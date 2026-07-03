Удерживать клиентов, платить команде, подстраиваться под меняющийся спрос — и всё это одновременно. Именно с такой связкой задач сейчас работает большинство владельцев бизнеса, и решать её приходится не в теории, а здесь и сейчас. 27 августа в московском Доме культуры «ГЭС-2» соберутся предприниматели, которые уже прошли через похожие циклы давления и готовы говорить не только об успехах, но и об управленческих ошибках, которые дорого стоили.

Что происходит

Конференцию ТОК организует Точка Банк при партнёрстве ГЭС-2 в рамках программы «ГЭС-2: B2B». Формат заявлен как встреча решительных предпринимателей — без витринных кейсов и общих слов про «мотивацию». В программе — выступления, мастер-классы и фокусный нетворкинг с коллегами из близких ниш, где можно обсуждать не абстрактный рынок, а конкретные, похожие бизнес-задачи.

Кого касается

Событие рассчитано на действующих владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей продаж, маркетинга и клиентского сервиса. Отдельно организаторы отмечают тех, кто только готовится запускать свой проект: для них конференция — возможность заранее увидеть, с какими вызовами реально сталкивается бизнес в период неопределённости, а не читать об этом в теории.

О чём будут говорить

Среди заявленных тем — привлечение клиентов без роста маркетингового бюджета, работа с отложенным спросом в 2026–2027 году, рост дохода за счёт текущей базы клиентов, развитие партнёрств и сохранение устойчивости бизнеса при внешнем давлении. То есть разговор пойдёт не про рост «вообще», а про рост в условиях, когда бюджета на эксперименты больше нет.

Илья Красинский, CEO & Founder Rick.ai, эксперт по юнит-экономике и продуктовым метрикам: «Большинство предпринимателей ищут «серебряную пулю» в новом маркетинге, когда у них банально течет сито в конверсиях текущего продукта. Если у вас удержание (retention) на дне, заливать туда новые рекламные бюджеты — это просто сжигать кэш. Сначала чиним экономику текущих клиентов, потом масштабируем».

Кто выступит

Список спикеров собран из предпринимателей разных сфер — от косметики и ресторанного бизнеса до сервисов и консалтинга для брендов. Среди них Карина Михель (Baze Professional), Кристина Судеревская («Краснополянская косметика»), Лиза Чайка (Chaika), Иван Шкиря (Callibri, Haunds, «Слеза», «Соль»), Анастасия Анциферова («Это по любви групп»), Дарья Молокова и Даниил Молоков (Simpule), Николай Попович («ВкусВилл», Beyond Taylor). Разброс отраслей сделан намеренно: одни и те же управленческие проблемы в разных бизнесах решаются по-разному.

Формат и цена участия

Конференция пройдёт 27 августа по адресу Москва, Болотная набережная, 15, в онлайн- и офлайн-формате. Офлайн-билет стоит 7 900 рублей и включает нетворк-сессии, мастер-классы и мерч. Онлайн-билет — 2 900 рублей, с доступом к трансляции, записи и курсам для бизнеса от медиа «Справочная». Клиенты Точка Банка могут получить онлайн-участие бесплатно по кодовому слову «ТОК» в чате интернет-банка.

Что делать читателю

Если после конференции вы решите не просто пересмотреть стратегию, а закрыть конкретный пробел в компетенциях — своих или команды: в маркетинге, продажах, аналитике или управлении проектами — на KursHub можно подобрать короткие практические курсы под конкретную задачу бизнеса, не растягивая обучение на месяцы ради корочки, которая не решает проблему здесь и сейчас.

Подробная программа конференции появится на сайте в начале августа.