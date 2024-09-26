Amazon предлагает прорыв в видеорекламе с новой нейросетью

Amazon недавно анонсировала запуск новой нейросети, предназначенной для автоматизации создания рекламных видеороликов. Эта технология представляет собой прорывное решение, которое позволяет продавцам эффективно продвигать свои товары не только на самой платформе Amazon, но и во внешних рекламных кампаниях. Система работает на основе глубокого анализа информации о товарах, автоматически генерируя несколько вариантов видеорекламы.

При этом у продавцов есть возможность дополнительно настроить видео с помощью текстовых запросов, что делает маркетинговую коммуникацию более точной и персонализированной.

Стадия тестирования и планы на будущее

На текущий момент новая функция доступна только для клиентов агентства Sponsored Brands в США и находится в стадии тестирования. Планируется, что к концу 2024 года сервис станет доступен для широкой публики, что станет возможным после завершения всех необходимых доработок и сбора обратной связи от пользователей.

Технические подробности и влияние на профессиональное сообщество

Тем не менее, Amazon пока не раскрывает технических подробностей разработки нейросети. Возникает вопрос, разрабатывалась ли она полностью внутри компании или были использованы уже существующие технологии. Ответ на этот вопрос мог бы значительно повысить интерес профессионального сообщества, так как понимание основ лежащих в базе алгоритмов и методов искусственного интеллекта может помочь оценить степень инновационности и потенциал для дальнейших улучшений.

Потенциальные преимущества для конечных пользователей

Дополнительно можно осветить потенциальные преимущества для конечных пользователей и влияние на маркетинговые стратегии. Например, автоматизация процесса создания рекламных роликов может существенно сократить время и ресурсы, необходимые для запуска маркетинговых кампаний, а также увеличить их эффективность за счёт более точного таргетинга и персонализации.

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