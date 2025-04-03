Стало известно, сколько студентов используют нейросети для написания курсовых работ
Искусственный интеллект стремительно меняет образовательный ландшафт: подавляющее большинство российских студентов уже применяют нейросети в своей учебной деятельности. Особенно тревожная для преподавателей статистика — 43% учащихся доверяют ИИ написание своих курсовых работ.
Нейросети в учебных аудиториях: масштаб явления
Недавнее исследование Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» (февраль 2025 года) показало впечатляющие цифры: 85% российских студентов используют нейросети в учебе и повседневной жизни. Из них:
- 29,3% делают это регулярно
- 35,4% — иногда
- 20,3% — изредка
- Только 4,8% опрошенных никогда не пробовали работать с нейросетями
Цели использования ИИ распределились следующим образом:
- Поиск информации — 77%
- Написание эссе, рефератов, курсовых работ — 43%
- Генерация изображений — 36%
- Создание презентаций — 24%
- Написание программного кода — 22%
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В 2025 году студенты активно используют несколько специализированных ИИ-инструментов для академических задач:
- Kampus.ai — многофункциональная академическая нейросеть, помогающая с курсовыми и дипломными работами по более чем 160 дисциплинам. Особенно ценится за структурированные тексты и подбор научных источников.
- Jenni AI — инструмент для улучшения академического письма с функциями генерации идей, поиска цитат и проверки на плагиат.
- Writefull Academizer — специалист по научному письму, предлагающий автоматизированную проверку, перефразирование и создание аннотаций.
Вызовы для системы образования: эволюция или революция?
Эксперты сходятся во мнении, что высшему образованию необходимо адаптироваться к новой реальности. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», выделяет два возможных пути:
- Увеличение устной составляющей при оценке работ
- Переход к культу навыков, включая умение эффективно работать с ИИ
Он подчеркивает, что в современном мире важнее не просто обладать знаниями, а уметь находить, проверять и применять информацию.
Историческую параллель проводит профессор Джим Эндерсби из Университета Сассекса, сравнивая нынешнюю ситуацию с появлением калькуляторов в 1970-х: преподаватели должны не запрещать, а учить студентов критически оценивать результаты работы ИИ и применять творческий подход, выделяющий их работы на фоне стандартных ИИ-решений.
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