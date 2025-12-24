Что убивает мотивацию на работе — исследование
В современном рабочем мире вопрос что заряжает, а что выматывает людей в профессии становится всё более актуальным. СберУниверситет провел исследование, которое показало: многие элементы рабочей среды могут одновременно усиливать мотивацию и снижать её — в зависимости от контекста и восприятия сотрудника.
Главный вывод: позитивное общение в команде и поддержка коллег вдохновляют и повышают вовлечённость, тогда как токсичные комментарии, конфликты и обесценивание приводят к демотивации и эмоциональному истощению.
Что заряжает энергией на работе
Позитивное общение и поддержка команды
Чувство принадлежности и признание своей значимости увеличивают вовлечённость. Когда коллеги поддерживают друг друга, делятся успехами и помогают в трудных ситуациях — это заряжает энергией.
Ясные цели и значимые задачи
Чёткое понимание целей повышает ощущение контроля и значимости работы. Когда вы знаете, зачем делаете задачу и как она влияет на общий результат — мотивация растёт.
Что выматывает и ведёт к выгоранию
Токсичные взаимодействия
Конфликты, негативные комментарии или критика без конструктивных решений подрывают мотивацию и способствуют эмоциональному истощению.
Один токсичный коллега или руководитель может испортить атмосферу для всей команды.
Обесценивание результатов
Когда достижения игнорируются — это снижает чувство значимости работы. «Это твоя обязанность, чего ты ждёшь — медали?» — такие фразы убивают мотивацию быстрее любых дедлайнов.
Как удерживать энергию и избегать выгорания
Разделяйте работу и восстановление
Активности вне работы, способствующие психологическому отвлечению и расслаблению (спорт, прогулки, хобби), помогают восстанавливать силы и повышают продуктивность на следующий рабочий день.
Исследования показывают: то, чем вы занимаетесь после работы, напрямую влияет на вашу энергию завтра.
Стимулируйте взаимодействие и признание
Делайте акцент на конструктивной обратной связи, праздновании успехов и командном взаимодействии — это ключевой источник энергии и мотивации.
Простой позитивный контакт с коллегой может действовать как источник энергии, улучшая настроение и продуктивность на несколько часов вперёд.
Что говорят эксперты
HR-эксперты отмечают:
«Энергия сотрудников — не просто психологический термин, а ключевой ресурс, определяющий продуктивность и устойчивость команды».
Психологи в области организационного поведения подчёркивают: выгорание — результат хронического стресса, и именно забота о восстановлении (физическом и эмоциональном) помогает сохранить результаты и здоровье.
Почему это важно для смены профессии
Если вы рассматриваете смену профессии или хотите понять, как сделать работу источником энергии, а не хронической усталости, эти выводы критичны.
Рабочая среда может быть источником энергии
Понимание того, что рабочая среда может заряжать, а не только требовать выполнения задач, помогает выбирать профессии и команды, где ценится поддержка, признание и развитие.
Это навык, который можно развить
Умение восстанавливаться и избегать эмоционального истощения — это компетенция, которую можно развивать через обучение.
На странице курсов по стресс-менеджменту собраны программы, которые помогут:
- Развить эмоциональный интеллект.
- Освоить эффективное взаимодействие в команде.
- Изучить тайм-менеджмент и самоорганизацию.
Эти навыки прямо влияют на вовлечённость и удовлетворение от работы.
Как выбрать работу, которая не выматывает
При выборе новой профессии или компании обращайте внимание на:
- Культуру обратной связи. Есть ли в компании практика конструктивной критики и признания успехов?
- Командную атмосферу. Как коллеги общаются между собой? Есть ли поддержка или каждый сам за себя?
- Ясность целей. Понятно ли, зачем нужна ваша работа и как она влияет на результат?
- Возможность восстановления. Есть ли в компании культура work-life balance или переработки — норма?
Выводы: энергия на работе — это навык, а не случайность
Работа может быть как источником энергии, так и причиной эмоционального истощения — в зависимости от того, что входит в вашу профессиональную среду, культуру команды и личную организацию рабочего процесса.
Понимание механизмов мотивации и выгорания помогает:
- Формировать здоровые рабочие привычки
- Выбирать подходящие профессии и компании
- Инвестировать в навыки, которые повышают устойчивость к стрессу
- Улучшать баланс между работой и жизнью
Именно эта перспектива особенно важна для тех, кто сейчас ищет путь к карьерному удовлетворению и думает о смене профессии.
Главное — понять: вы не обязаны выгорать на работе. Энергию можно сохранять, а мотивацию — поддерживать. Это вопрос правильного выбора среды и развития навыков.
