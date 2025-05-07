В Москве пройдет крупнейшая конференция для data-аналитиков, ML-разработчиков и product-менеджеров
С 29 по 30 мая 2025 года в инновационном кластере «Ломоносов» на базе ИНТЦ МГУ состоится одна из ключевых конференций года для специалистов в области продуктовой аналитики, машинного обучения и AI-технологий. Форум, собирающий более 1200 участников ежегодно, вновь объединит практиков, исследователей и продуктовых лидеров из e-commerce, банковского сектора, телеком-индустрии и других отраслей.
Темы, которые определяют тренды
Программа охватывает более 80 докладов, мастер-классов и дискуссий, распределённых по шести параллельным потокам. Участников ждёт насыщенная двухдневная повестка по темам:
- Machine Learning и AI/LLM-трансформация — персонализация контента, предсказание поведения пользователей, внедрение языковых моделей в продукты.
- Unit economics и efficiency — анализ прибыльности, поиск точек роста, оптимизация затрат.
- A/B-тестирование и поведенческая аналитика — принятие решений на основе данных, оценка гипотез и метрик.
- CVM и удержание — рост LTV, персонализация офферов, стратегии вовлечения.
- Product operations и инструменты аналитика — автоматизация, интеграция процессов в продуктовых командах.
Каждое выступление нацелено на демонстрацию реальных кейсов, ошибок и находок. Среди спикеров — представители Okko, Яндекса, Т-Банка, а также независимые эксперты и руководители аналитических команд.
Для кого подходит конференция
Событие будет полезно:
- Data-аналитикам и ML-инженерам, которые стремятся расширить техническую базу и применить знания в бизнес-контексте;
- Product-менеджерам, заинтересованным в глубоком понимании unit-экономики, A/B-тестирования и метрик успеха;
- Начинающим специалистам, желающим разобраться в логике современных data-driven решений и увидеть, как они применяются на практике;
- Тем, кто думает о смене профессии, и хочет получить представление о ключевых процессах в области продуктов и аналитики.
Формат и возможности участия
- Формат: гибридный. Очные мероприятия пройдут в Москве, параллельно будет вестись онлайн-трансляция на удобной платформе.
- Длительность: два основных дня — 29 и 30 мая. Дополнительно состоится онлайн-день 22 мая.
- Доступ к материалам: участникам предоставляется видеозапись докладов, возможность задать вопросы, оставить обратную связь.
- Сертификат: после участия можно получить документ о прохождении мероприятия.
- Сеть контактов: участники смогут пообщаться с коллегами, задать вопросы экспертам, найти партнёров для проектов.
Что делает эту конференцию особенной
- Фокус на практике. Спикеры делятся опытом решения реальных задач, от гипотез до метрик.
- Интерактив. Помимо лекций, участники смогут принять участие в дискуссионных панелях и опросах.
- Атмосфера сообщества. Форум формирует пространство для обмена идеями, вдохновения и профессионального роста.
- Технологическая поддержка. Онлайн-формат включает прямую трансляцию, высокое качество съёмки и удобную навигацию по материалам.
Где и как присоединиться
Мероприятие пройдет в Москве, в инновационном кластере «Ломоносов» на Раменском бульваре. До места можно добраться от станций метро «Университет» и «Раменки» за 10–15 минут пешком. Билеты можно приобрести онлайн. Доступны групповые покупки и участие по подписке.
Если вы хотите глубже разобраться в машинном обучении и продолжить обучение после конференции, загляните в подборку лучших курсов по ML. Здесь собраны программы для начинающих и практикующих специалистов — от базовых основ до продвинутых техник и нейросетей.
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