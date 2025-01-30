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Gemini теперь может создавать диаграммы и визуализировать данные в Google Таблицах

Google расширяет возможности своих Таблиц, интегрировав в них чат-бота Gemini для визуализации и анализа данных. Теперь пользователи смогут создавать диаграммы и получать аналитические выводы, просто общаясь с ИИ.

визуализация

Как работает новая функция

Чат-бот встроен в боковую панель Google Таблиц, где пользователи могут задавать вопросы о своих данных. Например, владелец бизнеса может попросить спрогнозировать доход на следующий квартал. Gemini анализирует запрос, преобразует его в код Python и выдает результат в виде диаграммы.

Важные технические ограничения

  • Данные должны быть представлены в согласованном формате с четкими заголовками
  • Для сложного анализа рекомендуется использовать файлы до миллиона ячеек
  • Созданные диаграммы статичны и не обновляются при изменении данных автоматически

Кому доступна функция

Новые возможности уже появляются у пользователей:

  • Google One AI Premium
  • Google Workspace Business Standard и Plus
  • Enterprise Standard и Plus

Полное развертывание функции планируется завершить к 20 февраля.

Что это значит для пользователей

Интеграция Gemini в Google Таблицы открывает новые возможности для работы с данными. Это особенно актуально для профессионалов, которые хотят улучшить навыки анализа данных и визуализации. Если вы планируете развиваться в этом направлении, обратите внимание на наши курсы по анализу данных и работе с инструментами визуализации.

Если вас заинтересовала работа с ИИ-инструментами, советуем начать с изучения основ искусственного интеллекта. На нашей странице собраны актуальные курсы, которые помогут разобраться как в базовых принципах работы ИИ, так и в практическом применении инструментов вроде Gemini для решения рабочих задач.

Дата: 30 января 2025
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