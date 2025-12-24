Что убивает мотивацию на работе — исследование

В современном рабочем мире вопрос что заряжает, а что выматывает людей в профессии становится всё более актуальным. СберУниверситет провел исследование, которое показало: многие элементы рабочей среды могут одновременно усиливать мотивацию и снижать её — в зависимости от контекста и восприятия сотрудника.

Главный вывод: позитивное общение в команде и поддержка коллег вдохновляют и повышают вовлечённость, тогда как токсичные комментарии, конфликты и обесценивание приводят к демотивации и эмоциональному истощению.

Что заряжает энергией на работе

Позитивное общение и поддержка команды

Чувство принадлежности и признание своей значимости увеличивают вовлечённость. Когда коллеги поддерживают друг друга, делятся успехами и помогают в трудных ситуациях — это заряжает энергией.

Ясные цели и значимые задачи

Чёткое понимание целей повышает ощущение контроля и значимости работы. Когда вы знаете, зачем делаете задачу и как она влияет на общий результат — мотивация растёт.

Что выматывает и ведёт к выгоранию

Токсичные взаимодействия

Конфликты, негативные комментарии или критика без конструктивных решений подрывают мотивацию и способствуют эмоциональному истощению.

Один токсичный коллега или руководитель может испортить атмосферу для всей команды.

Обесценивание результатов

Когда достижения игнорируются — это снижает чувство значимости работы. «Это твоя обязанность, чего ты ждёшь — медали?» — такие фразы убивают мотивацию быстрее любых дедлайнов.

Как удерживать энергию и избегать выгорания

Разделяйте работу и восстановление

Активности вне работы, способствующие психологическому отвлечению и расслаблению (спорт, прогулки, хобби), помогают восстанавливать силы и повышают продуктивность на следующий рабочий день.

Исследования показывают: то, чем вы занимаетесь после работы, напрямую влияет на вашу энергию завтра.

Стимулируйте взаимодействие и признание

Делайте акцент на конструктивной обратной связи, праздновании успехов и командном взаимодействии — это ключевой источник энергии и мотивации.

Простой позитивный контакт с коллегой может действовать как источник энергии, улучшая настроение и продуктивность на несколько часов вперёд.

Что говорят эксперты

HR-эксперты отмечают:

«Энергия сотрудников — не просто психологический термин, а ключевой ресурс, определяющий продуктивность и устойчивость команды».

Психологи в области организационного поведения подчёркивают: выгорание — результат хронического стресса, и именно забота о восстановлении (физическом и эмоциональном) помогает сохранить результаты и здоровье.

Почему это важно для смены профессии

Если вы рассматриваете смену профессии или хотите понять, как сделать работу источником энергии, а не хронической усталости, эти выводы критичны.

Рабочая среда может быть источником энергии

Понимание того, что рабочая среда может заряжать, а не только требовать выполнения задач, помогает выбирать профессии и команды, где ценится поддержка, признание и развитие.

Это навык, который можно развить

Умение восстанавливаться и избегать эмоционального истощения — это компетенция, которую можно развивать через обучение.

На странице курсов по стресс-менеджменту собраны программы, которые помогут:

Развить эмоциональный интеллект.

Освоить эффективное взаимодействие в команде.

Изучить тайм-менеджмент и самоорганизацию.

Эти навыки прямо влияют на вовлечённость и удовлетворение от работы.

Как выбрать работу, которая не выматывает

При выборе новой профессии или компании обращайте внимание на:

Культуру обратной связи. Есть ли в компании практика конструктивной критики и признания успехов?

Есть ли в компании практика конструктивной критики и признания успехов? Командную атмосферу. Как коллеги общаются между собой? Есть ли поддержка или каждый сам за себя?

Как коллеги общаются между собой? Есть ли поддержка или каждый сам за себя? Ясность целей. Понятно ли, зачем нужна ваша работа и как она влияет на результат?

Понятно ли, зачем нужна ваша работа и как она влияет на результат? Возможность восстановления. Есть ли в компании культура work-life balance или переработки — норма?

Выводы: энергия на работе — это навык, а не случайность

Работа может быть как источником энергии, так и причиной эмоционального истощения — в зависимости от того, что входит в вашу профессиональную среду, культуру команды и личную организацию рабочего процесса.

Понимание механизмов мотивации и выгорания помогает:

Формировать здоровые рабочие привычки

Выбирать подходящие профессии и компании

Инвестировать в навыки, которые повышают устойчивость к стрессу

Улучшать баланс между работой и жизнью

Именно эта перспектива особенно важна для тех, кто сейчас ищет путь к карьерному удовлетворению и думает о смене профессии.

Главное — понять: вы не обязаны выгорать на работе. Энергию можно сохранять, а мотивацию — поддерживать. Это вопрос правильного выбора среды и развития навыков.