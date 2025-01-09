Рейтинг популярности нейронных сетей, опубликованный мониторинговой системой Brand Analytics, показывает: позиции ChatGPT и Midjourney слабеют, а интерес к отечественным разработкам растет.
Как управлять гаджетом силой мысли: что известно о революционном кулоне Omi?
Стартап Based Hardware разработал необычный гаджет Omi — кулон с встроенным ИИ и функцией нейроинтерфейса. Устройство, созданное в Сан-Франциско, помогает пользователям эффективнее справляться с повседневными задачами благодаря интеграции с GPT-4.
Что умеет «умный» кулон за $89
Omi реагирует на голосовые команды после фразы «Привет, Оми», избавляя владельца от необходимости доставать смартфон. Главная особенность гаджета — возможность управления силой мысли. Для этого достаточно прикрепить устройство к голове с помощью медицинского пластыря и сконцентрироваться на нужной команде.
Искусственный интеллект анализирует историю взаимодействий с пользователем и со временем начинает давать более точные персональные рекомендации. При этом Omi не заменяет смартфон полностью, а дополняет его функционал, делая работу с цифровыми устройствами удобнее.
Платформа для разработчиков
«На данный момент для Omi создано более 250 приложений», — отмечает основатель компании Ник Шевченко.
Гаджет работает на открытой платформе, позволяя разработчикам создавать собственные приложения и интегрировать различные модели искусственного интеллекта.
Технологии искусственного интеллекта активно развиваются, и Omi — яркий тому пример. Если вас заинтересовала работа с ИИ-системами, на портале KursHub представлена подборка актуальных курсов по искусственному интеллекту. Здесь можно найти программы для разных уровней подготовки: от базового знакомства с технологией до профессиональной разработки ИИ-решений.
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