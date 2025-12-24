Акции и промокоды Отзывы о школах

Что убивает мотивацию на работе — исследование

#Новости

В современном рабочем мире вопрос что заряжает, а что выматывает людей в профессии становится всё более актуальным. СберУниверситет провел исследование, которое показало: многие элементы рабочей среды могут одновременно усиливать мотивацию и снижать её — в зависимости от контекста и восприятия сотрудника.

Главный вывод: позитивное общение в команде и поддержка коллег вдохновляют и повышают вовлечённость, тогда как токсичные комментарии, конфликты и обесценивание приводят к демотивации и эмоциональному истощению.

Что заряжает энергией на работе

Позитивное общение и поддержка команды

Чувство принадлежности и признание своей значимости увеличивают вовлечённость. Когда коллеги поддерживают друг друга, делятся успехами и помогают в трудных ситуациях — это заряжает энергией.

Ясные цели и значимые задачи

Чёткое понимание целей повышает ощущение контроля и значимости работы. Когда вы знаете, зачем делаете задачу и как она влияет на общий результат — мотивация растёт.

Что выматывает и ведёт к выгоранию

Токсичные взаимодействия

Конфликты, негативные комментарии или критика без конструктивных решений подрывают мотивацию и способствуют эмоциональному истощению.

Один токсичный коллега или руководитель может испортить атмосферу для всей команды.

Обесценивание результатов

Когда достижения игнорируются — это снижает чувство значимости работы. «Это твоя обязанность, чего ты ждёшь — медали?» — такие фразы убивают мотивацию быстрее любых дедлайнов.

Как удерживать энергию и избегать выгорания

Разделяйте работу и восстановление

Активности вне работы, способствующие психологическому отвлечению и расслаблению (спорт, прогулки, хобби), помогают восстанавливать силы и повышают продуктивность на следующий рабочий день.

Исследования показывают: то, чем вы занимаетесь после работы, напрямую влияет на вашу энергию завтра.

Стимулируйте взаимодействие и признание

Делайте акцент на конструктивной обратной связи, праздновании успехов и командном взаимодействии — это ключевой источник энергии и мотивации.

Простой позитивный контакт с коллегой может действовать как источник энергии, улучшая настроение и продуктивность на несколько часов вперёд.

Что говорят эксперты

HR-эксперты отмечают:

«Энергия сотрудников — не просто психологический термин, а ключевой ресурс, определяющий продуктивность и устойчивость команды».

Психологи в области организационного поведения подчёркивают: выгорание — результат хронического стресса, и именно забота о восстановлении (физическом и эмоциональном) помогает сохранить результаты и здоровье.

Почему это важно для смены профессии

Если вы рассматриваете смену профессии или хотите понять, как сделать работу источником энергии, а не хронической усталости, эти выводы критичны.

Рабочая среда может быть источником энергии

Понимание того, что рабочая среда может заряжать, а не только требовать выполнения задач, помогает выбирать профессии и команды, где ценится поддержка, признание и развитие.

Это навык, который можно развить

Умение восстанавливаться и избегать эмоционального истощения — это компетенция, которую можно развивать через обучение.

На странице курсов по стресс-менеджменту собраны программы, которые помогут:

  • Развить эмоциональный интеллект.
  • Освоить эффективное взаимодействие в команде.
  • Изучить тайм-менеджмент и самоорганизацию.

Эти навыки прямо влияют на вовлечённость и удовлетворение от работы.

Как выбрать работу, которая не выматывает

При выборе новой профессии или компании обращайте внимание на:

  • Культуру обратной связи. Есть ли в компании практика конструктивной критики и признания успехов?
  • Командную атмосферу. Как коллеги общаются между собой? Есть ли поддержка или каждый сам за себя?
  • Ясность целей. Понятно ли, зачем нужна ваша работа и как она влияет на результат?
  • Возможность восстановления. Есть ли в компании культура work-life balance или переработки — норма?

Выводы: энергия на работе — это навык, а не случайность

Работа может быть как источником энергии, так и причиной эмоционального истощения — в зависимости от того, что входит в вашу профессиональную среду, культуру команды и личную организацию рабочего процесса.

Понимание механизмов мотивации и выгорания помогает:

  • Формировать здоровые рабочие привычки
  • Выбирать подходящие профессии и компании
  • Инвестировать в навыки, которые повышают устойчивость к стрессу
  • Улучшать баланс между работой и жизнью

Именно эта перспектива особенно важна для тех, кто сейчас ищет путь к карьерному удовлетворению и думает о смене профессии.

Главное — понять: вы не обязаны выгорать на работе. Энергию можно сохранять, а мотивацию — поддерживать. Это вопрос правильного выбора среды и развития навыков.

Читайте также
работа с компьютером
#Новости

VK запустила ИИ для создания рекламы

VK интегрировала ИИ в рекламный кабинет, позволяя бизнесу автоматически генерировать тексты объявлений и адаптировать изображения для разных форматов, улучшая охват и упрощая создание рекламы.

Интерфейс WhatsUp
#Новости

WhatsApp внедряет ИИ для редактирования и анализа фотографий в новом обновлении

WhatsApp скоро введет ИИ для работы с фото. Новый инструмент ИИ Meta позволит анализировать и редактировать изображения прямо в чате. Важный аспект – пользователи смогут удалять свои фотографии, когда пожелают. Ожидается, что функция появится в обновлении 2.24.14.20.

Категории курсов
Отзывы о школах