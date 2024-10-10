Adobe запускает сервис защиты авторского контента от ИИ

Adobe представила инновационное веб-приложение Adobe Content Authenticity, призванное защитить цифровые работы от несанкционированного использования, в том числе для обучения искусственного интеллекта. Этот шаг стал ответом на растущие опасения креативного сообщества о судьбе их творений в эпоху ИИ.

Как это работает?

Новый инструмент позволяет авторам добавлять к своим работам специальные метаданные — Content Credentials. Эти «цифровые отпечатки» подтверждают авторство и дают создателям контроль над тем, как их работы могут использоваться.

Ключевые функции Adobe Content Authenticity:

Добавление невидимых водяных знаков;

Криптографически подписанные метаданные;

Настройка предпочтений по использованию работ для обучения ИИ.

Когда это будет доступно?

Публичная бета-версия веб-приложения: начало 2025 года

Бета-версия расширения для Google Chrome: уже доступна

Интеграция в приложения Adobe Creative Cloud (Photoshop, Lightroom, Firefly): уже функционирует

Почему это важно?

Защита авторских прав: Инструмент позволяет креаторам контролировать использование их работ в эпоху развития ИИ.

Прозрачность: Content Credentials сохраняют информацию о происхождении контента на протяжении всего жизненного цикла работы.

Управление данными: Авторы смогут указать, разрешают ли они использование своих работ для обучения ИИ-моделей.

Скотт Белски, главный стратегический директор Adobe, подчеркивает:

«Мы разработали этот инструмент, учитывая реальные потребности авторов. Это не просто средство защиты, а платформа для управления авторскими правами в новую эпоху».

Что это значит для вас?

Если вы:

Креатор цифрового контента;

Планируете карьеру в сфере медиа или цифровых технологий;

Интересуетесь защитой интеллектуальной собственности.

Adobe Content Authenticity может стать важным инструментом в вашем арсенале. Умение защищать свои работы и управлять их использованием становится критически важным навыком на современном рынке труда.

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