134 миллиона мошеннических операций банки остановили за прошлый год — почти вдвое больше, чем в 2024-м. И всё равно у людей увели 29,3 млрд рублей. Главное оружие злоумышленников теперь — нейросети: дипфейки, поддельные голоса, видеокружочки от «начальника», письма от «коллеги». 2 июня 2026 года Яндекс запустил бесплатный курс, который объясняет, как всё это распознавать.

Что именно происходит

Программа доступна на Яндекс Практикуме, состоит из четырёх модулей примерно по часу каждый и рассчитана на любого пользователя — не на айтишников. После прохождения можно проверить себя тестом и получить чеклист по цифровой безопасности. Если что-то непонятно, встроенные ИИ-подсказки переводят сложные термины на человеческий и делают краткий пересказ урока.

Авторы — эксперты Яндекса по ИИ и кибербезопасности. В программе есть видеоуроки директора по информбезопасности Яндекса Александра Каледы: он разбирает свежие схемы и подход «нулевого доверия» — это когда вы не принимаете звонок, сообщение или ссылку за безопасные только потому, что они выглядят знакомо.

Кого это касается на самом деле

Всех, у кого есть смартфон и банковское приложение. Но особенно — людей, которые много общаются по работе в мессенджерах, ведут переписку с клиентами, согласуют платежи и переводы. И ещё тех, у кого есть пожилые родственники: схема «голос родственника в беде» сегодня делается за 5–7 минут на любом ноутбуке.

Почему именно сейчас стало срочно

Качество угроз изменилось. «Лаборатория Касперского» в сентябре 2025-го объясняла: генеративные нейросети дают мошенникам конвейер — дипфейки, поддельные сайты, рассылки, имитация голоса родственников. Forbes в июне 2025-го приводил данные Т-Банка о двукратном росте случаев с дипфейками. Центр мониторинга билайна за первые два квартала 2025 года зафиксировал более 100 атак на сотрудников в Telegram по схеме fake boss — когда злоумышленник изображает руководителя и просит срочно перевести деньги.

Самое тревожное — скорость. По данным BI.Zone, дипфейковое видео сегодня создаётся за 5–7 минут. И более 80% людей, столкнувшихся с такими схемами, пытались перевести мошенникам деньги. Старый совет «будьте внимательнее» больше не работает: нужны устойчивые привычки проверки.

Алексей Лужнов, руководитель BI.ZONE AntiFraud: «Мошенники охотно используют дипфейки в схеме FakeBoss. Они генерируют небольшое видео, чтобы убедить жертву в том, что с ней связывается настоящий руководитель. Чаще всего в видео отсутствует звук, поэтому дальше злоумышленники переводят разговор в письменный формат».

Что разбирают в курсе

Дипфейки — поддельные видео, изображения и аудио того, чего никогда не было. Фишинговые сайты, которые внешне неотличимы от настоящих. Поддельные «кружочки» в мессенджерах. Сгенерированные документы. Голосовые сообщения, где знакомый человек просит срочно занять денег. Принципы проверки: перезвонить на основной номер, задать личный вопрос, договориться с близкими о кодовом слове заранее.

Вводный блок ещё объясняет, как нейросети устроены в целом и где их применять в работе и быту — это полезно тем, кто только присматривается к ИИ.

Что делать дальше

Бесплатный курс — хорошая отправная точка: за четыре часа понимаешь, насколько тема тебя цепляет. Если после него хочется углубиться — посмотреть, как ИИ работает не только против пользователя, но и на него, — есть смысл идти в более системное обучение. Курсы по информационной безопасности, анализу данных, машинному обучению, а также digital-направления с обязательным блоком работы с нейросетями сейчас закрывают конкретный рыночный запрос. Маркетолог, который умеет распознавать поддельный креатив, и аналитик, который видит фишинговый паттерн в данных, на рынке 2026 года стоят дороже коллег без этих навыков. Подборки по этим направлениям удобно сравнивать на агрегаторах вроде KursHub.

Что в итоге

Курс не сделает из вас специалиста по кибербезопасности, но даёт то, чего не хватает большинству пользователей — рабочий набор привычек. В мире, где голос мамы в трубке может оказаться сгенерированным за семь минут, это уже не «полезно почитать», а базовая цифровая грамотность.