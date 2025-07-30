РАН потребовала 2% ВВП на науку до 2030 года

28 июля 2025 года на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прозвучал тревожный сигнал. Российская академия наук открыто заявила: без экстренного вливания средств в обновление приборной базы академических вузов и НИИ говорить о технологическом прорыве не приходится.

Цифры, которые заставляют задуматься: сколько нужно денег науке

Планы грандиозные — к 2030 году расходы на науку должны достичь 2% ВВП. Для сравнения: сейчас этот показатель значительно ниже. В рамках обсуждения Государственной программы научно-технологического развития на 2026–2028 годы главной болевой точкой стала изношенная научная инфраструктура.

Президент РАН Геннадий Красников не стал дипломатничать:

«Многие научные институты требуют капитального ремонта, необходима модернизация научной инфраструктуры, чтобы наши научные организации были современными, соответствовали мировому уровню».

Вице-премьер Чернышенко добавил практичности:

«Важен не просто объем денег, а их грамотное использование. Минобрнауки совместно с Минфином получили задание разработать механизмы привлечения частных инвесторов в науку».

Что происходит прямо сейчас: тренды, которые нельзя игнорировать

Инициатива РАН — не изолированное событие, а часть масштабной перестройки. Несколько фактов, которые формируют контекст:

Цифровая революция на марше:минцифры готовит эксперимент по внедрению ИИ в государственные органы. Это означает, что научно-технологические решения скоро станут основой реального управления страной.

Экономика становится благосклонней: экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до ~14% к концу года. Дешевые кредиты — хорошая новость для научных проектов.

Приток мозгов: в Россию активно едут квалифицированные иностранцы — инженеры, IT-специалисты, исследователи. Это усиливает научный потенциал, но и создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

Что говорят те, кто принимает решения

Геннадий Красников четко формулирует проблему: без современных приборов российские институты просто не смогут конкурировать с мировыми центрами науки. Его поддерживает академическое сообщество.

Дмитрий Чернышенко расставляет приоритеты: «Наша основная задача — не просто обеспечить наличие ресурсов, но и добиться предельной эффективности расходов федерального бюджета». Другими словами — каждый рубль должен работать максимально продуктивно.

Эксперты видят в привлечении частных инвесторов и ориентации на национальные проекты реальный шанс ускорить развитие критических технологий — ИИ, энергетики, биотехнологий.

Ваши возможности: как встроиться в научно-технологический бум

Государство вкладывает миллиарды в модернизацию науки, внедряет ИИ в управление, поддерживает высокотехнологичные отрасли. Это создает огромный спрос на специалистов нового уровня.

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Главное: наука становится национальным приоритетом

Призыв РАН обновить приборную базу — это не бюрократическая процедура, а конкретные шаги к технологической независимости. Цель в 2% ВВП на науку, модернизация институтов, развитие ИИ, привлечение инвестиций — всё это открывает широкие перспективы для новых специалистов.

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