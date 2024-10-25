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Как попасть на главный IT-фестиваль года и что там будет интересного для профессионалов

26 октября Севкабель Порт станет эпицентром IT-индустрии Петербурга. На площадке соберутся представители ведущих компаний — Сбера, Яндекса, Superjob и MTS Startup Hub.

Сколько стоит билет и как попасть на фестиваль

Стоимость участия варьируется от 7 500 до 15 000 рублей, для некоторых категорий доступны скидки. Зарегистрироваться можно на официальной странице мероприятия. Программа стартует в 11:00 и завершится музыкальным джемом в 23:00.

Четыре потока знаний: от HR до глобальной экспансии

Фестиваль разделен на тематические секции:

  • HypeLoad: погружение в тренды искусственного интеллекта и его влияние на рынок
  • Hiring: диалог между HR-специалистами и кандидатами о современных методах найма
  • Network: площадка для нетворкинга
  • GoGlobal: практические кейсы по выводу стартапов на международные рынки

Мнения инсайдеров

«Мы создаем пространство, где профессионалы IT могут делиться опытом и находить новые точки роста», — объясняет Анна Афонина, основательница ProIT Fest.

«Такие мероприятия — мост между талантами и работодателями, что критично важно в эпоху цифровой трансформации», — подчеркивает Владимир Скляренко, глава IT-рекрутмента в T-Bank.

Фестиваль — это возможность:

  • Получить инсайды от лидеров индустрии
  • Найти новый карьерный трек
  • Познакомиться с потенциальными работодателями
  • Узнать о международных перспективах в IT

Хотите получить максимум от участия в фестивале? Заранее изучите интересующие направления в IT – это поможет эффективнее общаться с экспертами и точнее определить свой карьерный путь. В подборке курсов по программированию вы найдете программы по всем актуальным направлениям: от разработки до искусственного интеллекта.

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Дата: 25 октября 2024
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