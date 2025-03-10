Бесплатный курс по созданию ИИ-агентов от Hugging Face

Hugging Face, лидирующая платформа с открытыми нейросетями, запустила бесплатный курс по созданию ИИ-агентов. Теперь каждый желающий сможет освоить разработку искусственных интеллектуальных помощников для решения широкого спектра задач.

От теории к практике: что вы получите на курсе

Главное преимущество программы — её универсальность. Курс одинаково подходит как начинающим, так и опытным разработчикам, сочетая теоретическую базу с практическим применением популярных библиотек smolagents и LlamaIndex. Даже без предварительного опыта в сфере ИИ вы сможете уверенно освоить материал и разработать собственных интеллектуальных агентов.

Четкая структура и сертификация

Обучение структурировано в 4 основных блока плюс бонусный модуль. После каждого этапа участники сдают проверочный тест для подтверждения полученных знаний. Успешное прохождение всей программы вознаграждается официальным сертификатом Hugging Face — значимым дополнением к резюме для карьерного роста в сфере AI-разработок.

Что уже доступно: основы ИИ-агентов

На данный момент открыта первая часть курса, раскрывающая фундаментальные концепции:

Сущность ИИ-агентов и их преимущества

Значение больших языковых моделей (LLM) в функционировании агентов

Полный цикл работы ИИ-агента: от получения задачи до её выполнения

Инструментарий и функционал интеллектуальных агентов

Календарь выхода всех модулей

Unit 1 — уже в доступе с 10 февраля

Bonus Unit — запуск 18 февраля с дополнительными материалами

Unit 2 — открытие 25 февраля с углублением в продвинутые концепции

Unit 3 — доступ с 11 марта

Unit 4 — финальная часть выходит 1 апреля, завершая полную программу

Курс от Hugging Face — это возможность не только разобраться в теоретических принципах ИИ-агентов, но и приобрести практические навыки, востребованные в реальных проектах. Участие в программе поможет освоить актуальные компетенции и усилить позиции в быстрорастущей индустрии искусственного интеллекта.

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