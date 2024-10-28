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Netology проведет бесплатный вебинар по продуктовому маркетингу

Netology представляет бесплатный вебинар на тему продуктового маркетинга, который состоится 30 октября в 18:00 (Мск). Участники мероприятия узнают ключевые секреты эффективного продвижения продуктов, от практики запуска известных брендов до рекомендаций по улучшению показателей бизнеса. Запись вебинара будет доступна на следующий день в личном кабинете, предоставляя возможность пересматривать информацию в удобное время.

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Почему продуктовый маркетинг — одно из самых перспективных направлений

Product Marketing — это больше, чем просто маркетинг. Продакт-маркетолог (PMM) работает на стыке трех направлений: исследует рынок, участвует в разработке продукта и помогает выстраивать продажи. Главная задача PMM — сделать так, чтобы продукт точно попал в потребности целевой аудитории.

Кому нужны продуктовые маркетологи в 2024 году

Согласно данным hh.ru, на рынке открыто около 13 000 вакансий в сфере продуктового маркетинга. Примечательно, что больше 8 000 из них подходят для начинающих специалистов — это отличная возможность для старта карьеры.

Чему научитесь на вебинаре

Василий Юзенчук, директор по маркетингу и опытный ментор, поделится:

  • Конкретными обязанностями PMM и списком компаний, где востребована профессия
  • Работающими стратегиями запуска продуктов без лишних затрат
  • Преимуществами структурированного подхода над хаотичными экспериментами
  • Особенностями совместной программы с Финансовым университетом для digital-специалистов

Кому будет полезен вебинар

  • Продакт-менеджерам — для углубления маркетинговых компетенций
  • Маркетологам — для освоения продуктового подхода
  • Таргетологам, копирайтерам и SMM-специалистам — для расширения профессиональных горизонтов
  • Предпринимателям и основателям стартапов — для понимания роли продуктового маркетинга через реальные кейсы

Бонус для участников

Все участники получат карту компетенций продуктового маркетолога. С её помощью вы сможете оценить свой текущий уровень и спланировать дальнейшее развитие в профессии.

Если тема вебинара вас заинтересовала, и вы хотите более детально изучить эту сферу, мы подготовили для вас подборку актуальных курсов по продуктовому маркетингу. Здесь вы найдете программы от ведущих образовательных платформ — как для новичков, так и для практикующих специалистов. Каждый курс в подборке содержит подробное описание программы, стоимость и отзывы выпускников, что поможет вам сделать осознанный выбор.

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Дата: 28 октября 2024
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