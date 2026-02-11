Вы поступаете в вуз в 2026 году. Открываете список программ и не находите слов «бакалавриат» и «магистратура». Вместо них — «базовое высшее образование 4-6 лет» и «специализированное высшее образование 1-3 года». С 1 сентября 2026 года шесть ведущих российских университетов полностью переходят на новую модель, отказываясь от Болонской системы. Это не переименование — это глубокая реформа с акцентом на практику и запросы работодателей. Разбираемся, кого это касается и что меняется.

Какие вузы переходят первыми

С 1 сентября 2026 года шесть ведущих российских университетов полностью перейдут на новую модель высшего образования, отказавшись от традиционной системы бакалавриата и магистратуры в рамках Болонской системы.

Шесть пилотных вузов

Московский авиационный институт (МАИ) — первый в списке пилотных университетов. Университет науки и технологий МИСиС — один из ведущих технических вузов. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ) — крупнейший вуз Калининградской области. Московский педагогический государственный университет (МПГУ) — ведущий педагогический университет страны. Санкт-Петербургский горный университет — старейший технический вуз России. Томский государственный университет — классический университет в Сибири.

Пилотный проект начался ещё в мае 2023 года и к 2026 году позволит уже шести университетам полностью осуществлять набор абитуриентов в обновлённом формате.

Что меняется конкретно

Министерство науки и высшего образования России подготовило масштабный переход от привычной двухуровневой системы бакалавриат-магистратура к новой модели, предусматривающей базовое и специализированное высшее образование.

Четыре ключевых изменения

Отмена традиционных бакалавриата и магистратуры. Вместо них вводится базовое высшее образование (от 4 до 6 лет) и специализированное высшее образование (от 1 до 3 лет) — аналог магистратуры, но более ориентированный на профессиональные навыки.

Постепенный переход. Студенты, уже обучающиеся по старым программам, смогут завершить их до конца. Новые правила распространяются на абитуриентов с 2026/27 учебного года.

Гибкость сроков. Длительность обучения будет зависеть от сложности выбранной программы и специализации. Не фиксированные 4 года бакалавриата, а от 4 до 6 лет в зависимости от направления.

Акцент на практику и связь с работодателями. Новые программы включают обязательное участие работодателей в формировании учебного плана и учебных практик, чтобы выпускники лучше соответствовали требованиям рынка труда.

Расширение проекта

Изначально пилотный проект стартовал в 2023 году с участия шести университетов. Теперь его продлили до 2030 года и расширили до 17 участников на первых этапах.

К уже известным вузам присоединились одиннадцать новых: Дальневосточный федеральный университет, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский физико-технический институт, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Уральский федеральный университет и другие.

Как отмечает глава Минобрнауки Валерий Фальков, цель проекта — создание образовательной структуры, которая более точно отвечает запросам рынка труда и технологическому развитию страны.

По оценкам экспертов, большая часть вузов начнёт адаптироваться к новой системе уже в 2027/28 учебном году.

Что говорят эксперты

Ксения Горячева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию:

«Базовое высшее образование должно обеспечить выпускников фундаментальными знаниями, а специализированное — глубокими профессиональными компетенциями, востребованными на рынке труда в быстро меняющихся технологических условиях».

Валерий Фальков, глава Минобрнауки:

«Мы стремимся убрать разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками, которые нужны сегодня компаниям в секторах высоких технологий и инноваций».

Некоторые ректоры ведущих вузов, включая МФТИ и РУТ (МИИТ), выразили готовность начать полноценный приём абитуриентов по новым программам уже с 1 сентября 2026 года, что подчёркивает готовность академического сообщества к изменениям.

Почему это важно прямо сейчас

Для студентов и абитуриентов переход на новую модель высшего образования — это не просто изменение названий степеней, а шанс получить образование, более соответствующее современным требованиям рынка.

Новые форматы ориентированы на более глубокую подготовку специалистов в реальных условиях — именно того, что сейчас требуется от выпускников инженерных, научных и управленческих программ.

Главная проблема старой системы

Многие работодатели уже давно жалуются на несоответствие университетских программ реальным задачам — от нехватки практики до устаревших учебных планов.

По мнению аналитиков, новая модель позволит устранить эти пробелы и снизить разрыв между академическими знаниями и навыками, которыми пользуются компании.

Что это значит для вас

Если вы планируете поступление в вуз в ближайшие годы, важно понимать: структура обучения меняется. Вместо бакалавриата и магистратуры будут новые ступени, более ориентированные на конкретные профессиональные компетенции.

Три совета абитуриентам

Следите за программами конкретных вузов — шесть пилотных университетов уже переходят на новую систему с 2026 года, остальные присоединятся позже.

Обращайте внимание на практическую составляющую — новые программы включают обязательное участие работодателей, стажировки, реальные проекты.

Дополняйте вузовское образование курсами — практические навыки, востребованные работодателями (программирование, аналитика данных, промышленный дизайн) будут цениться выше.

Где готовиться

На странице курсов для подготовки к ЕГЭ собраны программы по всем предметам для успешного поступления в вузы. Если вы планируете поступать в 2026-2027 году в один из вузов с новой системой, качественная подготовка к ЕГЭ — первый шаг. А понимание, как устроена новая модель образования, поможет сделать правильный выбор программы и вуза.