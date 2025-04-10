Конференция для продакт-менеджеров ProductConf пройдет в Москве

Весна 2025 года обещает стать ключевой в развитии продуктовой сферы: 22 апреля в онлайн-формате и 25 апреля очно в Центре событий РБК в Москве пройдёт ProductConf — крупнейшая конференция для профессионалов, создающих и развивающих цифровые продукты. В программе — более 70 докладов и воркшопов, девять тематических треков, сотни практических инсайтов, обсуждение кейсов, новые контакты и полезные знакомства.

Организаторы анонсируют масштабное событие: 700 участников, более 70 выступающих и насыщенная параллельная программа с неформальными активностями. ProductConf создаёт пространство, в котором соединяются экспертиза, опыт и амбиции тех, кто формирует технологические решения завтрашнего дня.

Что обсуждают на ProductConf: ключевые темы конференции

Программа мероприятия разбита на девять тематических треков, которые охватывают полный цикл создания и управления цифровыми продуктами — от пользовательских исследований до стратегии масштабирования:

Основы продакт-менеджмента

Участники смогут систематизировать представление о роли продакт-менеджера, познакомиться с актуальными методологиями и инструментами: выявление потребностей, создание roadmap’ов и командное взаимодействие.

UX/UI и Customer Development

В треке обсуждаются методы проведения интервью, пользовательские сценарии, дизайн-мышление, прототипирование и тестирование — всё, что необходимо для создания востребованных решений.

Маркетинг и рост продукта

Темы охватывают запуск новых решений, digital-стратегии, инструменты роста, SEO и SMM, а также анализ воронок и продуктовых метрик.

Аналитика и монетизация

В фокусе — юнит-экономика, стратегии монетизации, аналитические инструменты и бизнес-модели, которые позволяют принимать обоснованные продуктовые решения.

Управление технологиями и AI/ML

Участники изучат современные техстеки, DevOps-практики, архитектурные подходы и внедрение AI/ML в продуктовые процессы.

Стратегия и приоритизация

Как разрабатывать стратегические планы, анализировать рынок и принимать решения, влияющие на долгосрочный успех.

Культура и процессы

Обсуждаются гибкие методологии, продуктовые ритуалы, внутренняя культура и способы повышения эффективности команд.

Лидерство и коммуникация

Фокус — на управлении командами, взаимодействии с инвесторами, партнёрами и клиентами. Также затрагиваются навыки публичных выступлений и фасилитации.

Карьера в продукте

Отдельное внимание — профессиональному развитию: карьерные треки, софт-скиллы и способы расти в профессии.

Практика, взаимодействие и комьюнити

Важная особенность ProductConf — упор на практическую составляющую. Участников ждут воркшопы, работа с кейсами, квизы и командные задания. Формат поощряет не только получение знаний, но и обмен опытом: предусмотрены активности для нетворкинга и отдыха — от спид-френдинга до вечернего фуршета.

Активности конференции включают:

Фото-квест Product Hunt — квест с продуктовой тематикой.

Бред-питч — конкурс на самую безумную идею продукта.

ProductConf Quiz — интеллектуальное соревнование для знатоков продуктовой теории.

Биржа вакансий — площадка для общения соискателей и HR.

Квесты, розыгрыши, лаундж-зоны — для тех, кто ценит динамику и перерывы.

Для кого подойдёт участие в ProductConf?

Конференция ориентирована как на начинающих специалистов, так и на опытных профессионалов. Программа выстроена так, чтобы быть полезной:

Новичкам — для структурирования знаний и поиска карьерного вектора.

Действующим продакт-менеджерам — для актуализации подходов и освоения новых инструментов.

Разработчикам, аналитикам, маркетологам и исследователям — для понимания продуктового подхода и межфункционального взаимодействия.

Руководителям — CTO, CPO, тимлидам — для стратегического видения и построения сильных продуктовых команд.

Тем, кто меняет профессию — чтобы погрузиться в реальную продуктовую среду и оценить карьерные перспективы.

Формат участия: онлайн и офлайн

Участие возможно в четырёх вариантах — от онлайн-трансляции до полного доступа ко всем форматам и дополнительным мероприятиям.

Форматы и условия:

Online (31 900 ₽) — персональный доступ к трансляции и видеозаписям в течение 3 месяцев.

Offline (49 900 ₽) — офлайн-доступ к докладам, воркшопам, нетворкингу, питанию и видеоматериалам.

Offline VIP (64 900 ₽) — расширенный пакет с подарками, фуршетом и эксклюзивными воркшопами после конференции.

Online VIP (44 900 ₽) — трансляция, доступ к видеозаписям, а также участие в воркшопах онлайн.

Каждый формат предусматривает возможность задать вопросы спикерам, получить доступ к материалам и включиться в комьюнити.

Поддержка и сопровождение

Участники получают:

доступ к видеозаписям на 3 месяца;

возможность обращения в службу поддержки;

шаблон письма-обоснования для подачи заявки на участие от имени работодателя.

Конференцию курирует программный комитет из экспертов с опытом в крупных компаниях (Avito, Газпромбанк, Ozon, Яндекс, Lamoda, Wildberries и др.), а также представители индустрии и менторы.

Участие в ProductConf 2025 станет отличным дополнением к системному обучению в сфере продакт-менеджмента. Если вы рассматриваете возможность углубить свои знания или освоить новую профессию, рекомендуем ознакомиться с нашей подборкой лучших курсов для продакт-менеджеров, где представлены образовательные программы различной длительности и уровня сложности.