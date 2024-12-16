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91% работодателей готовы нанимать специалистов без нужных навыков
Подавляющее большинство российских компаний (91%) рассматривают кандидатов, чьи навыки не полностью соответствуют требованиям вакансии. Такие данные получили сервисы Работа.ру и СберПодбор в ноябре 2024 года, опросив более 400 представителей бизнеса по всей России. При этом 82% работодателей уверены: перспективные кандидаты с желанием учиться могут стать ценным активом для компании.
Кто и сколько готов вкладывать в обучение новичков
Большинство компаний (81%) готовы не просто нанимать неопытных специалистов, но и инвестировать в их развитие. Лидеры по готовности обучать новых сотрудников:
- Производство и агропром — 83%
- Медицинские организации — 76%
- IT-компании — 75%
- Транспорт и логистика — 74%
Менее охотно вкладываются в обучение торговые компании (59%) и строительные организации (54%).
Что получает бизнес от неопытных сотрудников
Работодатели видят три ключевых преимущества найма специалистов без нужных навыков:
- 59% ценят возможность обучить сотрудника под конкретные задачи компании
- 38% отмечают пользу от свежего опыта из других сфер
- 28% замечают рост энтузиазма и появление новых идей в команде
Однако есть и серьезные риски:
- 67% опасаются ошибок и финансовых потерь
- 66% беспокоятся о выгорании новичка и команды
- 33% боятся, что сотрудник быстро потеряет интерес к работе
- 31% отмечают повышенную нагрузку на опытных специалистов
Почему компании идут на такой риск
«Растущий спрос на специалистов без опыта связан с существующим сегодня дефицитом кадров, — объясняет Александр Ветерков, генеральный директор Работа.ру и операционный директор сервиса СберПодбор. — Во-первых, это помогает бизнесу растить с нуля лояльных сотрудников, которые хорошо знают внутренние процессы компании. Во-вторых, наем таких работников помогает отчасти удовлетворить общую нехватку кадров в стране».
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