Как российские университеты адаптируются к эпохе искусственного интеллекта
Весной 2025 года Институт образования НИУ ВШЭ провел серию глубинных интервью с проректорами ведущих российских университетов, чтобы выяснить, как они адаптируются к вызовам генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Исследование стало первым в России, классифицировавшим институциональные стратегии вузов в эпоху ИИ.
Главный вывод: система высшего образования столкнулась с новой технологической реальностью, но пока реагирует стихийно, без единой логики.
Шесть стратегий: от активного внедрения до полного игнорирования
Исследование Института образования ВШЭ зафиксировало шесть различных моделей поведения вузов по отношению к генеративному ИИ. Каждая отражает разные уровни осознанности, готовности к изменениям и институциональной гибкости:
1. Активное внедрение (меньшинство лидеров)
Характеристики: Университеты поощряют преподавателей за использование ИИ и запускают курсы цифровой грамотности Подход: Проактивный, инновационный Результат: Создание центров ИИ-компетенций, цифровые тьюторы для студентов
2. Регламентация (формальный контроль)
Характеристики: Разработка внутренних инструкций и нормативов по использованию ИИ Подход: Формализованный, но ограниченный Результат: Четкие правила, но медленное развитие
3. Избирательный подход (точечное применение)
Характеристики: ИИ разрешён только в ряде дисциплин или образовательных модулей Подход: Осторожный, выборочный Результат: Часто встречается в технических вузах
4. Ограничения (защитная реакция)
Характеристики: Категорические запреты на использование ИИ в заданиях Подход: Консервативный, ожидание федеральных рекомендаций Результат: Сохранение статус-кво
5. Эксперименты (осторожное тестирование)
Характеристики: Создание пилотных зон, тестирование цифровых ассистентов Подход: Исследовательский, но без масштабирования Результат: Локальные успехи без системных изменений
6. Выжидание (пассивная позиция)
Характеристики: Отсутствие активных действий, наблюдение за ситуацией Подход: Самый массовый, но наименее перспективный Результат: Отставание от технологических трендов
Генерационное неравенство: студенты обгоняют преподавателей
Ключевое открытие исследования: уровень использования GenAI среди студентов значительно выше, чем среди преподавателей. Учащиеся быстро осваивают нейросети для выполнения заданий, а преподаватели только начинают разбираться в новых инструментах.
Это создает серьезные проблемы:
- Генерационное неравенство в цифровой компетентности.
- Фрагментацию практик — разные подходы на разных факультетах.
- Отсутствие общей методической базы для оценки знаний.
Результат: преподавание становится «лоскутным» — от активного применения ИИ до полного запрета в рамках одного университета.
Экспертные оценки: что говорят исследователи
Евгений Терентьев, директор Института образования ВШЭ: «Когда университет не заявляет позицию по ИИ — это уже решение. И оно опасно. Система реагирует на ИИ ситуативно, а не последовательно. Это её главная уязвимость».
Наталья Смирнова, эксперт в области цифрового обучения: «Мы столкнулись с тем, что преподаватели часто боятся использовать ИИ из-за отсутствия рамок и поддержки».
Преподаватель Томского государственного университета: «Оценка знаний должна меняться. Если ответ можно сгенерировать, то нужно спрашивать то, что требует мышления».
Практические примеры адаптации
Несколько университетов уже запустили полезные инициативы:
Центры ИИ-компетенций для обучения преподавателей работе с нейросетями.
Цифровые тьюторы — ИИ-помощники, которые помогают студентам с навигацией по учебной нагрузке.
Новые форматы заданий — вместо традиционных рефератов проекты с акцентом на критическое мышление и анализ.
Адаптированная система оценки — учет возможностей ИИ при разработке контрольных заданий.
Вызовы для системы образования
Исследование выявило ключевые проблемы российского высшего образования в контексте ИИ:
Отсутствие единых стандартов использования ИИ в образовательном процессе.
Неготовность преподавателей к работе с новыми технологиями.
Консервативность системы — медленная реакция на технологические изменения.
Недостаток ресурсов для массового обучения преподавательского состава.
Международный контекст
Российские вузы не уникальны в своих затруднениях. Университеты по всему миру сталкиваются с аналогичными вызовами:
- В США и Европе также нет единых подходов к ИИ в образовании.
- Ведущие университеты экспериментируют с разными моделями.
- Международные образовательные организации разрабатывают рекомендации.
Перспективы развития ситуации
Краткосрочные тренды (1-2 года):
- Появление федеральных рекомендаций по использованию ИИ.
- Рост числа университетов с активной позицией.
- Развитие программ повышения квалификации для преподавателей.
Долгосрочные изменения (3-5 лет):
- Формирование новых стандартов образования с учетом ИИ.
- Трансформация методов оценки знаний.
- Интеграция ИИ-инструментов в образовательные платформы.
Возможности для профессионального развития
Для тех, кто планирует карьеру в сфере образования или EdTech, исследование ВШЭ показывает востребованные направления:
- Педагогика и цифровые технологии — специалисты по интеграции ИИ в образовательный процесс.
- Разработка ИИ-решений для образования — создание специализированных инструментов для вузов.
- Цифровая трансформация в образовании — консультирование университетов по стратегии внедрения технологий.
- Оценка образовательных результатов в эпоху GenAI — разработка новых методов контроля знаний.
Альтернативы для изучения области:
Если вас интересует пересечение ИИ и образования, стоит обратить внимание на развивающиеся специализации:
- Курсы по EdTech и образовательным технологиям помогут понять, как цифровые инструменты трансформируют обучение.
- Программы по педагогическому дизайну научат создавать эффективные образовательные программы с учетом новых технологий.
- Изучение машинного обучения и ИИ даст техническую базу для понимания возможностей и ограничений технологий в образовании.
Исследование ВШЭ показывает критическую важность ИИ-компетенций для современного образования — как для преподавателей, так и для разработчиков образовательных решений. Университеты активно ищут специалистов, которые понимают возможности и ограничения искусственного интеллекта в обучении.
Практические рекомендации для вузов
На основе исследования можно сформулировать ключевые шаги для университетов:
- Сформулировать четкую позицию по использованию ИИ в образовательном процессе.
- Обучить преподавателей основам работы с ИИ-инструментами.
- Пересмотреть систему оценки знаний с учетом возможностей генеративного ИИ.
- Создать пилотные проекты для тестирования новых подходов.
- Обеспечить техническую поддержку внедрения ИИ-решений.
Влияние на качество образования
Потенциальные преимущества интеграции ИИ:
- Персонализация обучения.
- Автоматизация рутинных задач преподавателей.
- Развитие критического мышления студентов.
- Новые форматы взаимодействия.
Возможные риски:
- Снижение самостоятельности студентов.
- Потеря традиционных навыков.
- Увеличение неравенства в доступе к технологиям.
- Этические вопросы использования ИИ.
Главное: образование на перепутье
Исследование ВШЭ фиксирует переломный момент в развитии российского высшего образования. Университеты стоят перед выбором: адаптироваться к ИИ-реальности или остаться в стороне от технологической революции.
Шесть выявленных стратегий показывают разнообразие подходов, но отсутствие системности. Успех будет за теми вузами, которые сумеют сбалансировать инновации с качеством образования, не потеряв при этом фундаментальные ценности университетского образования.
Время стихийной реакции заканчивается — нужны осознанные стратегии и системные решения.
