ChatGPT могут заблокировать, а весь ИИ-контент — промаркировать. Что Минцифры готовит для россиян
Если вы пользуетесь нейросетями в работе или учёбе, в 2027 году правила изменятся для всех. Минцифры вынесло на обсуждение первый в истории России комплексный закон об ИИ — и он касается не только разработчиков, но и каждого, кто когда-либо общался с чат-ботом, смотрел видео с дипфейком или получал автоматический отказ от банка.
Что произошло
В марте 2026 года Министерство цифрового развития опубликовало законопроект «Об основах государственного регулирования технологий искусственного интеллекта». Документ находится на общественном обсуждении до 15 апреля 2026 года. Если всё пойдёт по плану — закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Это первый случай, когда Россия пытается системно урегулировать ИИ: закрепить само понятие, разделить модели по типам и прописать ответственность всех — от разработчика до конечного пользователя.
Суверенные, доверенные — и все остальные под вопросом
Законопроект делит ИИ-системы на два статуса:
- Суверенные (национальные) — разработаны в России, обучены на российских данных. Фактически это будущий стандарт для государственного сектора.
- Доверенные — прошли проверку ФСБ и ФСТЭК. Только они смогут работать в критической инфраструктуре: больницах, энергетике, транспорте.
- Всё остальное — иностранные модели, включая ChatGPT, Gemini, Claude — оказывается в зоне неопределённости. Закон требует, чтобы обучение и разработка моделей происходили исключительно на территории России. Что это означает для зарубежных сервисов — пока открытый вопрос, который живо обсуждается в индустрии.
Маркировка, право на отказ и компенсация вреда
Что меняется для обычных людей
- Обязательная маркировка ИИ-контента. Видео, аудио, тексты, созданные или изменённые нейросетью, должны будут это показывать явно. Дипфейки без пометки станут нарушением.
- Право оспорить решение ИИ. Если алгоритм отказал вам в кредите, работе или услуге — вы сможете потребовать пересмотра с участием человека.
- Право на компенсацию вреда. Если ИИ-система причинила ущерб — появляется механизм возмещения.
- Право отказаться от взаимодействия с ИИ. Это одна из самых обсуждаемых норм — возможность в ряде ситуаций потребовать живого специалиста вместо бота. По мировым меркам такая норма пока редкость.
Что ждёт бизнес и разработчиков
Нагрузка на компании существенно возрастёт. Разработчики обязаны будут:
- документировать архитектуру своих моделей;
- исключать дискриминационные алгоритмы;
- предупреждать пользователей о рисках.
Операторы — тестировать системы и обеспечивать их безопасность. Владельцы сервисов — маркировать контент и контролировать его использование.
Действует риск-ориентированный принцип: чем сильнее система влияет на жизнь людей, тем жёстче к ней требования.
Что говорят эксперты
Вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал закон первым шагом к прозрачным правилам для всей отрасли: «Документ впервые закрепляет понятие ИИ и вводит правила для всех участников рынка».
Представители бизнеса смотрят осторожнее.
Максим Милков из Softline: «Понятная дорожная карта снижает регуляторную неопределённость и делает инвестиции более просчитываемыми.»
Но часть экспертов опасается: жёсткая локализация и возможные ограничения иностранных моделей способны замедлить инновации и сократить конкуренцию.
Кто выиграет на рынке труда
Регулирование неизбежно создаёт новый спрос. Уже сейчас видно, какие специалисты окажутся востребованы:
- ML-инженеры и разработчики ИИ для создания «суверенных» моделей;
- специалисты по данным и Data Science;
- эксперты по безопасности и этике ИИ;
- юристы и аналитики в сфере IT-регулирования.
Регулирование неизбежно создаёт новый спрос. Уже сейчас видно, какие специалисты окажутся востребованы:

- ML-инженеры и разработчики ИИ для создания «суверенных» моделей;
- специалисты по данным и Data Science;
- эксперты по безопасности и этике ИИ;
- юристы и аналитики в сфере IT-регулирования.
Итог
Закон Минцифры — это не просто бюрократия. Это попытка выстроить полноценную правовую инфраструктуру вокруг технологии, которая уже влияет на найм, кредиты, медицину и контент в интернете. Финальная версия документа ещё может измениться до сентября 2027 года — но направление движения уже очевидно.
