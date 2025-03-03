Брендированные маршруты в Яндекс.Картах: как реклама находит вас по пути

«Яндекс» запустил новый рекламный формат, способный повысить количество построений маршрутов до компании на 47% и значительно увеличить переходы на сайт.

Компания «Яндекс» представила инновационный формат рекламы в сервисе «Карты», объединяющий несколько видов размещения для усиления присутствия брендов на протяжении всего маршрута пользователя. Этот подход обеспечивает комплексное представление бизнеса и позволяет информировать об акциях и предложениях прямо во время движения пользователя.

Три формата в одном: как работает новый инструмент

Брендированные маршруты в «Яндекс.Картах» сочетают в себе три ключевых элемента:

Метки с рекламной информацией на карте: обозначают местоположение организации и привлекают внимание пользователя. [iz.ru]

Виртуальные билборды на маршруте: появляются во время движения, информируя о специальных предложениях или акциях.

Рекламные баннеры при построении маршрута и остановках: предоставляют дополнительную информацию о бренде или услугах.

Для запуска рекламной кампании в этом формате бизнесу достаточно воспользоваться кабинетом геомедийной рекламы «Яндекса». Важное преимущество — стоимость размещения фиксирована и не зависит от числа выбранных форматов, что делает инструмент доступным для компаний разного масштаба.

Цифры впечатляют: результаты тестирования

Тестирование нового формата показало впечатляющие результаты для бизнеса:

Более 30% прироста к открытию карточек организаций.

До 47% дополнительных построений маршрутов до организации.

До 49% дополнительных переходов на сайт.

Такое значительное повышение ключевых показателей подтверждает эффективность комплексного подхода к рекламе на основе геолокации.

Будущее маркетинга: взгляд экспертов

Эксперты единодушны во мнении, что интеграция подобных инновационных решений открывает новые горизонты для взаимодействия с аудиторией. Использование технологий искусственного интеллекта в сочетании с геолокационными данными создает основу для более персонализированных рекламных кампаний.

Как отмечает Владислав Куренков, руководитель группы «Адаптивные агенты» Института AIRI:

«В ближайшем будущем ИИ сможет заменить человека не на позициях, а на рутинных этапах выполнения профессиональных задач». [iz.ru] [vc.ru]

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