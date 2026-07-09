Если вы думаете, что молодые специалисты сегодня выбирают работу только по зарплате в вакансии — новое исследование это опровергает. Большинство новичков в PR, маркетинге, дизайне и медиа готовы получать меньше, если взамен им дадут то, чего не купишь за деньги: реальные проекты и наставника, который объяснит, как всё устроено на самом деле.

Что показало исследование

71% начинающих специалистов в креативных индустриях назвали главным критерием выбора первой работы участие в реальных проектах — а не размер оклада. Об этом говорит опрос PR-агентства Rassvet.digital, в котором участвовали 1370 человек.

Ещё 58% опрошенных отметили важность практического опыта, а для 43% решающим фактором стало наличие наставничества внутри команды. Получается, что молодые кандидаты ищут не столько должность, сколько среду, где можно быстро разобраться в профессии и собрать подтверждаемые результаты для портфолио.

Сколько на самом деле хотят зарабатывать новички

50–70 тысяч рублей в месяц — самый популярный зарплатный ориентир, его назвали 27% респондентов. Ещё 20% рассчитывают на 30–50 тысяч, 16% — на 70–90 тысяч. А вот запросы выше 90 тысяч встречаются заметно реже: зарплату выше 200 тысяч рублей на старте указал только 1% участников, при этом 9% готовы начинать карьеру даже с дохода ниже 30 тысяч.

RB.RU в публикации от 2 июля 2026 года прямо называет это готовностью «жертвовать зарплатой ради интересных проектов» — потому что новички понимают: качественное портфолио окупается быстрее, чем стартовый оклад.

Почему опыт значит больше, чем кажется

HR-директор Rassvet.digital Тоня Куликова: «Дело не в заниженных амбициях, а в прагматичном расчёте. Молодые люди сегодня ищут смыслы в работе, поэтому реальный опыт для них ценнее высокого заработка — и осознанно вкладываются в портфолио, чтобы оставаться конкурентоспособными.»

При этом рынок креативных профессий совсем не выглядит бедным в долгосрочной перспективе. По данным СберАналитики, средний доход специалистов творческих отраслей по итогам первого полугодия 2025 года достиг 132,3 тысячи рублей в месяц — на 16,3% больше, чем годом ранее, и на 38% выше среднероссийского показателя. А HeadHunter фиксирует иную картину по вакансиям: средняя зарплата в креативных индустриях выросла на 20% год к году, до 75 тысяч рублей — разница объясняется тем, что одни цифры отражают доходы уже работающих специалистов, а другие — предложения по новым вакансиям.

Что это значит, если вы сейчас выбираете обучение

Если вы рассматриваете курсы по PR, маркетингу, дизайну, SMM, копирайтингу или продакшну, исследование подсказывает, на что смотреть в первую очередь — не на обещанную зарплату, а на то, приближено ли обучение к реальным задачам рынка. Есть ли в программе настоящие брифы, куратор из индустрии, итоговый проект для портфолио и разбор с обратной связью — эти детали значат для будущего трудоустройства больше, чем красивая цифра в рекламе курса. Именно такой формат обучения — с наставником и реальными кейсами — сокращает путь от «новичка без опыта» до специалиста, которому доверяют проект.