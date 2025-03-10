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Бесплатный курс по созданию ИИ-агентов от Hugging Face

Hugging Face, лидирующая платформа с открытыми нейросетями, запустила бесплатный курс по созданию ИИ-агентов. Теперь каждый желающий сможет освоить разработку искусственных интеллектуальных помощников для решения широкого спектра задач.

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От теории к практике: что вы получите на курсе

Главное преимущество программы — её универсальность. Курс одинаково подходит как начинающим, так и опытным разработчикам, сочетая теоретическую базу с практическим применением популярных библиотек smolagents и LlamaIndex. Даже без предварительного опыта в сфере ИИ вы сможете уверенно освоить материал и разработать собственных интеллектуальных агентов.

Четкая структура и сертификация

Обучение структурировано в 4 основных блока плюс бонусный модуль. После каждого этапа участники сдают проверочный тест для подтверждения полученных знаний. Успешное прохождение всей программы вознаграждается официальным сертификатом Hugging Face — значимым дополнением к резюме для карьерного роста в сфере AI-разработок.

Что уже доступно: основы ИИ-агентов

На данный момент открыта первая часть курса, раскрывающая фундаментальные концепции:

  • Сущность ИИ-агентов и их преимущества
  • Значение больших языковых моделей (LLM) в функционировании агентов
  • Полный цикл работы ИИ-агента: от получения задачи до её выполнения
  • Инструментарий и функционал интеллектуальных агентов

Календарь выхода всех модулей

  • Unit 1 — уже в доступе с 10 февраля
  • Bonus Unit — запуск 18 февраля с дополнительными материалами
  • Unit 2 — открытие 25 февраля с углублением в продвинутые концепции
  • Unit 3 — доступ с 11 марта
  • Unit 4 — финальная часть выходит 1 апреля, завершая полную программу

Курс от Hugging Face — это возможность не только разобраться в теоретических принципах ИИ-агентов, но и приобрести практические навыки, востребованные в реальных проектах. Участие в программе поможет освоить актуальные компетенции и усилить позиции в быстрорастущей индустрии искусственного интеллекта.

Если вы рассматриваете различные варианты обучения искусственному интеллекту или хотите сравнить программы перед выбором, обратите внимание на нашу подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. Там вы найдете образовательные программы разного уровня сложности, длительности и специализации, что поможет выбрать оптимальный вариант под ваши цели и уровень подготовки.

Дата: 10 марта 2025
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