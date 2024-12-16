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91% работодателей готовы нанимать специалистов без нужных навыков

Подавляющее большинство российских компаний (91%) рассматривают кандидатов, чьи навыки не полностью соответствуют требованиям вакансии. Такие данные получили сервисы Работа.ру и СберПодбор в ноябре 2024 года, опросив более 400 представителей бизнеса по всей России. При этом 82% работодателей уверены: перспективные кандидаты с желанием учиться могут стать ценным активом для компании.

люди

Кто и сколько готов вкладывать в обучение новичков

Большинство компаний (81%) готовы не просто нанимать неопытных специалистов, но и инвестировать в их развитие. Лидеры по готовности обучать новых сотрудников:

  • Производство и агропром — 83%
  • Медицинские организации — 76%
  • IT-компании — 75%
  • Транспорт и логистика — 74%

Менее охотно вкладываются в обучение торговые компании (59%) и строительные организации (54%).

Что получает бизнес от неопытных сотрудников

Работодатели видят три ключевых преимущества найма специалистов без нужных навыков:

  • 59% ценят возможность обучить сотрудника под конкретные задачи компании
  • 38% отмечают пользу от свежего опыта из других сфер
  • 28% замечают рост энтузиазма и появление новых идей в команде

Однако есть и серьезные риски:

  • 67% опасаются ошибок и финансовых потерь
  • 66% беспокоятся о выгорании новичка и команды
  • 33% боятся, что сотрудник быстро потеряет интерес к работе
  • 31% отмечают повышенную нагрузку на опытных специалистов

Почему компании идут на такой риск

«Растущий спрос на специалистов без опыта связан с существующим сегодня дефицитом кадров, — объясняет Александр Ветерков, генеральный директор Работа.ру и операционный директор сервиса СберПодбор. — Во-первых, это помогает бизнесу растить с нуля лояльных сотрудников, которые хорошо знают внутренние процессы компании. Во-вторых, наем таких работников помогает отчасти удовлетворить общую нехватку кадров в стране».

Если вы задумываетесь о смене профессии или хотите усилить свои компетенции, подборка курсов личностного роста поможет выбрать программу для развития востребованных навыков. Особенно это актуально с учетом готовности работодателей инвестировать в перспективных сотрудников.

Исследование показывает: для людей 18-40 лет, задумывающихся о смене профессии, открываются хорошие перспективы. Работодатели готовы инвестировать в обучение и развитие перспективных кандидатов, даже если у них пока нет нужных навыков.

Дата: 16 декабря 2024
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