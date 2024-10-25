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Исследование выявило несколько типов студентов в российских вузах

Масштабное исследование образовательного поведения охватило более 6000 студентов из разных регионов России. Учёные выявили несколько основных типа учащихся и факторы, влияющие на их успеваемость.

студенты

Кто есть кто в студенческой среде

Исследователи выделили ключевые типы студентов:

  • Делают минимум (22%): Малоактивны на занятиях, не участвуют в мероприятиях, общаются с однокурсниками только по учебе. Прикладывают минимум усилий для избежания отчисления.
  • Везде успевают (22%): Полностью вовлечены в университетскую жизнь — усердно учатся, активны на занятиях, участвуют в мероприятиях, дружат с одногруппниками.
  • Сосредоточенные на учёбе (18%): Наиболее усердны в учебе и активны в аудитории, но редко участвуют в мероприятиях и мало общаются с одногруппниками.
  • Социальная активность в ущерб учёбе (17%): Часто нарушают дисциплину, неактивны на занятиях, но поддерживают общение с одногруппниками и участвуют во внеучебной деятельности.
  • Не вовлечённые в университетскую жизнь (16%): Неактивны в учебе, нарушают дисциплину, не общаются с одногруппниками. Интересы находятся вне университета.
  • Демонстративное поведение (5%): Активно учатся и участвуют во внеучебной деятельности, но часто нарушают дисциплину. Стремятся привлечь к себе внимание.

От теории к практике: как вузы адаптируются

Университеты активно внедряют проектную работу в учебные планы. Теперь во многих вузах участие в реальных проектах может засчитываться как дипломная работа. Подробнее о таких программах можно узнать здесь.

Что говорят эксперты

«Современные студенты часто сталкиваются с проблемой дефицита времени. Это снижает их вовлечённость в учебные проекты. Однако университеты могут улучшить ситуацию, перераспределив нагрузку и активнее пропагандируя участие во внеучебных активностях», – отмечает Александр Иванов, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (КиберЛенинка).

Специалисты подчеркивают необходимость улучшения информационных кампаний и вовлечения студентов в практическую деятельность – это напрямую влияет на успеваемость

Как применить эти знания

Исследование особенно актуально для тех, кто планирует сменить профессию. Понимание своего типа образовательного поведения поможет:

  • Выбрать оптимальный формат обучения
  • Определить необходимый уровень поддержки
  • Правильно распределить время между теорией и практикой

Независимо от вашего типа образовательного поведения, ключом к успеху становится правильный выбор программы обучения. Если вы хотите повысить свою эффективность в учебе или работе, подборка курсов по личной эффективности поможет выбрать программу, соответствующую вашему стилю обучения и целям. Здесь собраны курсы с разным форматом подачи материала — от интенсивной практики до размеренного обучения с подробной теорией.

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Дата: 25 октября 2024
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