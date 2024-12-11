Искусственный интеллект ускоряет разработку лекарств с помощью виртуальных симуляций, снижая затраты и повышая точность клинических испытаний. AI-платформы, как QuantHealth, меняют парадигму медицины.
В России впервые появились школьные учебники по искусственному интеллекту
11 декабря издательство «Просвещение» выпустило первые в России учебные пособия по искусственному интеллекту для школьников 5–9 классов. Материалы созданы совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и помогут учащимся и педагогам разобраться в возможностях ИИ.
От теории к практике: как устроены новые пособия
Учебники разделены на три возрастные категории:
- 5–6 классы
- 7–8 классы
- 9 класс
Главная особенность пособий — практические задания с использованием российских нейросетей GigaChat и Kandinsky от компании «Сбер». Школьники научатся создавать тексты и изображения с помощью ИИ, получая реальный опыт работы с современными технологиями. «Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, а также как с ним работать», — поясняют в пресс-службе издательства [Ведомости].
Почему это важно: мнения специалистов
Эксперты единодушны в оценке новой инициативы. Политолог Иван Петров подчеркивает: «Это важный шаг к подготовке нового поколения специалистов, способных эффективно работать с передовыми технологиями».
Его мнение дополняет социолог Анна Смирнова: «Раннее знакомство с искусственным интеллектом позволит школьникам лучше адаптироваться к требованиям современного рынка труда».
Как это поможет в смене профессии
Для тех, кто планирует сменить профессию, особенно в возрасте 18-40 лет, понимание основ ИИ становится ключевым навыком. На нашем сайте-агрегаторе собраны профильные курсы, которые помогут освоить работу с искусственным интеллектом и построить карьеру в этой перспективной области.
Внедрение этих учебных пособий — важный шаг в развитии российского образования, который поможет подготовить школьников к работе с технологиями будущего.
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