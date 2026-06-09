ИИ-агенты постепенно перестают быть игрушкой для экспериментов и становятся рабочим инструментом маркетинга. Команда Яндекс Практикума рассказала на Хабре, как маркетологи Яндекс Браузера использовали связку ИИ-агентов для персонализации рекламных коммуникаций и получили рост кампаний на 20%.

Главная цифра в этом кейсе даже не сам рост, а изменение производительности: команда стала готовить 65 паков креативов в неделю вместо 8. Для взрослых специалистов это важный сигнал. В маркетинге все меньше выигрывает тот, кто просто «умеет написать текст» или «собрать баннер». Больше ценится тот, кто понимает аудиторию, умеет быстро проверять гипотезы и контролировать качество работы ИИ.

Что произошло

В кейсе речь идет о продвижении нейроредактора в Яндекс Браузере. Аудитория продукта оказалась неоднородной: соискатели, школьники и студенты, маркетологи, копирайтеры и другие группы решают разные задачи, поэтому один универсальный креатив работал нестабильно.

Раньше команда запускала около 8 рекламных паков в неделю. После перехода к работе с ИИ-агентами количество паков выросло до 65. Доля успешных креативов снизилась с 20% до 15%, но за счет кратного роста числа тестов рабочих вариантов стало примерно в 10 раз больше. По данным кейса, кампании в целом выросли на 20%, а в отдельных сегментированных кампаниях прирост доходил до 15-70%.

Это не значит, что ИИ сам «сделал маркетинг». Скорее, он снял часть операционной нагрузки: исследование сегментов, первичные гипотезы, варианты текстов, черновики визуалов и структуру посадочных страниц. Решения, проверка и ответственность остались у людей.

Как была устроена работа с ИИ-агентами

Команда не пыталась решить задачу одним промптом. Вместо этого роли разделили на несколько этапов. Один агент исследовал аудиторию и конкурентов, второй искал эмоциональные барьеры и мотивы, третий превращал гипотезы в рекламные тексты, четвертый помогал собирать визуальные заготовки.

Такой подход важен: нейросеть лучше работает, когда ей дают узкую роль, контекст и понятный формат результата. В маркетинге это особенно заметно. Если попросить модель просто «придумать креативы», она быстро уходит в общие формулировки. Если дать сегмент, задачу пользователя, ограничение по символам, канал и антипримеры, результат становится ближе к рабочему материалу.

Почему это важно для работающих маркетологов

ИИ меняет не только скорость производства контента, но и ожидания от специалиста. Работодатель будет ждать, что маркетолог умеет запускать больше гипотез, быстрее собирать фактуру и точнее адаптировать коммуникации под разные сегменты.

При этом базовые навыки никуда не исчезают. Нейросеть не заменяет понимание воронки, экономики кампании, JTBD, сегментации, медиапланирования и аналитики. Она ускоряет специалиста, который уже понимает, что проверяет и зачем. Если этих знаний нет, ИИ просто быстрее сгенерирует много слабых вариантов.

Какие навыки становятся важнее

Первый навык — работа с сегментами. В кейсе универсальный подход проигрывал персонализированным коммуникациям. Значит, маркетологу нужно уметь выделять группы пользователей, формулировать их задачи, боли, мотивы и барьеры.

Второй навык — постановка задач ИИ. Это не только промпты. Это умение дать модели роль, контекст, ограничения, критерии качества и формат результата. Такой навык полезен не только маркетологам, но и редакторам, SMM-специалистам, продактам и руководителям небольших команд.

Третий навык — аналитика. Когда гипотез становится в несколько раз больше, растет и риск утонуть в данных. Нужно понимать, какие метрики смотреть, где статистический шум, как сравнивать сегменты и почему креатив с высоким CTR не всегда дает хороший бизнес-результат.

Четвертый навык — редакторский контроль. ИИ быстро пишет тексты, но часто делает их слишком гладкими, одинаковыми или недостоверными. Человек должен проверять фактуру, тон, обещания и соответствие продукту.

Чему учиться, если вы уже работаете в маркетинге

Если вы занимаетесь рекламой, контентом или коммуникациями, разумный маршрут начинается не с «сложного ИИ», а с прикладной связки: маркетинговая методология плюс нейросети плюс аналитика.

Для базового маршрута подойдут курсы по интернет-маркетингу и маркетингу и рекламе, если нужно закрыть стратегию, воронки, каналы и метрики. Если фокус на соцсетях и контенте, стоит смотреть в сторону SMM-продвижения.

Отдельный слой — работа с нейросетями. Здесь важно выбирать обучение, где есть реальные рабочие задачи: сегментация аудитории, генерация гипотез, тексты для разных каналов, анализ результатов и проверка ошибок. Для старта можно изучить курсы по нейросетям и затем применять инструменты на своих кампаниях.

Кому эта новость особенно полезна

В первую очередь — маркетологам, performance-специалистам, SMM-менеджерам, контент-маркетологам, редакторам, продактам и руководителям небольших команд. Если вы отвечаете за поток гипотез, тексты, посадочные страницы или рекламные креативы, ИИ-агенты уже могут дать преимущество.

Но выгода появляется только там, где есть процесс. Нужно понимать, какие сегменты проверяются, какие ограничения у канала, кто принимает решение, как оценивается результат и кто отвечает за финальную версию. Без этого ИИ превращается в генератор лишних файлов, а не в ускоритель маркетинга.

Чего делать не стоит

Не стоит копировать чужой кейс буквально. У Яндекс Браузера большая аудитория, собственная аналитика и достаточно трафика, чтобы быстро проверять сегменты. У малого бизнеса или эксперта с небольшим бюджетом тот же подход нужно упрощать: начать с 3-5 сегментов, нескольких гипотез и понятной таблицы результатов.

Также не стоит отдавать ИИ обещания, которые влияют на доверие к бренду. Модель может уверенно придумать несуществующее преимущество продукта, слишком агрессивный оффер или неподходящий тон. Для кампании это риск: краткосрочный CTR можно получить ценой репутации и слабой конверсии дальше по воронке.

Главный вывод

Кейс показывает, что ИИ в маркетинге полезен не как замена специалисту, а как способ резко увеличить скорость тестирования. Но выигрывает не тот, кто просто подключил нейросеть, а тот, кто умеет ставить ей задачи, сегментировать аудиторию, проверять результат и связывать креативы с бизнес-метриками.

Для работающих специалистов это практичный ориентир: в ближайшие годы ценность маркетолога будет смещаться от ручного производства единичных материалов к управлению системой гипотез, данных и ИИ-помощников. Учиться стоит именно этому.