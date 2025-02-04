TIOBE обновил рейтинг популярных языков программирования за декабрь 2024 года. Узнайте, кто лидирует, и какие изменения произошли в топе.
Университет искусственного интеллекта запускает бесплатный курс по анализу временных рядов
Университет искусственного интеллекта открыл запись на новый бесплатный курс по анализу временных рядов. Программа рассчитана на начинающих — математическая подготовка и навыки программирования не требуются. Обучение построено на реальных примерах из разных индустрий.
5 занятий для погружения в анализ данных
Курс охватывает ключевые аспекты работы с временными рядами:
- Фундаментальные концепции: разбор трендов, сезонности, циклов и шумов на примерах температурных колебаний, динамики трафика и продаж.
- Прогнозирование с ИИ: сравнение классических статистических методов с современными решениями на базе нейросетей.
- Поиск аномалий: методики выявления отклонений для эффективного мониторинга систем.
- Практика в реальном бизнесе: разбор кейсов из экономики, ритейла, логистики и здравоохранения.
- Hands-on практикум: решение прикладных задач с применением изученных инструментов.
Чтобы получить доступ к материалам, нужно оставить заявку на сайте УИИ.
Спрос на ИИ-специалистов растёт вместе с рынком
По данным Национального портала в сфере искусственного интеллекта, за три года доля российских компаний, использующих ИИ, выросла более чем вдвое — с 20% в 2021 году до 43% в 2024 году.
Алексей Масютин, руководитель Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, отмечает:
«Обучение новым технологиям и методам анализа данных с использованием ИИ открывает широкие возможности для профессионального роста и адаптации к быстро меняющемуся рынку труда».
Куда двигаться дальше?
После прохождения курса можно углубить знания на других программах УИИ по анализу данных, машинному обучению и нейронным сетям. Эти навыки особенно ценны для тех, кто планирует сменить профессию или усилить свои позиции на рынке труда.
Новый курс даёт возможность сделать первый шаг в мир ИИ, получив практические навыки для работы в разных отраслях. Доступная подача и реальные примеры делают программу полезной как для новичков, так и для практикующих аналитиков.
Если вы хотите сравнить разные образовательные программы по ИИ и выбрать оптимальный вариант для старта, ознакомьтесь с подборкой лучших курсов по искусственному интеллекту. Там вы найдёте детальные описания программ с разным уровнем сложности, длительностью и специализацией.
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