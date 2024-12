Названы самые популярные языки программирования в декабре 2024 года

В декабре 2024 года TIOBE опубликовал обновленный индекс популярности языков программирования.

Главные изменения в рейтинге языков программирования

Python продолжает лидировать с рейтингом 23,84%, что на 9,98% выше по сравнению с декабрем 2023 года. Ожидается, что Python станет «языком года» благодаря значительному росту популярности, обусловленному поддержкой ИИ, анализа данных и простотой освоения.

C++ поднялся на второе место с рейтингом 10,82% (+0,81%), обогнав язык C, который опустился на четвертую позицию с 9,10% (-2,34%). Java занимает третье место с 9,72% (+1,73%). Go совершил значительный скачок с 13-го на 7-е место, увеличив рейтинг до 2,17% (+1,14%). Fortran также улучшил позиции, поднявшись с 12-го на 10-е место с рейтингом 1,79% (+0,72%).

Сравнивая данные за декабрь и ноябрь 2024 года, можно отметить следующие изменения:

Эти изменения отражают динамику популярности языков программирования в конце 2024 года, подчеркивая растущий интерес к Python и Go, а также снижение позиций языка C.

Топ-10 языков программирования по версии индекса TIOBE

TIOBE Software регулярно публикует рейтинг востребованности языков программирования, который помогает отследить актуальные тренды в сфере разработки. Рассмотрим лидеров рейтинга на октябрь 2024 года и их ключевые характеристики.

1 место: Python

Создан Гвидо ван Россумом в 1991 году как преемник языка ABC. Назван в честь комедийной группы Монти Пайтон. Стал особенно популярен в 2010-х годах благодаря простоте синтаксиса и широкому применению в data science, AI и веб-разработке. Сейчас является самым популярным языком программирования в мире.

2 место: C++

Разработан Бьярном Страуструпом в 1983 году как расширение языка C. Добавил объектно-ориентированное программирование к возможностям C. Широко используется в системном программировании, разработке игр и высоконагруженных приложений благодаря высокой производительности.

3 место: Java

Создана Джеймсом Гослингом в компании Sun Microsystems в 1995 году. Главный принцип — «Write once, run anywhere» (написать один раз, запускать везде) благодаря виртуальной машине Java. Получила огромное распространение в корпоративной разработке и Android-приложениях.

4 место: C

Разработан Деннисом Ритчи в Bell Labs между 1969 и 1973 годами. Изначально создавался для разработки операционной системы UNIX. Оказал огромное влияние на развитие программирования и стал основой для многих современных языков. До сих пор активно используется в системном программировании.

5 место: C#

Разработан Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга в 2000 году. Создавался как альтернатива Java для платформы .NET. Сочетает простоту Visual Basic и мощь C++. Популярен в разработке под Windows и игровых приложений на Unity.

6 место: JavaScript

Создан Бренданом Эйхом за 10 дней в 1995 году для браузера Netscape. Изначально был простым скриптовым языком для веб-страниц. Сейчас стал универсальным языком, используемым как на фронтенде, так и на бэкенде (Node.js).

7 место: Go

Разработан в Google в 2007 году Робертом Гризмером, Робом Пайком и Кеном Томпсоном. Создавался как современная альтернатива C++ с акцентом на простоту и эффективность параллельных вычислений. Популярен в разработке микросервисов и облачных приложений.

8 место: SQL

Разработан в IBM в начале 1970-х годов Дональдом Чемберлином и Реймондом Бойсом. Стал стандартом для работы с реляционными базами данных. Несмотря на возраст, остается основным языком для работы с данными.

9 место: Visual Basic

Создан Microsoft в 1991 году. Разрабатывался как простой язык для начинающих программистов с акцентом на визуальное программирование. Широко использовался для создания Windows-приложений и скриптов Office.

10 место: Fortran

Создан командой IBM под руководством Джона Бэкуса в 1957 году. Был первым высокоуровневым языком программирования. До сих пор активно используется в научных расчетах и суперкомпьютерах благодаря эффективной работе с числами.

О методологии TIOBE Index

Индекс TIOBE оценивает популярность языков программирования на основе анализа поисковых запросов в крупнейших поисковых системах. Этот показатель не оценивает технические достоинства языков, но отражает текущий интерес к ним среди разработчиков и в образовательной сфере. Индекс служит важным ориентиром при планировании технологических стратегий и выборе направления профессионального развития в IT-индустрии.