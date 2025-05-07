В Москве пройдет крупнейшая конференция для data-аналитиков, ML-разработчиков и product-менеджеров

С 29 по 30 мая 2025 года в инновационном кластере «Ломоносов» на базе ИНТЦ МГУ состоится одна из ключевых конференций года для специалистов в области продуктовой аналитики, машинного обучения и AI-технологий. Форум, собирающий более 1200 участников ежегодно, вновь объединит практиков, исследователей и продуктовых лидеров из e-commerce, банковского сектора, телеком-индустрии и других отраслей.

Темы, которые определяют тренды

Программа охватывает более 80 докладов, мастер-классов и дискуссий, распределённых по шести параллельным потокам. Участников ждёт насыщенная двухдневная повестка по темам:

Machine Learning и AI/LLM-трансформация — персонализация контента, предсказание поведения пользователей, внедрение языковых моделей в продукты.

Unit economics и efficiency — анализ прибыльности, поиск точек роста, оптимизация затрат.

A/B-тестирование и поведенческая аналитика — принятие решений на основе данных, оценка гипотез и метрик.

CVM и удержание — рост LTV, персонализация офферов, стратегии вовлечения.

Product operations и инструменты аналитика — автоматизация, интеграция процессов в продуктовых командах.

Каждое выступление нацелено на демонстрацию реальных кейсов, ошибок и находок. Среди спикеров — представители Okko, Яндекса, Т-Банка, а также независимые эксперты и руководители аналитических команд.

Для кого подходит конференция

Событие будет полезно:

Data-аналитикам и ML-инженерам, которые стремятся расширить техническую базу и применить знания в бизнес-контексте;

Product-менеджерам, заинтересованным в глубоком понимании unit-экономики, A/B-тестирования и метрик успеха;

Начинающим специалистам, желающим разобраться в логике современных data-driven решений и увидеть, как они применяются на практике;

Тем, кто думает о смене профессии, и хочет получить представление о ключевых процессах в области продуктов и аналитики.

Формат и возможности участия

Формат: гибридный. Очные мероприятия пройдут в Москве, параллельно будет вестись онлайн-трансляция на удобной платформе.

Длительность: два основных дня — 29 и 30 мая. Дополнительно состоится онлайн-день 22 мая.

Доступ к материалам: участникам предоставляется видеозапись докладов, возможность задать вопросы, оставить обратную связь.

Сертификат: после участия можно получить документ о прохождении мероприятия.

Сеть контактов: участники смогут пообщаться с коллегами, задать вопросы экспертам, найти партнёров для проектов.

Что делает эту конференцию особенной

Фокус на практике. Спикеры делятся опытом решения реальных задач, от гипотез до метрик.

Интерактив. Помимо лекций, участники смогут принять участие в дискуссионных панелях и опросах.

Атмосфера сообщества. Форум формирует пространство для обмена идеями, вдохновения и профессионального роста.

Технологическая поддержка. Онлайн-формат включает прямую трансляцию, высокое качество съёмки и удобную навигацию по материалам.

Где и как присоединиться

Мероприятие пройдет в Москве, в инновационном кластере «Ломоносов» на Раменском бульваре. До места можно добраться от станций метро «Университет» и «Раменки» за 10–15 минут пешком. Билеты можно приобрести онлайн. Доступны групповые покупки и участие по подписке.

Если вы хотите глубже разобраться в машинном обучении и продолжить обучение после конференции, загляните в подборку лучших курсов по ML. Здесь собраны программы для начинающих и практикующих специалистов — от базовых основ до продвинутых техник и нейросетей.