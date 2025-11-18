Yandex запускает бесплатную серию вебинаров по AI-агентам: от теории до продакшена за неделю

20 ноября стартует Yandex AI Studio Series — бесплатная серия онлайн-вебинаров и практических воркшопов для тех, кто работает с AI-агентами или хочет начать.

За неделю участники пройдут путь от основ мультиагентных систем до создания работающего агента, готового к внедрению в продакшен.

Для кого:

ML/AI-инженеры

Бэкенд- и фуллстек-разработчики

Продакт-менеджеры

Все, кто хочет разобраться в AI-агентах

Формат: онлайн-вебинары + воркшопы + офлайн-встреча в Москве для самых активных.

Стоимость: бесплатно.

Чему научат на вебинарах

Программа охватывает полный цикл работы с AI-агентами — от теории до практического применения.

Основные темы:

Основы агентных и мультиагентных систем

Что такое AI-агенты и как они работают

Архитектура мультиагентных систем

Когда использовать агентов вместо обычных ML-моделей

Создание и развёртывание агентов: с нуля до продакшена

Как спроектировать агента под конкретную задачу

Инструменты Yandex AI Studio

Развёртывание и мониторинг в продакшене

Workflows для обработки документов

Интеграция OCR (распознавание текста)

Работа с VLM-моделями (vision-language models)

Практический кейс: агент для обработки документов

Голосовые AI-агенты

Построение голосовых ассистентов

Настройка логики и сценариев

Интеграция с телефонией и мессенджерами

Формат обучения

Серия совмещает теорию, практику и общение с экспертами Yandex Cloud.

Что входит:

Вебинары: последовательные онлайн-занятия с разбором кейсов и демонстрацией инструментов.

Воркшопы: практические задания — соберёте своего агента под руководством экспертов.

Живая обратная связь: можно задавать вопросы спикерам во время вебинаров и в комьюнити.

Дополнительные материалы: квизы, бонусные инструкции, доступ к документации Yandex AI Studio.

Офлайн-встреча: для самых активных — приглашение в московский офис Яндекса 1 декабря.

Расписание вебинаров

Программа рассчитана на неделю — с 20 по 27 ноября.

20 ноября: «Введение в агентов и мультиагентные системы» Спикер: Дмитрий Сошников Что узнаете: архитектура агентов, отличие от классических ML-моделей, примеры применения.

22 ноября: «Как создать и развернуть AI-агента: с нуля до продакшена» Спикеры: Виктор Кузенный, Дмитрий Рыбалко Что узнаете: полный цикл разработки — от идеи до развёртывания в продакшене.

25 ноября: «Как собрать агента на Workflows для обработки документов с OCR и VLM» Спикер: Александр Пилевский Что узнаете: практический кейс — агент для автоматической обработки документов.

27 ноября: «Как создать голосового агента» Спикер: Анастасия Каримова Что узнаете: построение голосового ассистента от настройки до интеграции.

Программа может дополняться. Актуальное расписание — в комьюнити Yandex AI Studio.

Офлайн-встреча в Москве

1 декабря состоится закрытая встреча в офисе Яндекса.

Что будет:

Презентация планов развития Yandex AI Studio

Ответы на вопросы от команды продукта

Нетворкинг с экспертами и другими участниками

Сувениры от Яндекса

Кого пригласят: Самых активных участников серии вебинаров. Количество мест ограничено.

Формат: Офлайн-встреча без трансляции и записи — только для приглашённых.

Кто ведёт вебинары

Серию проводят эксперты Yandex Cloud — продуктовые менеджеры, разработчики и специалисты по машинному обучению.

Спикеры:

Дмитрий Сошников — эксперт по AI и мультиагентным системам.

Виктор Кузенный — разработчик платформы Yandex AI Studio.

Дмитрий Рыбалко — специалист по развёртыванию AI-решений в продакшене.

Александр Пилевский — эксперт по обработке документов и компьютерному зрению.

Анастасия Каримова — специалист по голосовым технологиям и разговорным интерфейсам.

Во время вебинаров можно задавать технические вопросы, обсуждать архитектуру проектов и получать рекомендации по работе с платформой.

Комьюнити Yandex AI Studio

Для участников открыто профессиональное сообщество, где:

Публикуются новости и обновления платформы

Выкладываются инструкции и документация

Разбираются практические кейсы

Участники обмениваются опытом

После вебинаров можно продолжить общение с экспертами и другими разработчиками в комьюнити.

Как участвовать

Регистрация: бесплатная, онлайн на сайте Yandex Cloud.

Требования: никаких специальных требований нет. Можно участвовать с любым уровнем подготовки.

Что нужно сделать:

Зарегистрироваться на сайте Yandex Cloud Указать email для получения уведомлений Подключиться к вебинарам в указанное время

Для приглашения на офлайн-встречу: Быть активным участником — задавать вопросы, выполнять задания, участвовать в квизах.

Почему это важно для тех, кто меняет профессию

Если вы думаете о карьере в AI/ML или хотите добавить AI-навыки к своей текущей специальности, эта серия вебинаров — отличная точка входа.

Что даёт участие:

Практические навыки: за неделю соберёте работающего AI-агента — это проект для портфолио.

Актуальные знания: узнаете, как устроены современные AI-системы и где они применяются.

Доступ к экспертам: сможете задать вопросы специалистам Yandex Cloud — компании, которая создаёт одну из крупнейших AI-платформ в России.

Нетворкинг: познакомитесь с другими специалистами, работающими с AI.

Бесплатно: не нужно платить за курсы — это официальная образовательная инициатива Яндекса.

AI-агенты: навык, который будет востребован

AI-агенты — одно из самых быстрорастущих направлений в технологиях.

Где применяются AI-агенты:

Клиентская поддержка: автоматические ответы на вопросы, обработка обращений

Обработка документов: автоматическое извлечение данных из договоров, счетов, заявок

Голосовые ассистенты: телефонные боты, голосовые помощники в приложениях

Автоматизация бизнес-процессов: агенты, которые выполняют рутинные задачи

По данным исследований, спрос на специалистов, умеющих работать с AI-агентами, вырос на 300% за последний год.

Если вы хотите войти в эту сферу или добавить AI-навыки к своей текущей работе — это отличная возможность.

Практические выводы

Для новичков в AI:

Yandex AI Studio Series — отличная точка входа

За неделю получите базовое понимание AI-агентов

Бесплатно и без обязательств

Для разработчиков:

Узнаете, как интегрировать AI-агентов в свои проекты

Познакомитесь с инструментами Yandex AI Studio

Сможете задать вопросы экспертам

Для продактов:

Поймёте, как спроектировать продукт с AI-функциональностью

Узнаете, где AI-агенты могут заменить ручную работу

Получите примеры реальных кейсов

Для тех, кто меняет профессию:

Оцените, интересна ли вам работа с AI

Соберёте первый проект для портфолио

Познакомитесь с комьюнити AI-специалистов

Выводы

Yandex запускает бесплатную серию вебинаров по AI-агентам — с 20 по 27 ноября.

За неделю участники пройдут путь от основ до создания работающего агента.

Формат: онлайн-вебинары + воркшопы + офлайн-встреча в Москве для самых активных.

Для тех, кто думает о карьере в AI — это отличная точка входа без финансовых вложений.

Регистрация: на сайте Yandex Cloud, бесплатно.