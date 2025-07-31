Yandex Robotics Day 2025 пройдет 16 августа в Москве

16 августа 2025 года в Москве состоится Yandex Robotics Day — митап, который станет настоящим праздником для backend-, ML/CV-разработчиков и hardware-инженеров. Компания представит коммуникационную платформу Robotics Management System (RMS) и продемонстрирует в действии новые решения: роботов Spectro, Dilectus и Motus.

Как попасть на событие: регистрация и детали

Участие в Yandex Robotics Day проходит только по предварительной регистрации через официальный сайт — ссылка доступна на dev.go.yandex и events.yandex.ru. В регистрационной форме указаны все необходимые детали: дата, время и точное место проведения. Хорошая новость — регистрация еще открыта!

Программа, которая не оставит равнодушным

16 августа 2025 года ждет насыщенная программа:

13:00 — регистрация и нетворкинг (время познакомиться с единомышленниками).

14:00–16:40 — основная программа с докладами.

Ключевые выступления:

Открытие от Ивана Калинова, CEO Yandex Robotics — о стратегии развития направления.

«Секретный» доклад от Валеры Ильина, руководителя сектора мобильных роботов (интрига!).

Обзор платформы Yandex RMS от Серёжи Старикова — как управлять флотом роботов.

Имитационное обучение + RL для роборуки — технические детали от Димы Мовчана.

Управление флотом роботов через RMS от Максима Пшибло.

Афтепати для всех участников.

Цифры, которые впечатляют: результаты внедрения

Yandex Robotics — не просто красивая презентация, а реальный бизнес с измеримыми результатами. Компания была выделена в отдельное юридическое лицо в сентябре 2024 года под руководством Ивана Калинова.

Конкретные достижения пилотных проектов:

Снижение затрат на депаллетизацию на ~40%.

Удвоение скорости операций на складах.

Успешное тестирование у партнера Lema PRO.

Реализация проектов как внутри Яндекса, так и для внешних клиентов.

Почему это касается именно вас: карьерные возможности

Для тех, кто ищет перспективные направления для переквалификации, Yandex Robotics Day — окно в будущее рынка труда. Мероприятие четко показывает, какие технологии будут востребованы:

ML/CV-разработка — компьютерное зрение для роботов Spectro Backend-разработка — создание платформ вроде RMS Embedded-системы — программирование роботов на низком уровне Управление роботизированными системами — новая профессия будущего

Фокус на логистических решениях означает одно: спрос на таких специалистов будет только расти.

Технологии, которые стоит изучать прямо сейчас

Основываясь на программе Robotics Day, можно выделить ключевые направления для развития:

Machine Learning и Computer Vision — для работы с визуальными сенсорами роботов. Именно эти навыки нужны для создания «глаз» Spectro и Motus.

Backend-разработка для RMS-подобных платформ — понимание архитектуры систем управления флотом устройств. Сюда входят микросервисы, API, обработка телеметрии в реальном времени.

Embedded-разработка — программирование роботов на Python/C++, понимание железа и низкоуровневых протоколов.

Reinforcement Learning — машинное обучение с подкреплением, которое используется в обучении роборук (доклад Димы Мовчана).

Робототехника объединяет множество дисциплин — от программирования и машинного обучения до электроники и механики. Это делает сферу особенно привлекательной для тех, кто любит решать комплексные задачи. На нашей странице курсов по робототехнике собраны программы разного уровня: от основ программирования роботов до специализированных курсов по компьютерному зрению, управлению роботизированными системами и промышленной автоматизации.

Главное: робототехника становится мейнстримом

Yandex Robotics Day 2025 — не просто корпоративное мероприятие, а индикатор того, что промышленная робототехника в России переходит из категории «интересных экспериментов» в разряд серьезного бизнеса с измеримой экономической эффективностью.

16 августа — отличная возможность своими глазами увидеть технологии, которые через несколько лет станут стандартом в логистике и производстве. И понять, какие навыки понадобятся, чтобы стать частью этой трансформации.