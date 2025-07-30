РАН потребовала 2% ВВП на науку до 2030 года
28 июля 2025 года на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прозвучал тревожный сигнал. Российская академия наук открыто заявила: без экстренного вливания средств в обновление приборной базы академических вузов и НИИ говорить о технологическом прорыве не приходится.
Цифры, которые заставляют задуматься: сколько нужно денег науке
Планы грандиозные — к 2030 году расходы на науку должны достичь 2% ВВП. Для сравнения: сейчас этот показатель значительно ниже. В рамках обсуждения Государственной программы научно-технологического развития на 2026–2028 годы главной болевой точкой стала изношенная научная инфраструктура.
Президент РАН Геннадий Красников не стал дипломатничать:
«Многие научные институты требуют капитального ремонта, необходима модернизация научной инфраструктуры, чтобы наши научные организации были современными, соответствовали мировому уровню».
Вице-премьер Чернышенко добавил практичности:
«Важен не просто объем денег, а их грамотное использование. Минобрнауки совместно с Минфином получили задание разработать механизмы привлечения частных инвесторов в науку».
Что происходит прямо сейчас: тренды, которые нельзя игнорировать
Инициатива РАН — не изолированное событие, а часть масштабной перестройки. Несколько фактов, которые формируют контекст:
Цифровая революция на марше:минцифры готовит эксперимент по внедрению ИИ в государственные органы. Это означает, что научно-технологические решения скоро станут основой реального управления страной.
Экономика становится благосклонней: экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до ~14% к концу года. Дешевые кредиты — хорошая новость для научных проектов.
Приток мозгов: в Россию активно едут квалифицированные иностранцы — инженеры, IT-специалисты, исследователи. Это усиливает научный потенциал, но и создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру.
Что говорят те, кто принимает решения
Геннадий Красников четко формулирует проблему: без современных приборов российские институты просто не смогут конкурировать с мировыми центрами науки. Его поддерживает академическое сообщество.
Дмитрий Чернышенко расставляет приоритеты: «Наша основная задача — не просто обеспечить наличие ресурсов, но и добиться предельной эффективности расходов федерального бюджета». Другими словами — каждый рубль должен работать максимально продуктивно.
Эксперты видят в привлечении частных инвесторов и ориентации на национальные проекты реальный шанс ускорить развитие критических технологий — ИИ, энергетики, биотехнологий.
Ваши возможности: как встроиться в научно-технологический бум
Государство вкладывает миллиарды в модернизацию науки, внедряет ИИ в управление, поддерживает высокотехнологичные отрасли. Это создает огромный спрос на специалистов нового уровня.
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Главное: наука становится национальным приоритетом
Призыв РАН обновить приборную базу — это не бюрократическая процедура, а конкретные шаги к технологической независимости. Цель в 2% ВВП на науку, модернизация институтов, развитие ИИ, привлечение инвестиций — всё это открывает широкие перспективы для новых специалистов.
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