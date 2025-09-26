Данные в действии: как Яндекс учит аналитиков улучшать продукты для миллионов

30 октября в Москве состоится Analytics Talks Meetup — встреча для продуктовых аналитиков, организованная командой Городских сервисов Яндекса. Мероприятие сфокусировано на практических аспектах работы с данными и том, как аналитика помогает развивать цифровые сервисы для миллионов пользователей.

Формат встречи — офлайн с живым общением, дискуссиями и нетворкингом с 18:00 до 23:00.

Программа: от кейсов до афтепати

Практические выступления

Кейсы от аналитиков Городских сервисов Яндекса — реальные примеры работы с данными в проектах уровня Яндекс Go, Еды, Лавки.

Поиск точек роста в продуктах — методики выявления возможностей для улучшения пользовательского опыта.

Принятие решений на основе данных — как правильно интерпретировать метрики и избегать ошибок.

Интерактивный формат

Живые дискуссии с экспертами.

Возможность задать вопросы напрямую аналитикам Яндекса.

Обмен опытом между участниками.

Афтепати с интерактивами для неформального общения.

Для кого это мероприятие

Целевая аудитория

Организаторы ориентируются на опытных специалистов:

Middle+ и Senior аналитики с практическим опытом работы с продуктовыми данными.

Team Lead аналитики — руководители аналитических команд.

BI-аналитики — специалисты по бизнес-аналитике.

Кому будет особенно полезно

Аналитики, работающие с продуктами для массовой аудитории.

Специалисты, занимающиеся A/B-тестированием и экспериментами.

Те, кто ищет новые подходы к анализу пользовательского поведения.

Руководители, принимающие решения на основе данных.

Для начинающих аналитиков

Даже junior-специалисты смогут получить пользу, познакомившись с задачами и инструментами более высокого уровня.

Почему продуктовая аналитика — горячая профессия

Рынок труда и зарплаты

Продуктовые аналитики — одни из самых востребованных специалистов в IT:

Middle Product Analyst: 180-350 тысяч рублей.

Senior Product Analyst: 300-550 тысяч рублей.

Lead Analytics: 450-800 тысяч рублей.

Рост значимости профессии

В эпоху цифровизации данные стали основой для принятия бизнес-решений. Компании инвестируют миллиарды в развитие аналитических команд и инфраструктуры.

Для тех, кто хочет развиваться в направлении анализа данных или перейти в продуктовую аналитику, рекомендуем изучить качественные курсы аналитики данных на Python, где рассматриваются современные инструменты и методы работы с большими данными — навыки, которые будут обсуждаться на митапе.

Специфика Городских сервисов Яндекса

Масштаб задач

Аналитики Городских сервисов работают с продуктами, которыми пользуются миллионы россиян:

Яндекс Go — лидер рынка такси и мобильности.

Яндекс Еда — крупнейший сервис доставки ресторанной еды.

Яндекс Лавка — быстрая доставка продуктов и товаров первой необходимости.

Уникальные вызовы

Анализ поведения миллионов пользователей в real-time.

Оптимизация сложных логистических процессов.

Динамическое ценообразование.

A/B-тестирование на масштабных аудиториях.

Формат мероприятия.

Детали организации

Дата: 30 октября 2025 года Время: 18:00–23:00 Формат: офлайн в Москве Участие: бесплатное по предварительной регистрации

Что включено

Доклады от практикующих аналитиков Яндекса.

Дискуссионные сессии.

Материалы презентаций.

Доступ к записям прошлых встреч на dev.go.yandex.

Афтепати с интерактивами.

Возможности для нетворкинга.

Практическая ценность участия

Знания от экспертов

Участники узнают, как решают аналитические задачи в одной из крупнейших технологических экосистем России.

Реальные кейсы

Не теоретические выкладки, а конкретные примеры работы с данными продуктов с многомиллионной аудиторией.

Профессиональные связи

Знакомство с аналитиками Яндекса и коллегами из других компаний — ценные контакты для карьерного роста.

Инструменты и методологии

Практические подходы, которые можно применить в своей работе уже на следующий день.

Актуальные тренды в продуктовой аналитике

Технологии, которые обсуждают

Machine Learning в продуктовой аналитике.

Real-time аналитика для быстрого принятия решений.

Cohort Analysis для понимания пользовательского поведения.

Predictive Analytics для прогнозирования трендов.

Инструменты современного аналитика

Python и R для анализа данных.

SQL для работы с базами данных.

Tableau, Power BI для визуализации.

Специализированные платформы для A/B-тестирования.

История успеха Analytics Talks

Сообщество профессионалов

Analytics Talks — это не разовое мероприятие, а регулярная площадка для обмена опытом между аналитиками. Участники прошлых встреч отмечают высокое качество контента и возможности для нетворкинга.

Записи и материалы

Все доклады публикуются на dev.go.yandex, что позволяет изучать материалы и тем, кто не смог присутствовать лично.

Карьерные возможности

Для участников

Прямое знакомство с командой Яндекса.

Понимание требований к аналитикам в крупных продуктовых компаниях.

Возможность получить приглашение на интервью.

Обмен контактами с HR-представителями.

Развитие в профессии

Встреча поможет понять:

Какие навыки наиболее востребованы на рынке.

Как развиваться от Middle к Senior уровню.

Что ожидается от Team Lead аналитиков.

Перспективы карьеры в продуктовой аналитике.

Подготовка к митапу

Что стоит изучить заранее

Основы A/B-тестирования.

Принципы работы с продуктовыми метриками.

Базовые знания SQL и Python.

Понимание воронок продаж и retention analysis.

Вопросы для дискуссий

Подготовьте вопросы о:

Специфике аналитики в высоконагруженных системах.

Методологиях принятия решений на основе данных.

Инструментах для автоматизации аналитических процессов.

Карьерном развитии в крупных продуктовых компаниях.

Networking и сообщество

Ценность профессиональных связей

В продуктовой аналитике особенно важны связи внутри профессионального сообщества:

Обмен лучшими практиками между компаниями.

Совместное решение сложных аналитических задач.

Карьерные возможности через рекомендации.

Доступ к закрытым материалам и исследованиям.

Афтепати с интерактивами

Неформальная часть часто оказывается не менее ценной, чем официальная программа — возможность обсудить детали кейсов и завязать долгосрочные профессиональные отношения.

Как принять участие

Регистрация: на официальном сайте мероприятия Требования: опыт работы в продуктовой или BI-аналитике Места: ограничены для обеспечения качественного общения

Рекомендуется регистрироваться заранее — подобные мероприятия от Яндекса традиционно собирают полные залы.

Главный вывод

Analytics Talks Meetup — это возможность за один вечер получить концентрированный опыт работы аналитиков одной из крупнейших продуктовых экосистем России.

Для Middle+ и Senior аналитиков это шанс узнать, как решают задачи в компании с миллионными аудиториями, познакомиться с коллегами и получить практические инструменты для работы.

30 октября в Москве соберутся те, кто превращает данные в решения, улучшающие жизнь миллионов пользователей.