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Adobe запускает сервис защиты авторского контента от ИИ
Adobe представила инновационное веб-приложение Adobe Content Authenticity, призванное защитить цифровые работы от несанкционированного использования, в том числе для обучения искусственного интеллекта. Этот шаг стал ответом на растущие опасения креативного сообщества о судьбе их творений в эпоху ИИ.
Как это работает?
Новый инструмент позволяет авторам добавлять к своим работам специальные метаданные — Content Credentials. Эти «цифровые отпечатки» подтверждают авторство и дают создателям контроль над тем, как их работы могут использоваться.
Ключевые функции Adobe Content Authenticity:
- Добавление невидимых водяных знаков;
- Криптографически подписанные метаданные;
- Настройка предпочтений по использованию работ для обучения ИИ.
Когда это будет доступно?
- Публичная бета-версия веб-приложения: начало 2025 года
- Бета-версия расширения для Google Chrome: уже доступна
- Интеграция в приложения Adobe Creative Cloud (Photoshop, Lightroom, Firefly): уже функционирует
Почему это важно?
- Защита авторских прав: Инструмент позволяет креаторам контролировать использование их работ в эпоху развития ИИ.
- Прозрачность: Content Credentials сохраняют информацию о происхождении контента на протяжении всего жизненного цикла работы.
- Управление данными: Авторы смогут указать, разрешают ли они использование своих работ для обучения ИИ-моделей.
Скотт Белски, главный стратегический директор Adobe, подчеркивает:
«Мы разработали этот инструмент, учитывая реальные потребности авторов. Это не просто средство защиты, а платформа для управления авторскими правами в новую эпоху».
Что это значит для вас?
Если вы:
- Креатор цифрового контента;
- Планируете карьеру в сфере медиа или цифровых технологий;
- Интересуетесь защитой интеллектуальной собственности.
Adobe Content Authenticity может стать важным инструментом в вашем арсенале. Умение защищать свои работы и управлять их использованием становится критически важным навыком на современном рынке труда.
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