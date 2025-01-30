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Gemini теперь может создавать диаграммы и визуализировать данные в Google Таблицах
Google расширяет возможности своих Таблиц, интегрировав в них чат-бота Gemini для визуализации и анализа данных. Теперь пользователи смогут создавать диаграммы и получать аналитические выводы, просто общаясь с ИИ.
Как работает новая функция
Чат-бот встроен в боковую панель Google Таблиц, где пользователи могут задавать вопросы о своих данных. Например, владелец бизнеса может попросить спрогнозировать доход на следующий квартал. Gemini анализирует запрос, преобразует его в код Python и выдает результат в виде диаграммы.
Важные технические ограничения
- Данные должны быть представлены в согласованном формате с четкими заголовками
- Для сложного анализа рекомендуется использовать файлы до миллиона ячеек
- Созданные диаграммы статичны и не обновляются при изменении данных автоматически
Кому доступна функция
Новые возможности уже появляются у пользователей:
- Google One AI Premium
- Google Workspace Business Standard и Plus
- Enterprise Standard и Plus
Полное развертывание функции планируется завершить к 20 февраля.
Что это значит для пользователей
Интеграция Gemini в Google Таблицы открывает новые возможности для работы с данными. Это особенно актуально для профессионалов, которые хотят улучшить навыки анализа данных и визуализации. Если вы планируете развиваться в этом направлении, обратите внимание на наши курсы по анализу данных и работе с инструментами визуализации.
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