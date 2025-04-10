Конференция для продакт-менеджеров ProductConf пройдет в Москве
Весна 2025 года обещает стать ключевой в развитии продуктовой сферы: 22 апреля в онлайн-формате и 25 апреля очно в Центре событий РБК в Москве пройдёт ProductConf — крупнейшая конференция для профессионалов, создающих и развивающих цифровые продукты. В программе — более 70 докладов и воркшопов, девять тематических треков, сотни практических инсайтов, обсуждение кейсов, новые контакты и полезные знакомства.
Организаторы анонсируют масштабное событие: 700 участников, более 70 выступающих и насыщенная параллельная программа с неформальными активностями. ProductConf создаёт пространство, в котором соединяются экспертиза, опыт и амбиции тех, кто формирует технологические решения завтрашнего дня.
Что обсуждают на ProductConf: ключевые темы конференции
Программа мероприятия разбита на девять тематических треков, которые охватывают полный цикл создания и управления цифровыми продуктами — от пользовательских исследований до стратегии масштабирования:
Основы продакт-менеджмента
Участники смогут систематизировать представление о роли продакт-менеджера, познакомиться с актуальными методологиями и инструментами: выявление потребностей, создание roadmap’ов и командное взаимодействие.
UX/UI и Customer Development
В треке обсуждаются методы проведения интервью, пользовательские сценарии, дизайн-мышление, прототипирование и тестирование — всё, что необходимо для создания востребованных решений.
Маркетинг и рост продукта
Темы охватывают запуск новых решений, digital-стратегии, инструменты роста, SEO и SMM, а также анализ воронок и продуктовых метрик.
Аналитика и монетизация
В фокусе — юнит-экономика, стратегии монетизации, аналитические инструменты и бизнес-модели, которые позволяют принимать обоснованные продуктовые решения.
Управление технологиями и AI/ML
Участники изучат современные техстеки, DevOps-практики, архитектурные подходы и внедрение AI/ML в продуктовые процессы.
Стратегия и приоритизация
Как разрабатывать стратегические планы, анализировать рынок и принимать решения, влияющие на долгосрочный успех.
Культура и процессы
Обсуждаются гибкие методологии, продуктовые ритуалы, внутренняя культура и способы повышения эффективности команд.
Лидерство и коммуникация
Фокус — на управлении командами, взаимодействии с инвесторами, партнёрами и клиентами. Также затрагиваются навыки публичных выступлений и фасилитации.
Карьера в продукте
Отдельное внимание — профессиональному развитию: карьерные треки, софт-скиллы и способы расти в профессии.
Практика, взаимодействие и комьюнити
Важная особенность ProductConf — упор на практическую составляющую. Участников ждут воркшопы, работа с кейсами, квизы и командные задания. Формат поощряет не только получение знаний, но и обмен опытом: предусмотрены активности для нетворкинга и отдыха — от спид-френдинга до вечернего фуршета.
Активности конференции включают:
- Фото-квест Product Hunt — квест с продуктовой тематикой.
- Бред-питч — конкурс на самую безумную идею продукта.
- ProductConf Quiz — интеллектуальное соревнование для знатоков продуктовой теории.
- Биржа вакансий — площадка для общения соискателей и HR.
- Квесты, розыгрыши, лаундж-зоны — для тех, кто ценит динамику и перерывы.
Для кого подойдёт участие в ProductConf?
Конференция ориентирована как на начинающих специалистов, так и на опытных профессионалов. Программа выстроена так, чтобы быть полезной:
- Новичкам — для структурирования знаний и поиска карьерного вектора.
- Действующим продакт-менеджерам — для актуализации подходов и освоения новых инструментов.
- Разработчикам, аналитикам, маркетологам и исследователям — для понимания продуктового подхода и межфункционального взаимодействия.
- Руководителям — CTO, CPO, тимлидам — для стратегического видения и построения сильных продуктовых команд.
- Тем, кто меняет профессию — чтобы погрузиться в реальную продуктовую среду и оценить карьерные перспективы.
Формат участия: онлайн и офлайн
Участие возможно в четырёх вариантах — от онлайн-трансляции до полного доступа ко всем форматам и дополнительным мероприятиям.
Форматы и условия:
- Online (31 900 ₽) — персональный доступ к трансляции и видеозаписям в течение 3 месяцев.
- Offline (49 900 ₽) — офлайн-доступ к докладам, воркшопам, нетворкингу, питанию и видеоматериалам.
- Offline VIP (64 900 ₽) — расширенный пакет с подарками, фуршетом и эксклюзивными воркшопами после конференции.
Online VIP (44 900 ₽) — трансляция, доступ к видеозаписям, а также участие в воркшопах онлайн.
Каждый формат предусматривает возможность задать вопросы спикерам, получить доступ к материалам и включиться в комьюнити.
Поддержка и сопровождение
Участники получают:
- доступ к видеозаписям на 3 месяца;
- возможность обращения в службу поддержки;
- шаблон письма-обоснования для подачи заявки на участие от имени работодателя.
Конференцию курирует программный комитет из экспертов с опытом в крупных компаниях (Avito, Газпромбанк, Ozon, Яндекс, Lamoda, Wildberries и др.), а также представители индустрии и менторы.
Участие в ProductConf 2025 станет отличным дополнением к системному обучению в сфере продакт-менеджмента. Если вы рассматриваете возможность углубить свои знания или освоить новую профессию, рекомендуем ознакомиться с нашей подборкой лучших курсов для продакт-менеджеров, где представлены образовательные программы различной длительности и уровня сложности.
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