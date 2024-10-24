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64% россиян готовы променять офис на подработку — исследование Работа.ру

Масштабное исследование сервисов Работа.ру и «Подработка» в октябре 2024 года показало: почти две трети россиян рассматривают возможность уйти с основной работы ради перспективной подработки. Опрос охватил более 3500 экономически активных граждан из всех регионов страны.

подработка

Что привлекает россиян в подработке: ключевые цифры

  • 46% респондентов ценят гибкий график
  • 42% привлекает высокая оплата
  • 37% планируют превратить подработку в основную профессию
  • 56% хотят работать удаленно

Самые перспективные направления для подработки

По данным исследования, наибольший потенциал роста показывают

  • Информационные технологии
  • Робототехника
  • Биотехнологии
  • Искусственный интеллект и машинное обучение

Взгляд экспертов на тренды рынка

HR-эксперт Мария Иванова отмечает: «Тренд на удаленную работу и гибкость продолжит усиливаться, что открывает новые возможности для тех, кто готов совмещать несколько проектов».

Аналитики связывают растущий интерес к подработкам с

  • Изменениями в экономике
  • Популяризацией самозанятости
  • Расширением возможностей удаленной работы

Для тех, кто решил освоить новую профессию или развить навыки в перспективных направлениях, важно начать с качественного обучения. Современные курсы по фрилансу помогают быстро освоить востребованные специальности и начать зарабатывать на удаленной работе. Особенно актуальными становятся программы по IT-направлениям и цифровым профессиям, которые, согласно исследованию, показывают наибольший потенциал роста.

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Дата: 24 октября 2024
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