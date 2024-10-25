Как попасть на главный IT-фестиваль года и что там будет интересного для профессионалов

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26 октября Севкабель Порт станет эпицентром IT-индустрии Петербурга. На площадке соберутся представители ведущих компаний — Сбера, Яндекса, Superjob и MTS Startup Hub.
Стоимость участия варьируется от 7 500 до 15 000 рублей, для некоторых категорий доступны скидки. Зарегистрироваться можно на официальной странице мероприятия. Программа стартует в 11:00 и завершится музыкальным джемом в 23:00.
Фестиваль разделен на тематические секции:
«Мы создаем пространство, где профессионалы IT могут делиться опытом и находить новые точки роста», — объясняет Анна Афонина, основательница ProIT Fest.
«Такие мероприятия — мост между талантами и работодателями, что критично важно в эпоху цифровой трансформации», — подчеркивает Владимир Скляренко, глава IT-рекрутмента в T-Bank.
Хотите получить максимум от участия в фестивале? Заранее изучите интересующие направления в IT – это поможет эффективнее общаться с экспертами и точнее определить свой карьерный путь. В подборке курсов по программированию вы найдете программы по всем актуальным направлениям: от разработки до искусственного интеллекта.
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