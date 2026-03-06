Большинство разработчиков годами проектируют сервисы, опираясь на книги и статьи. 26 марта Яндекс 360 даст редкую возможность увидеть, как архитектурные решения принимаются в реальном продукте — не в теории, а в живом разборе реального кейса.

Почему это не очередной вебинар «для галочки»

Архитектурные решения в крупных компаниях почти никогда не становятся публичными. Внутренние обсуждения, компромиссы, причины отказа от одного подхода в пользу другого — всё это остаётся за закрытыми дверями. Именно поэтому большинство материалов по system design описывают результат, но не путь к нему.

26 марта в 17:00 Архитектурный клуб Яндекс 360 проводит открытую онлайн-встречу, где этот путь покажут целиком.

Что будет на встрече

Разбор проведёт Дарья Андреева — руководитель бэкенд-разработки биллинга и B2B-платформы Яндекс 360. За час участники пройдут полный цикл: от постановки задачи до выбора архитектурного решения.

В программе:

проектирование сервисной архитектуры на практике.

масштабируемость и устойчивость системы под нагрузкой.

принципы выбора решений в реальных продуктовых условиях.

особенности работы с высокими нагрузками.

Это не подготовка к собеседованию и не алгоритмические задачки. Акцент — на инженерных подходах, которые реально используются при разработке крупных сервисов.

Кому стоит прийти

Разработчикам любого стека — системный дизайн важен независимо от языка и платформы.

Архитекторам — возможность сравнить собственные подходы с практикой Яндекса.

Инженерам, работающим с нагрузкой — конкретные решения из живой практики, а не из учебника.

Тем, кто только начинает изучать system design — редкий шанс увидеть, как профессионалы мыслят в реальных условиях.

Формат: минимум барьеров

Встреча полностью онлайн. Достаточно зарегистрироваться — и получить ссылку на трансляцию. Офлайн-встречи клуба (они проходят под названием «Трындельник») — отдельный формат для тех, кто предпочитает живое общение.

Что делать после встречи

