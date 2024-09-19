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Инженеров приглашают на бесплатные онлайн-воркшопы по Linux

Для тех, кто стремится углубить свои знания в работе с Linux, открывается отличная возможность — участие в бесплатных онлайн-воркшопах от ведущих IT-компаний. Эти интенсивные занятия помогут инженерам улучшить свои навыки и расширить экспертизу в реальных условиях.

Linux

Практика — ключ к успеху

Главная цель этих воркшопов — акцент на практическом применении знаний. Это отличный шанс для инженеров, работающих с Linux, протестировать свои умения в безопасной среде под руководством опытных наставников. Вся необходимая информация будет предоставлена, а вы сможете применить её на практике. Осталось только одно — присоединиться к группе начинающих Linux-инженеров, готовых к новым вызовам.

Подробности о воркшопах

Организаторами серии воркшопов являются такие компании, как Orion Soft, K2 Cloud и K2 Tech. Участие можно принять только в одном из трёх предложенных воркшопов, поэтому важно выбрать то занятие, которое наиболее соответствует вашим интересам. Все воркшопы проходят онлайн по субботам, что позволяет сосредоточиться на обучении, не отвлекаясь от основной работы. Каждый интенсив длится 7 часов, что достаточно для глубокого погружения в тему.

Вот даты и темы предстоящих воркшопов:

  • 12 октября — настройка приватного self-hosted мессенджера, как альтернатива Slack и Microsoft Teams;
  • 19 октября — разработка VPN-решений для безопасного доступа (user-to-site и site-to-site);
  • 27 октября — создание приватного облачного хранилища файлов, замена Dropbox и Google Drive.

Кому подойдут эти воркшопы?

Эти занятия подойдут тем, кто уже имеет опыт работы с Linux и хочет продолжить развиваться в этой области. Вам подойдут эти воркшопы, если:

  • Вы предпочитаете работать с командной строкой, а не графическим интерфейсом.
  • Умеете создавать автоматизированные сценарии на Bash или Python.
  • Обладаете базовыми знаниями сетевых протоколов, таких как TCP/IP, DNS, HTTP.

Как зарегистрироваться?

Выберите воркшоп, который вам наиболее интересен, и пройдите регистрацию на сайте организаторов. Отбор участников проводится на конкурсной основе, поэтому не откладывайте подачу заявки.

Для тех, кто хочет углубить свои знания в этой сфере, мы рекомендуем изучить подборку курсов по Linux. Эти курсы охватывают ключевые аспекты работы с командной строкой, настройкой серверов, системным администрированием и автоматизацией задач с использованием Bash и Python. Они подойдут как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с Linux и хочет развить свои навыки на более глубоком уровне.

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Дата: 19 сентября 2024
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