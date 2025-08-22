ИИ в каждый класс: «Фоксфорд» учит педагогов работать с технологиями будущего

25 сентября 2025 года «Фоксфорд» проводит третью всероссийскую онлайн-конференцию для учителей. Главная тема — как искусственный интеллект меняет образование и какие инструменты уже сегодня могут использовать педагоги. Участие бесплатное, после мероприятия каждый получит сертификат и демо-доступ к курсу по нейросетям.

Звездный состав: от практиков до академиков

Особый гость конференции — Артём Соловейчик, педагог, психолог, профессор и почётный академик РАО. Он расскажет, как технологии влияют на современных школьников и какие подходы помогают учителям найти общий язык с поколением цифровых аборигенов.

Программа включает выступления экспертов-практиков, которые уже внедрили ИИ в образовательный процесс и готовы поделиться реальным опытом.

Четыре ключевые темы, которые изменят ваш подход к преподаванию

Роль ИИ в повседневной работе учителя — конкретные инструменты, которые экономят время на подготовку уроков, проверку работ и планирование.

Персонализация обучения — как цифровые технологии помогают адаптировать задания под уровень каждого ученика и учитывать его интересы.

Обзор актуальных сервисов — разбор работающих платформ и методик, которые можно внедрить уже завтра.

Этика и педагогика в эпоху алгоритмов — как использовать ИИ, не теряя человечности в образовании, и какие риски важно учитывать.

Практическая ценность: от теории к действию

Организаторы обещают максимум практики и минимум общих слов. Участники узнают:

Как ИИ помогает анализировать прогресс учеников.

Какие инструменты автоматизируют рутинные задачи.

Как обеспечить безопасность данных при работе с цифровыми платформами.

Способы мотивации учеников через современные технологии.

Кому точно стоит участвовать

Школьные учителя всех предметов — особенно те, кто готов экспериментировать с цифровыми ресурсами и ищет способы разнообразить уроки.

Завучи и методисты — получат инструменты для внедрения образовательных технологий на уровне школы.

Педагоги-новаторы — заинтересованные в персонализированном подходе и современных методиках обучения.

Специалисты смежных областей — тем, кто рассматривает переход в сферу EdTech или переподготовку в области образовательных технологий.

Глубокое погружение в ИИ для педагогов

Конференция даст отличное представление о возможностях искусственного интеллекта в образовании, но для системного освоения этих технологий стоит рассмотреть специализированные курсы нейросетей для педагогов, где представлены программы от базового знакомства с ИИ-инструментами до продвинутых методик их применения в учебном процессе. Такое обучение поможет не только эффективно использовать нейросети в повседневной работе, но и грамотно интегрировать их в образовательную программу, сохраняя баланс между технологиями и живым педагогическим общением.

Что получат участники: больше чем просто сертификат

Именной сертификат участника — официальное подтверждение освоения тем конференции для портфолио педагога.

Методические материалы и чек-листы — готовые к использованию инструменты для внедрения в учебный процесс.

Демо-доступ к курсу по нейросетям — возможность глубже изучить тему на практических примерах.

Бонус для ранних регистраций — те, кто зарегистрируется до 1 сентября, получат методическое пособие «Учим детей будущего: реальные советы и приёмы от преподавателей Фоксфорда».

Удобный формат для любого графика

Онлайн-участие без географических ограничений — подключиться можно из любой точки России.

Интерактивность — возможность задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

Гибкость — записи выступлений будут доступны после конференции.

Почему это важно именно сейчас

Современные школьники растут в окружении технологий, и традиционные методы преподавания не всегда находят у них отклик. ИИ и цифровые инструменты — не угроза для учителей, а мощный помощник, который позволяет сделать обучение более эффективным и интересным.

Педагоги, которые освоят эти технологии сегодня, завтра станут лидерами в своей области и смогут лучше готовить учеников к будущему.