Стало известно, сколько студентов используют нейросети для написания курсовых работ

Искусственный интеллект стремительно меняет образовательный ландшафт: подавляющее большинство российских студентов уже применяют нейросети в своей учебной деятельности. Особенно тревожная для преподавателей статистика — 43% учащихся доверяют ИИ написание своих курсовых работ.

Нейросети в учебных аудиториях: масштаб явления

Недавнее исследование Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» (февраль 2025 года) показало впечатляющие цифры: 85% российских студентов используют нейросети в учебе и повседневной жизни. Из них:

29,3% делают это регулярно

35,4% — иногда

20,3% — изредка

Только 4,8% опрошенных никогда не пробовали работать с нейросетями

Цели использования ИИ распределились следующим образом:

Поиск информации — 77%

Написание эссе, рефератов, курсовых работ — 43%

Генерация изображений — 36%

Создание презентаций — 24%

Написание программного кода — 22%

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В 2025 году студенты активно используют несколько специализированных ИИ-инструментов для академических задач:

Kampus.ai — многофункциональная академическая нейросеть, помогающая с курсовыми и дипломными работами по более чем 160 дисциплинам. Особенно ценится за структурированные тексты и подбор научных источников.

Jenni AI — инструмент для улучшения академического письма с функциями генерации идей, поиска цитат и проверки на плагиат.

Writefull Academizer — специалист по научному письму, предлагающий автоматизированную проверку, перефразирование и создание аннотаций.

Вызовы для системы образования: эволюция или революция?

Эксперты сходятся во мнении, что высшему образованию необходимо адаптироваться к новой реальности. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», выделяет два возможных пути:

Увеличение устной составляющей при оценке работ Переход к культу навыков, включая умение эффективно работать с ИИ

Он подчеркивает, что в современном мире важнее не просто обладать знаниями, а уметь находить, проверять и применять информацию.

Историческую параллель проводит профессор Джим Эндерсби из Университета Сассекса, сравнивая нынешнюю ситуацию с появлением калькуляторов в 1970-х: преподаватели должны не запрещать, а учить студентов критически оценивать результаты работы ИИ и применять творческий подход, выделяющий их работы на фоне стандартных ИИ-решений.

Для тех, кто хочет освоить работу с нейросетями и расширить свои профессиональные горизонты, мы подготовили подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. Здесь вы найдете образовательные программы разного уровня сложности — от вводных курсов для начинающих до продвинутых программ для специалистов, желающих углубить свои знания в сфере ИИ.