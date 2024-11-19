В России создают единую платформу профессионального переобучения к 2025 году

В 2025 году в России появится единая система целевого дополнительного профессионального образования (ДПО), интегрированная с национальными инициативами в сфере цифровой трансформации. Платформа объединит работодателей, образовательные учреждения и соискателей, предлагая обучение под конкретные вакансии. Инициативу обсудили на первом Московском форуме ДПО в НИУ ВШЭ.

Что изменится на рынке образования с 2025 года

На портале «Работа в России» появится маркетплейс образовательных программ. Он будет включать курсы, соответствующие современным требованиям рынка труда, включая адаптацию под региональные особенности. Рейтинг программ на основе отзывов студентов. Это позволит не только выбирать качественные курсы, но и повысить прозрачность взаимодействия между образовательными организациями и пользователями. Запуск национального проекта «Экономика данных». Программа фокусируется на развитии цифровых навыков через IT-образование и поддержку инициатив по автоматизации процессов в компаниях.

«Мы создаем систему, где человек сможет не просто пройти обучение, а гарантированно получить работу. Платформа подберет программу под конкретную вакансию и работодателя», – пояснил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий. Полноценный запуск системы запланирован на 2026 год.

Кому это поможет в первую очередь

Малый бизнес, который острее всего ощущает кадровый голод (83% компаний с доходом до 5 млн рублей сообщают о нехватке квалифицированных сотрудников), сможет воспользоваться возможностями обучения сотрудников за счёт государственного субсидирования.

По словам Ольги Терно, заместителя директора Федерального ресурсного центра Минэкономразвития, многие предприятия готовы обучать персонал, но их ограничивает бюджет. Новая система позволит частично компенсировать расходы на обучение, что повысит конкурентоспособность малого бизнеса.

«Сегодня люди меняют работу гораздо чаще, чем 20 лет назад. Переучиваться можно и нужно в любом возрасте, главное – сделать качественное образование доступным», – отмечает Дмитрий Крутов, генеральный директор Skillbox.

Цифровизация меняет привычный подход к образованию

Заместитель главы Минцифры Сергей Кучушев подчеркнул, что растущая потребность в IT-специалистах требует ускорения внедрения программ, ориентированных на гибкие навыки. «Экономика данных» создаёт основу для формирования профессиональных стандартов, необходимых для перехода к цифровой экономике.

Что дальше

Сегодня курсы с учётом актуальных требований рынка уже доступны для тех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию. Новый этап включает:

Поддержку вузов, внедряющих современные IT-дисциплины.

Расширение программ ДПО с учётом анализа данных о потребностях рынка труда.

Формирование цифрового профиля учащегося, который позволит работодателям оценивать уровень квалификации кандидатов ещё до собеседования.

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