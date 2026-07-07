272 тысячи человек в прошлом году доверили одному приложению свои разговоры — и сделали это больше 1,4 млн раз. Теперь оно работает даже там, где сети нет вообще: в метро, за городом, на лекции без Wi-Fi. Яндекс обновил приложение «Разговор» для людей с особенностями слуха и речи, и главное изменение — офлайн-распознавание речи.

Раньше без интернета приложение просто молчало. Собеседник говорит — а текст на экране не появляется. Для человека, который не слышит, это не мелочь: это разговор, который срывается в самый неподходящий момент. Подробности обновления Яндекс опубликовал 2 июля 2026 года.

Что именно поменялось

Кроме офлайн-режима, в приложении появились два формата работы. «Диалог» показывает беседу как переписку — реплика за репликой. «Монолог» превращает в текст длинную непрерывную речь: лекцию, доклад, совещание. Ограничения по объёму расшифровки в «Монологе» нет — запись идёт, пока не погаснет экран.

Добавились и вещи попроще, но нужные каждый день: поиск по сохранённым расшифровкам, папки для личных, рабочих и учебных разговоров, экспорт в PDF, настройки интерфейса. То есть расшифровку теперь не только читают один раз — её сохраняют, пересматривают, пересылают.

Кого это касается

По данным ВОЗ, около 430 млн человек в мире — больше 5% населения — нуждаются в помощи из-за инвалидизирующей потери слуха. К 2050 году, по прогнозу организации, таких людей может стать больше 700 млн. В России, по оценкам РБК Тренды со ссылкой на данные ВОЗ, живут около 13 млн человек с нарушениями слуха, и реальная цифра, вероятно, выше.

При этом восемь из десяти нуждающихся, по словам и. о. директора департамента ВОЗ Дэворы Кестел, вообще не получают помощи при проблемах слуха. Опрос для АНО «Я тебя слышу» показал: 40,4% россиян не разбираются в теме снижения слуха, а почти каждый пятый не знает о ней ничего.

Валерия Курмак, директор по инклюзии, эксперт по цифровой доступности (Digital Accessibility): «Офлайн-доступность — это высший пилотаж проектирования интерфейсов. Для человека без особенностей здоровья пропажа сети — это минутный дискомфорт. Для глухого или слабослышащего пользователя, находящегося на живой лекции или на совещании, падение интернета означает мгновенную социальную изоляцию и потерю контекста. Перевод тяжелых ML-моделей распознавания речи в on-device формат — это шаг к автономии пользователя от инфраструктуры».

Почему это не только про слух

Доктор ВОЗ Шелли Чадха связывает раннюю помощь при проблемах слуха с тем, выпадает ли ребёнок из учёбы. Та же логика работает и для взрослых. Если человек проходит курсы, меняет профессию или работает в команде, субтитры в реальном времени — это не бонус, а условие того, что он вообще участвует в процессе наравне с остальными.

Особенно это ощутимо в гибридном обучении, которое сейчас выбирают многие: вебинары вперемешку с офлайн-интенсивами, созвоны с наставником, командная работа. Тем, кто меняет профессию и параллельно осваивает, например, UX/UI-дизайн, тестирование или аналитику данных, подобный инструмент снимает барьер: речь преподавателя можно прочитать, сохранить конспект, вернуться к термину позже — вместо того чтобы полагаться только на слух в моменте.

Что делать, если тема касается вас или близких

Приложение бесплатное, скачать его можно в Google Play, App Store и RuStore. Для стабильной работы офлайн-режима на Android Яндекс рекомендует обновиться до Android 14 или новее. Если рядом есть человек с особенностями слуха — коллега, родственник, одногруппник — стоит хотя бы показать ему это обновление: часто люди просто не знают, что такой инструмент уже существует и работает без сети.

Вывод

Обновление показывает сдвиг, который выходит за рамки одного приложения: доступность становится не «социальной опцией», а стандартом качества цифрового продукта — таким же, как скорость работы или удобный интерфейс.