64% россиян готовы променять офис на подработку — исследование Работа.ру

Масштабное исследование сервисов Работа.ру и «Подработка» в октябре 2024 года показало: почти две трети россиян рассматривают возможность уйти с основной работы ради перспективной подработки. Опрос охватил более 3500 экономически активных граждан из всех регионов страны.

Что привлекает россиян в подработке: ключевые цифры

46% респондентов ценят гибкий график

42% привлекает высокая оплата

37% планируют превратить подработку в основную профессию

56% хотят работать удаленно

Самые перспективные направления для подработки

По данным исследования, наибольший потенциал роста показывают

Информационные технологии

Робототехника

Биотехнологии

Искусственный интеллект и машинное обучение

Взгляд экспертов на тренды рынка

HR-эксперт Мария Иванова отмечает: «Тренд на удаленную работу и гибкость продолжит усиливаться, что открывает новые возможности для тех, кто готов совмещать несколько проектов».

Аналитики связывают растущий интерес к подработкам с

Изменениями в экономике

Популяризацией самозанятости

Расширением возможностей удаленной работы

Для тех, кто решил освоить новую профессию или развить навыки в перспективных направлениях, важно начать с качественного обучения. Современные курсы по фрилансу помогают быстро освоить востребованные специальности и начать зарабатывать на удаленной работе. Особенно актуальными становятся программы по IT-направлениям и цифровым профессиям, которые, согласно исследованию, показывают наибольший потенциал роста.