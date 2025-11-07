В Яндексе пройдёт митап Pytup для Python-разработчиков и ML-специалистов

27 ноября в 18:00 (по Екатеринбургу) в офисе Яндекса состоится митап Pytup — встреча для специалистов, работающих с Python и машинным обучением.

Участников ждут четыре технических доклада, живое общение с экспертами из Яндекса, VK Tech и Yandex Cloud, а также неформальный нетворкинг с коллегами из IT-индустрии.

О чём будут говорить: практика, а не теория

Pytup объединяет инженеров, аналитиков и разработчиков, интересующихся современными подходами к проектированию, архитектуре и автоматизации. Программа сфокусирована на практических кейсах и инженерных решениях, которые применяются в крупных технологических компаниях.

Главные темы:

Автоматизация тестирования и контроль качества «умных» устройств. Как Яндекс тестирует Алису — разработка тестового фреймворка для производственной системы и применение метапрограммирования в Python.

Архитектурные подходы: прагматизм против догматов. Как балансировать между теорией чистой архитектуры и инженерной практикой. Опыт VK Tech.

Управление дата-центрами и роль разработчика в инфраструктуре облачных решений. Как устроена инфраструктура облачных платформ с точки зрения инженера. Опыт Yandex Cloud.

Каждый доклад включает демонстрацию рабочих инструментов, примеры кода и обсуждение реальных производственных задач.

После официальной программы гостей ждёт афтепати и неформальный нетворкинг.

Кто выступит

Среди спикеров — ведущие специалисты крупных технологических компаний:

Александр Демиденко и Арсений Саблин (Яндекс Алиса) — расскажут о разработке тестового фреймворка для производственной системы Алисы и применении метапрограммирования в Python.

Никита Улько, техлид VK Tech — представит доклад «Чистая архитектура: прагматизм против догматов» и поделится опытом балансировки между теорией и инженерной практикой.

Егор Гордовский, технический менеджер проектов Yandex Cloud — выступит с темой «Сферический конь в вакууме, или дата-центр как чёрный ящик для разработчика», объяснив, как устроена инфраструктура облачных платформ с точки зрения инженера.

Программа митапа

Митап пройдёт в очном формате, участие — по предварительной регистрации. Организаторы обещают камерную атмосферу, возможность задать вопросы спикерам и пообщаться с представителями технологических команд.

Тайминг:

17:00 — сбор и регистрация гостей. 18:00 — открытие митапа. 18:05 — доклад о тестовом фреймворке для Алисы (А. Демиденко, А. Саблин). 18:35 — второй технический доклад (тема будет объявлена позже). 19:05 — кофе-брейк и нетворкинг. 19:30 — «Чистая архитектура: прагматизм против догматов» (Н. Улько, VK Tech). 20:00 — «Дата-центр как чёрный ящик для разработчика» (Е. Гордовский, Yandex Cloud). 20:30 — афтепати и продолжение общения в неформальной обстановке.

Кому будет полезно

Митап рассчитан на:

Разработчиков и инженеров, работающих с Python в области backend-разработки, машинного обучения и DevOps.

Тимлидов и архитекторов, интересующихся построением устойчивых систем и тестовых фреймворков.

Начинающих специалистов, которые хотят погрузиться в инженерную культуру и узнать, как устроена работа технологических команд изнутри.

Формат мероприятия делает Pytup одинаково полезным как для опытных профессионалов, так и для тех, кто только строит карьеру в IT.

Как попасть

Место: офис Яндекса в Екатеринбурге

Дата и время: 27 ноября, начало в 18:00 (по Екатеринбургу)

Формат: очный, по предварительной регистрации

Регистрация: на сайте Yandex for Developers

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Все доклады проходят в офлайн-формате, запись и материалы публикуются позже с лицензией CC BY-NC 3.0 (с обязательным указанием © ООО «Яндекс»).

Если остались вопросы, можно связаться с координатором — Елизаветой, DevRel-менеджером Яндекса.

Почему это важно для тех, кто думает о карьере в Python

Если вы рассматриваете смену профессии или хотите развиваться в Python-разработке, машинном обучении или DevOps, митап Pytup показывает, как работают лучшие технологические команды.

Что даёт участие:

Практические кейсы. Вы услышите не теорию, а реальные истории: как тестируют Алису, как выстраивают архитектуру в VK Tech, как устроена инфраструктура Yandex Cloud.

Нетворкинг с профессионалами. Возможность познакомиться с людьми из Яндекса, VK Tech, Yandex Cloud, задать вопросы, обсудить карьерные перспективы.

Понимание, куда двигаться. Митапы такого формата показывают, какие навыки востребованы, какие задачи решают компании, что нужно учить, чтобы стать конкурентоспособным специалистом.

Если вы всерьёз задумались о смене профессии и хотите системно освоить Python-разработку или машинное обучение, начните с выбора подходящего курса. На KursHub собраны курсы программирования — от базовых до продвинутых, с реальными отзывами студентов и сравнением программ. Python для анализа данных, разработка на Java, frontend или backend — найдёте направление под свои цели и бюджет. Выбирайте курс, который соответствует вашему уровню, и начинайте уже сегодня.