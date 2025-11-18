Yandex запускает бесплатную серию вебинаров по AI-агентам: от теории до продакшена за неделю
20 ноября стартует Yandex AI Studio Series — бесплатная серия онлайн-вебинаров и практических воркшопов для тех, кто работает с AI-агентами или хочет начать.
За неделю участники пройдут путь от основ мультиагентных систем до создания работающего агента, готового к внедрению в продакшен.
Для кого:
- ML/AI-инженеры
- Бэкенд- и фуллстек-разработчики
- Продакт-менеджеры
- Все, кто хочет разобраться в AI-агентах
Формат: онлайн-вебинары + воркшопы + офлайн-встреча в Москве для самых активных.
Стоимость: бесплатно.
Чему научат на вебинарах
Программа охватывает полный цикл работы с AI-агентами — от теории до практического применения.
Основные темы:
- Основы агентных и мультиагентных систем
- Что такое AI-агенты и как они работают
- Архитектура мультиагентных систем
- Когда использовать агентов вместо обычных ML-моделей
- Создание и развёртывание агентов: с нуля до продакшена
- Как спроектировать агента под конкретную задачу
- Инструменты Yandex AI Studio
- Развёртывание и мониторинг в продакшене
- Workflows для обработки документов
- Интеграция OCR (распознавание текста)
- Работа с VLM-моделями (vision-language models)
- Практический кейс: агент для обработки документов
- Голосовые AI-агенты
- Построение голосовых ассистентов
- Настройка логики и сценариев
- Интеграция с телефонией и мессенджерами
Формат обучения
Серия совмещает теорию, практику и общение с экспертами Yandex Cloud.
Что входит:
Вебинары: последовательные онлайн-занятия с разбором кейсов и демонстрацией инструментов.
Воркшопы: практические задания — соберёте своего агента под руководством экспертов.
Живая обратная связь: можно задавать вопросы спикерам во время вебинаров и в комьюнити.
Дополнительные материалы: квизы, бонусные инструкции, доступ к документации Yandex AI Studio.
Офлайн-встреча: для самых активных — приглашение в московский офис Яндекса 1 декабря.
Расписание вебинаров
Программа рассчитана на неделю — с 20 по 27 ноября.
20 ноября: «Введение в агентов и мультиагентные системы» Спикер: Дмитрий Сошников Что узнаете: архитектура агентов, отличие от классических ML-моделей, примеры применения.
22 ноября: «Как создать и развернуть AI-агента: с нуля до продакшена» Спикеры: Виктор Кузенный, Дмитрий Рыбалко Что узнаете: полный цикл разработки — от идеи до развёртывания в продакшене.
25 ноября: «Как собрать агента на Workflows для обработки документов с OCR и VLM» Спикер: Александр Пилевский Что узнаете: практический кейс — агент для автоматической обработки документов.
27 ноября: «Как создать голосового агента» Спикер: Анастасия Каримова Что узнаете: построение голосового ассистента от настройки до интеграции.
Программа может дополняться. Актуальное расписание — в комьюнити Yandex AI Studio.
Офлайн-встреча в Москве
1 декабря состоится закрытая встреча в офисе Яндекса.
Что будет:
- Презентация планов развития Yandex AI Studio
- Ответы на вопросы от команды продукта
- Нетворкинг с экспертами и другими участниками
- Сувениры от Яндекса
Кого пригласят: Самых активных участников серии вебинаров. Количество мест ограничено.
Формат: Офлайн-встреча без трансляции и записи — только для приглашённых.
Кто ведёт вебинары
Серию проводят эксперты Yandex Cloud — продуктовые менеджеры, разработчики и специалисты по машинному обучению.
Спикеры:
- Дмитрий Сошников — эксперт по AI и мультиагентным системам.
- Виктор Кузенный — разработчик платформы Yandex AI Studio.
- Дмитрий Рыбалко — специалист по развёртыванию AI-решений в продакшене.
- Александр Пилевский — эксперт по обработке документов и компьютерному зрению.
- Анастасия Каримова — специалист по голосовым технологиям и разговорным интерфейсам.
Во время вебинаров можно задавать технические вопросы, обсуждать архитектуру проектов и получать рекомендации по работе с платформой.
Комьюнити Yandex AI Studio
Для участников открыто профессиональное сообщество, где:
- Публикуются новости и обновления платформы
- Выкладываются инструкции и документация
- Разбираются практические кейсы
- Участники обмениваются опытом
После вебинаров можно продолжить общение с экспертами и другими разработчиками в комьюнити.
Как участвовать
Регистрация: бесплатная, онлайн на сайте Yandex Cloud.
Требования: никаких специальных требований нет. Можно участвовать с любым уровнем подготовки.
Что нужно сделать:
- Зарегистрироваться на сайте Yandex Cloud
- Указать email для получения уведомлений
- Подключиться к вебинарам в указанное время
Для приглашения на офлайн-встречу: Быть активным участником — задавать вопросы, выполнять задания, участвовать в квизах.
Почему это важно для тех, кто меняет профессию
Если вы думаете о карьере в AI/ML или хотите добавить AI-навыки к своей текущей специальности, эта серия вебинаров — отличная точка входа.
Что даёт участие:
Практические навыки: за неделю соберёте работающего AI-агента — это проект для портфолио.
Актуальные знания: узнаете, как устроены современные AI-системы и где они применяются.
Доступ к экспертам: сможете задать вопросы специалистам Yandex Cloud — компании, которая создаёт одну из крупнейших AI-платформ в России.
Нетворкинг: познакомитесь с другими специалистами, работающими с AI.
Бесплатно: не нужно платить за курсы — это официальная образовательная инициатива Яндекса.
AI-агенты: навык, который будет востребован
AI-агенты — одно из самых быстрорастущих направлений в технологиях.
Где применяются AI-агенты:
- Клиентская поддержка: автоматические ответы на вопросы, обработка обращений
- Обработка документов: автоматическое извлечение данных из договоров, счетов, заявок
- Голосовые ассистенты: телефонные боты, голосовые помощники в приложениях
- Автоматизация бизнес-процессов: агенты, которые выполняют рутинные задачи
По данным исследований, спрос на специалистов, умеющих работать с AI-агентами, вырос на 300% за последний год.
Если вы хотите войти в эту сферу или добавить AI-навыки к своей текущей работе — это отличная возможность.
Практические выводы
Для новичков в AI:
- Yandex AI Studio Series — отличная точка входа
- За неделю получите базовое понимание AI-агентов
- Бесплатно и без обязательств
Для разработчиков:
- Узнаете, как интегрировать AI-агентов в свои проекты
- Познакомитесь с инструментами Yandex AI Studio
- Сможете задать вопросы экспертам
Для продактов:
- Поймёте, как спроектировать продукт с AI-функциональностью
- Узнаете, где AI-агенты могут заменить ручную работу
- Получите примеры реальных кейсов
Для тех, кто меняет профессию:
- Оцените, интересна ли вам работа с AI
- Соберёте первый проект для портфолио
- Познакомитесь с комьюнити AI-специалистов
Выводы
Yandex запускает бесплатную серию вебинаров по AI-агентам — с 20 по 27 ноября.
За неделю участники пройдут путь от основ до создания работающего агента.
Формат: онлайн-вебинары + воркшопы + офлайн-встреча в Москве для самых активных.
Для тех, кто думает о карьере в AI — это отличная точка входа без финансовых вложений.
Регистрация: на сайте Yandex Cloud, бесплатно.
