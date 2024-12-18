ChatGPT начал искать информацию в интернете для всех пользователей

OpenAI открыла бесплатный доступ к функции интернет-поиска в ChatGPT. Раньше эта возможность была доступна только платным подписчикам тарифов Plus и Team, а теперь ей может воспользоваться любой зарегистрированный пользователь, сообщает РБК.

Как работает обновленный ChatGPT

Чат-бот теперь умеет находить актуальную информацию прямо в интернете: последние новости, результаты матчей, цены на акции и многое другое. Пользователи могут задавать вопросы на обычном языке и получать ответы со ссылками на источники, отмечает Технолоджи.

В ответ на жалобы о медлительности поиска OpenAI оптимизировала работу системы. По данным Overclockers, ChatGPT стал работать быстрее на всех платформах.

Почему это важно

Эксперты считают, что открытие функции поиска делает передовые ИИ-технологии доступнее для обычных пользователей. Кроме того, это усиливает конкуренцию среди поисковых систем и подталкивает другие компании к инновациям.

Как использовать ChatGPT для развития карьеры

Обновленный чат-бот может помочь в поиске:

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Особенно полезным инструмент будет для тех, кто хочет освоить профессии, связанные с искусственным интеллектом и анализом данных.

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