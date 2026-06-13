Поиск работы все чаще начинается не с разговора с рекрутером, а с прохождения алгоритмов. На Хабре вышел материал о том, как ИИ, ATS-системы, HeadHunter и HR-фильтры меняют рынок труда. Для взрослых специалистов это важный сигнал: мало пройти курс и добавить новую строку в резюме, нужно заранее понимать, как работодатель и автоматические фильтры увидят ваш опыт.

Автор материала разбирает тему через опыт в IT и информационной безопасности, а также через разговор с HR-экспертом Екатериной Днепровской. Главная мысль близка не только айтишникам: рынок стал менее терпеливым к абстрактным формулировкам. Работодателю важнее увидеть конкретные задачи, результаты, скорость обучения и понятную связь между прошлым опытом кандидата и новой ролью.

«Всегда ищите работу, даже если она у вас есть».

Эта фраза из материала звучит жестко, но для работающих взрослых кандидатов она практична. Речь не о постоянном увольнении, а о проверке собственной готовности к рынку: понятно ли описаны проекты, есть ли свежие навыки, совпадает ли резюме с вакансиями, хватает ли портфолио и можно ли быстро объяснить ценность своего опыта.

Почему это важно для тех, кто выбирает обучение

Если человек покупает курс ради карьерного перехода, ему уже недостаточно смотреть только на программу и обещанную зарплату. Нужно проверять, помогает ли обучение собрать доказательства навыка: проекты, кейсы, понятные результаты, подготовку резюме, тренировку интервью и работу с реальными вакансиями.

Например, при выборе направления в ИИ полезно сравнить не только сами курсы по нейросетям и искусственному интеллекту, но и то, какие проекты останутся после обучения. Для работодателя сильнее выглядят не общие слова про «изучил ИИ», а конкретные задачи: автоматизировал отчет, собрал прототип чат-бота, ускорил обработку заявок, сделал анализ данных или подготовил рабочий сценарий для отдела.

В IT и информационной безопасности та же логика. Если специалист смотрит в сторону Python или информационной безопасности, важно заранее понять, какие требования повторяются в вакансиях и какие практические работы можно показать. Сертификат помогает, но сам по себе не объясняет работодателю, что кандидат умеет делать руками.

Как алгоритмы меняют резюме

ATS и ИИ-фильтры часто работают до первого взгляда человека. Они сравнивают резюме с описанием вакансии, ищут нужные навыки, роли, инструменты и признаки релевантного опыта. Поэтому одно универсальное резюме на все вакансии становится слабой стратегией.

Взрослым кандидатам особенно важно не прятать прошлый опыт. Руководитель проекта, бухгалтер, маркетолог, менеджер по продажам или специалист поддержки может принести в новую профессию понимание процессов, клиентов, метрик и бизнеса. Но этот опыт нужно перевести на язык вакансии: не «занимался отчетами», а «собирал регулярную аналитику продаж»; не «общался с клиентами», а «выявлял повторяющиеся проблемы и передавал требования продуктовой команде».

Что делать уже сейчас

Перед покупкой курса стоит открыть 20-30 свежих вакансий по выбранному направлению и выписать повторяющиеся требования. Затем проверить, закрывает ли программа эти навыки и будут ли в ней проекты, которые можно показать в резюме. Такой простой шаг снижает риск выбрать обучение, которое красиво выглядит в рекламе, но плохо помогает на рынке труда.

Тем, кто уже учится или ищет работу, стоит обновлять резюме под конкретные роли, фиксировать результаты в цифрах, вести портфолио и тренироваться объяснять карьерный переход. ИИ-инструменты можно использовать для черновика резюме и подготовки к интервью, но факты, достижения и формулировки должны оставаться вашими: рекрутер быстро замечает шаблонный текст, а на интервью все равно придется подтвердить опыт примерами.

Главный вывод для аудитории Kurshub: выбирать обучение нужно не как покупку «доступа к профессии», а как инвестицию в доказуемый навык. Чем быстрее взрослый специалист сможет показать работодателю реальные задачи, понятные результаты и связь с вакансией, тем выше шанс пройти не только HR, но и алгоритмы, которые стоят перед ним.