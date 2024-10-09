Женщины захватили 60% рынка труда архитекторов в России

Архитектурный ландшафт стремительно меняется. По данным исследования SuperJob, проведенного в октябре 2024 года, женщины теперь занимают 60% позиций в этой некогда преимущественно мужской профессии. Средний возраст соискателей растет, а требования к навыкам становятся все разнообразнее.

От чертежной доски к цифровым инструментам: как изменилась работа архитектора

Современные архитекторы активно используют цифровые инструменты и работают в международных командах. Ключевые факты:

Наибольший спрос на архитекторов в Москве и Санкт-Петербурге;

Зарплатная вилка: от 30 000 до 100 000 рублей;

Обязательные навыки: AutoCad и ArchiCad;

20% архитекторов свободно владеют английским языком.

Молодым везде у нас дорога? Конкуренция и требования рынка

Рынок труда для архитекторов стал жестче, особенно для молодежи до 30 лет:

2/3 всех соискателей — молодые специалисты;

Минимальные зарплаты: от 18 000 рублей в Екатеринбурге и Новосибирске;

Востребованы специалисты полного цикла: от проектирования до авторского надзора;

Растет число удаленных вакансий в архитектуре.

Мнение экспертов: какие навыки решают все

Сергей Ивашков, ведущий архитектор:

«Гибкость и умение быстро осваивать новые программы — ключ к успеху в нашей профессии».

Ирина Смирнова, архитектор:

«Устойчивое строительство и энергоэффективность — будущие стандарты любого проекта».

Как стать востребованным архитектором: практические советы

Освойте современные программы: AutoCAD, Revit, ArchiCad;

Изучите BIM-моделирование и новейшие строительные технологии;

Подтяните английский язык;

Приобретите опыт ведения проектов и работы в команде;

Изучите принципы устойчивого строительства.

Готовы сделать первый шаг к успешной карьере в архитектуре или обновить свои навыки? На KursHub вы найдете тщательно отобранную коллекцию курсов для архитекторов-проектировщиков. От базовых программ до продвинутых техник BIM-моделирования — здесь каждый найдет курс, соответствующий своим целям и уровню подготовки. Инвестируйте в свое будущее и станьте архитектором, востребованным на рынке 2024 года!