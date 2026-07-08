Домашку в 1 классе снова «отменили»? На самом деле нет — и вот в чём подвох
Если в сентябре учитель всё равно даст вашему первокласснику задание на дом, вы имеете полное право спросить: а по какому праву. Потому что формально обязательной домашней работы в первом классе не существует уже пять лет — просто об этом мало кто знал, включая часть самих школ.
Минпросвещения выпустило разъяснение, которое многие СМИ поспешили назвать новой реформой. На деле всё оказалось скромнее и одновременно интереснее: ведомство не отменило домашку заново, а объяснило, почему в документах возникла путаница.
Что на самом деле произошло
Ещё в 2021 году приказом Минпросвещения № 115 в пункте 24 было закреплено: в первом классе обучение идёт без отметок и без домашних заданий. Этот порядок действует до 1 сентября 2027 года. А новый приказ № 729 от 8 октября 2025 года, зарегистрированный в Минюсте 3 декабря 2025 года, просто привёл в соответствие с этой нормой федеральные образовательные программы — те самые документы, где формулировки раньше противоречили друг другу.
Проще говоря: правило было всегда, но методички и программы его не всегда учитывали. Часть СМИ прочитала техническую поправку как «отмену домашки с 1 сентября 2026 года» — и запустила волну заголовков, которую ведомству пришлось гасить отдельным комментарием.
Кого это касается
В первую очередь — родителей будущих и нынешних первоклассников. Если ребёнку ставят отметки за невыполненную домашнюю работу или фиксируют «долг» в электронном дневнике, это прямо противоречит пункту 24 приказа № 115.
Во вторую — школы и учителей, которым предстоит привести в порядок локальные положения о домашних заданиях и оценивании, чтобы не расходиться с федеральным порядком.
Сколько времени школьники тратят на домашку в других классах
1 час — таков допустимый максимум домашней нагрузки в первом классе, если задания вообще даются в добровольном, а не обязательном формате. Дальше нагрузка растёт постепенно: 1,5 часа — во 2–3-х классах, 2 часа — в 4–5-х, 2,5 часа — в 6–8-х, 3,5 часа — в 9–11-х. Методические рекомендации при этом подчёркивают: задания должны быть посильными и связанными с реальными учебными и жизненными задачами, а не механическим объёмом.
Почему тема вообще всплыла именно сейчас
Спор о домашке идёт не первый год, и первоклассники — лишь его часть. В сентябре 2025 года министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя саму идею отмены заданий в школах, говорил:
«Домашнее задание — это основная часть учебного процесса».
А месяцем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал вообще обсудить отмену домашки, ссылаясь на то, что школьники в среднем проводят за учёбой 8–10 часов в день.
К началу 2026 года в разговор вошёл ещё один фактор — искусственный интеллект.
Замруководителя аппарата правительства Максим Орешкин в январе заметил: «Теперь любую задачку можно сфотографировать телефоном и получить готовое решение за секунды».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил: «Задания должны быть устроены так, чтобы ИИ не мог выполнить их вместо ребёнка.»
Получается, что разъяснение по первому классу — это не изолированный кейс, а часть более широкой перестройки: от «выдать задание» к «спроектировать задание, которое имеет смысл».
Здесь важно понимать: отсутствие обязательной домашки не означает, что первокласснику не нужна поддержка. Наоборот — без привычной системы закрепления материала многим детям сложнее удержать темп программы, особенно если ребёнок пропустил занятие, тяжело адаптируется к школе или просто медленнее осваивает чтение и счёт. В такой ситуации помогает не «домашка ради домашки», а точечные занятия — когда взрослый мягко подстраивается под ребёнка, а не заваливает его заданиями. Если чувствуете, что первокласснику нужна дополнительная поддержка вне уроков, есть смысл присмотреться к репетиторам для детей 1 класса — формату, который как раз рассчитан на бережный темп и индивидуальный подход, а не на объём.
Что делать родителям прямо сейчас
Если школа всё же задаёт первокласснику обязательную домашку и требует отчёт, можно спокойно сослаться на пункт 24 приказа № 115 и попросить классного руководителя пояснить, чем это задание является — обязательным заданием или добровольной рекомендацией для повторения. Для самого ребёнка на этом этапе куда важнее не тетради вечером, а сон, игра и спокойное привыкание к школьному режиму.
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