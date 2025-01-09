Все курсы
Акции и промокоды Отзывы о школах

Как управлять гаджетом силой мысли: что известно о революционном кулоне Omi?

Стартап Based Hardware разработал необычный гаджет Omi — кулон с встроенным ИИ и функцией нейроинтерфейса. Устройство, созданное в Сан-Франциско, помогает пользователям эффективнее справляться с повседневными задачами благодаря интеграции с GPT-4.

человек

Что умеет «умный» кулон за $89

Omi реагирует на голосовые команды после фразы «Привет, Оми», избавляя владельца от необходимости доставать смартфон. Главная особенность гаджета — возможность управления силой мысли. Для этого достаточно прикрепить устройство к голове с помощью медицинского пластыря и сконцентрироваться на нужной команде.

Искусственный интеллект анализирует историю взаимодействий с пользователем и со временем начинает давать более точные персональные рекомендации. При этом Omi не заменяет смартфон полностью, а дополняет его функционал, делая работу с цифровыми устройствами удобнее.

Платформа для разработчиков

«На данный момент для Omi создано более 250 приложений», — отмечает основатель компании Ник Шевченко.

Гаджет работает на открытой платформе, позволяя разработчикам создавать собственные приложения и интегрировать различные модели искусственного интеллекта.

Технологии искусственного интеллекта активно развиваются, и Omi — яркий тому пример. Если вас заинтересовала работа с ИИ-системами, на портале KursHub представлена подборка актуальных курсов по искусственному интеллекту. Здесь можно найти программы для разных уровней подготовки: от базового знакомства с технологией до профессиональной разработки ИИ-решений.

Дата: 9 января 2025
Читайте также
Новости
18 апреля 2024
Шедеврум и Kandinsky вошли в ТОП-5 самых популярных нейронных сетей

Рейтинг популярности нейронных сетей, опубликованный мониторинговой системой Brand Analytics, показывает: позиции ChatGPT и Midjourney слабеют, а интерес к отечественным разработкам растет.

Новости
21 октября 2024
Ubuntu отмечает 20-летие: как дистрибутив изменил мир Linux

Ubuntu отмечает 20-летие! За два десятилетия дистрибутив Linux превратился в популярную платформу для ПК, серверов, облачных решений и IoT. С момента запуска в 2004 году Ubuntu изменила подход к доступности Linux и открытого ПО.

Новости
25 ноября 2024
Nvidia представила нейросеть для создания трехмерных моделей

Nvidia представила Edify 3D — инновационную систему для создания 3D-моделей по тексту или изображениям. Узнайте, как это меняет индустрию дизайна!

Новости
20 сентября 2024
Яндекс запускает курс по работе с пользовательскими запросами

«Яндекс» запустил бесплатный курс по работе с запросами пользователей. Курс поможет SEO-специалистам, маркетологам и владельцам сайтов понять, как привлекать органический трафик и повысить видимость сайта.

Новости
4 октября 2024
Яндекс и ВШЭ запускают гайд по промптингу для преподавателей

2 октября 2024 года Яндекс Образование и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ представили совместный проект — гайд по промптингу.

Новости
18 ноября 2024
Как россияне решают конфликты на работе и почему большинство избегает лидерства?

Какие роли выбирают сотрудники в командах, как разрешают конфликты и почему навыки коммуникации становятся ключевыми для карьеры? Узнайте главные выводы и рекомендации экспертов.

Новости
11 октября 2024
Google открыл доступ к ИИ-генератору изображений Imagen 3 для всех пользователей

Google открыл доступ к ИИ-генератору изображений Imagen 3 для всех пользователей, включая бесплатные аккаунты. Теперь каждый может создавать изображения по текстовым запросам с помощью продвинутой технологии ИИ.

Новости
27 августа 2024
Нейросети в образовании: новый инструмент российских учителей

Каждый пятый российский педагог уже использует ИИ для автоматизации рутинных задач, анализа данных об успеваемости и персонализации обучения. Однако внедрение нейросетей сталкивается с трудностями.

Новости
9 октября 2024
Нобелевская премия по физике-2024 присуждена создателям ИИ Хинтону и Хопфилду

В 2024 году мир науки признал выдающийся вклад Джона Хопфилда и Геоффри Хинтона в развитие искусственного интеллекта, присудив им Нобелевскую премию по физике.

Категории курсов
Отзывы о школах