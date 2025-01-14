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Adobe запускает ИИ для массовой обработки фото
Adobe представила Firefly Bulk Create — новый инструмент на базе ИИ, способный одновременно обрабатывать тысячи изображений. Разработка призвана автоматизировать рутинные задачи дизайнеров, маркетологов и фотографов.
Что умеет новый инструмент
Firefly Bulk Create предлагает два ключевых решения:
- Умное удаление фона: функция Remove Background мгновенно удаляет фон с любого количества изображений. На его место можно поставить нужный цвет или другую картинку — незаменимо для создания рекламных материалов и каталогов.
- Автоматическое масштабирование: инструмент Resize самостоятельно адаптирует размеры фотографий под разные платформы. Генеративный ИИ при необходимости расширяет фон, чтобы картинка идеально вписалась в нужный формат.
Интеграция с рабочими инструментами
Firefly Bulk Create работает в связке с Adobe Experience Manager и поддерживает загрузку файлов напрямую из облачных сервисов, включая Dropbox. Adobe также анонсировала будущую поддержку PSD-файлов — профессионального формата для работы с многослойными изображениями.
Мнение рынка и перспективы
По оценкам экспертов, Firefly Bulk Create может существенно ускорить работу в креативной индустрии. В Adobe подчеркивают: инструмент берет на себя монотонные задачи, высвобождая время профессионалов для творческой работы.
Новые возможности для развития карьеры
Владение инструментами вроде Firefly Bulk Create становится важным навыком для специалистов в дизайне и маркетинге. Многие образовательные платформы уже включили работу с ИИ-инструментами Adobe в свои программы. Это позволяет как начинающим, так и опытным специалистам быстрее адаптироваться к новым требованиям рынка.
Для тех, кто хочет освоить работу с новыми ИИ-инструментами или углубить свои знания в обработке фотографий, доступен широкий выбор профессиональных курсов. От базовых основ до продвинутых техник — каждый сможет найти программу под свои цели и уровень подготовки.
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