Школа программирования EasyCode показала рост выручки на 1317%, заняв первое место среди быстрорастущих IT-компаний России.
64% россиян готовы променять офис на подработку — исследование Работа.ру
Масштабное исследование сервисов Работа.ру и «Подработка» в октябре 2024 года показало: почти две трети россиян рассматривают возможность уйти с основной работы ради перспективной подработки. Опрос охватил более 3500 экономически активных граждан из всех регионов страны.
Что привлекает россиян в подработке: ключевые цифры
- 46% респондентов ценят гибкий график
- 42% привлекает высокая оплата
- 37% планируют превратить подработку в основную профессию
- 56% хотят работать удаленно
Самые перспективные направления для подработки
По данным исследования, наибольший потенциал роста показывают
- Информационные технологии
- Робототехника
- Биотехнологии
- Искусственный интеллект и машинное обучение
Взгляд экспертов на тренды рынка
HR-эксперт Мария Иванова отмечает: «Тренд на удаленную работу и гибкость продолжит усиливаться, что открывает новые возможности для тех, кто готов совмещать несколько проектов».
Аналитики связывают растущий интерес к подработкам с
- Изменениями в экономике
- Популяризацией самозанятости
- Расширением возможностей удаленной работы
Для тех, кто решил освоить новую профессию или развить навыки в перспективных направлениях, важно начать с качественного обучения. Современные курсы по фрилансу помогают быстро освоить востребованные специальности и начать зарабатывать на удаленной работе. Особенно актуальными становятся программы по IT-направлениям и цифровым профессиям, которые, согласно исследованию, показывают наибольший потенциал роста.
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