Все курсы
Акции и промокоды Отзывы о школах

Женщины захватили 60% рынка труда архитекторов в России

Архитектурный ландшафт стремительно меняется. По данным исследования SuperJob, проведенного в октябре 2024 года, женщины теперь занимают 60% позиций в этой некогда преимущественно мужской профессии. Средний возраст соискателей растет, а требования к навыкам становятся все разнообразнее.

Женщина-архитектор

От чертежной доски к цифровым инструментам: как изменилась работа архитектора

Современные архитекторы активно используют цифровые инструменты и работают в международных командах. Ключевые факты:

  • Наибольший спрос на архитекторов в Москве и Санкт-Петербурге;
  • Зарплатная вилка: от 30 000 до 100 000 рублей;
  • Обязательные навыки: AutoCad и ArchiCad;
  • 20% архитекторов свободно владеют английским языком.

Молодым везде у нас дорога? Конкуренция и требования рынка

Рынок труда для архитекторов стал жестче, особенно для молодежи до 30 лет:

  • 2/3 всех соискателей — молодые специалисты;
  • Минимальные зарплаты: от 18 000 рублей в Екатеринбурге и Новосибирске;
  • Востребованы специалисты полного цикла: от проектирования до авторского надзора;
  • Растет число удаленных вакансий в архитектуре.

Мнение экспертов: какие навыки решают все

Сергей Ивашков, ведущий архитектор:

«Гибкость и умение быстро осваивать новые программы — ключ к успеху в нашей профессии».

Ирина Смирнова, архитектор:

«Устойчивое строительство и энергоэффективность — будущие стандарты любого проекта».

Как стать востребованным архитектором: практические советы

  • Освойте современные программы: AutoCAD, Revit, ArchiCad;
  • Изучите BIM-моделирование и новейшие строительные технологии;
  • Подтяните английский язык;
  • Приобретите опыт ведения проектов и работы в команде;
  • Изучите принципы устойчивого строительства.

Готовы сделать первый шаг к успешной карьере в архитектуре или обновить свои навыки? На KursHub вы найдете тщательно отобранную коллекцию курсов для архитекторов-проектировщиков. От базовых программ до продвинутых техник BIM-моделирования — здесь каждый найдет курс, соответствующий своим целям и уровню подготовки. Инвестируйте в свое будущее и станьте архитектором, востребованным на рынке 2024 года!

Популярные курсы
Java с нуля до Junior + Подготовка к собеседованию
Цена 2 749 ₽
Косметик-эстетист: погружение в косметологию с нуля
от 6 008 ₽/мес
Косметолог-эстетист: с нуля до PRO
от 7 134 ₽/мес
Инструкция Авитолога 2.0, Авито в 2024 году
от 3 725 ₽/мес
Rust — основы языка программирования
от 750 ₽/мес
Дата: 9 октября 2024
Читайте также
Новости
30 августа 2024
Россияне хотели бы в школе получить знания по финансовой грамотности

59% россиян поддерживают включение финансовой грамотности в школьную программу. Русский язык и математика названы наиболее полезными предметами, а также высоко оценены литература, иностранный язык и история.

Новости
3 сентября 2024
Объявлен старт приема заявок для участия в премии за вклад в развитие ИИ

Объявлен прием заявок на премию «Лидеры ИИ» 2024. В этом году расширен круг участников: компании, ученые и регионы. Премия направлена на поддержку инноваций в сфере ИИ. Заявки принимаются до 11 октября.

Новости
1 октября 2024
4 ключевых преимущества участия во Всероссийской олимпиаде по ИИ от ВТБ

ВТБ стал партнером Всероссийской олимпиады по ИИ для школьников 8-11 классов. Олимпиада включает задачи по геоаналитике и машинному обучению, а победители получат льготы при поступлении в вузы и приглашения на стажировки.  

Новости
2 сентября 2024
Онбординг как ключ к успешному старту в новой компании

Качественный онбординг значительно ускоряет адаптацию новых сотрудников, снижает стресс и повышает лояльность. Грамотно проведенный онбординг способствует эффективной интеграции в коллектив и повышает производительность всей команды.

Новости
10 апреля 2024
Названы самые популярные языки программирования в апреле 2024 года

Обновлен рейтинг популярных языков программирования. Python сохраняет первенство и увеличивает отрыв, а PHP занял самую низкую позицию за всю свою историю.

Новости
4 сентября 2024
Материалы «Яндекс Учебника» по информатике будут использовать в школе

Материалы «Яндекс Учебника» теперь можно использовать на уроках информатики в школах по всей России, что поддерживает цифровизацию образования. Это даст доступ к современным технологиям более 5 миллионам школьников и 27 тысячам учителей.

Новости
9 июля 2024
WhatsApp внедряет ИИ для редактирования и анализа фотографий в новом обновлении

WhatsApp скоро введет ИИ для работы с фото. Новый инструмент ИИ Meta позволит анализировать и редактировать изображения прямо в чате. Важный аспект – пользователи смогут удалять свои фотографии, когда пожелают. Ожидается, что функция появится в обновлении 2.24.14.20.

Новости
11 сентября 2024
VK организует бесплатный митап по информационной безопасности

VK проведет митап по кибербезопасности 24 сентября 2024 года. Участники обсудят уязвимости в коде и безопасность контейнеров в Kubernetes. Встреча пройдет оффлайн в офисе VK, участие бесплатное.

Новости
20 июня 2024
VK запускает онлайн-платформу для репетиторов VK Tutoria

VK объявил о запуске новой образовательной платформы VK Tutoria. Интеграция с VK Мессенджер и Mail.ru обещает новый уровень взаимодействия между учениками и репетиторами. Ожидается, что нововведение улучшит доступность и качество онлайн-образования.

Категории курсов
Отзывы о школах