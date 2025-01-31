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Каждый третий россиянин регулярно испытывает стресс на работе

Сервис Работа.ру провел исследование, которое показало: 34% работающих россиян часто раздражаются на рабочем месте. Главными причинами недовольства стали игнорирование мнения сотрудников, избыточная бюрократия и частые совещания.

выгорание

Что больше всего раздражает сотрудников

  • 45% опрошенных недовольны тем, что руководство не учитывает их аргументы в рабочих спорах
  • 36% устали от чрезмерной отчетности и неоптимизированных задач
  • 25% считают излишними многочисленные звонки и встречи
  • 24% не могут взять отпуск в желаемое время
  • 21% отвлекаются на шум от коллег
  • 16% недовольны навязыванием личных разговоров и принудительным участием в офисной жизни
  • 14% раздражают отвлеченные беседы в рабочее время
  • 8% не хотят проводить время с коллегами вне работы

Возрастные различия в восприятии рабочих раздражителей

Молодые специалисты и старшее поколение по-разному реагируют на офисные раздражители:

  • Сплетни больше беспокоят сотрудников старше 50 лет (44%) по сравнению с работниками 20-30 лет (38%)
  • Громкие телефонные разговоры сильнее раздражают молодежь до 30 лет (35%) против 30% у сотрудников старше 50

Как решить проблему

По мнению психолога Анны Ивановой, пренебрежение мнением сотрудников и избыточная бюрократия могут вызвать профессиональное выгорание и демотивацию.

Для руководителей, которые хотят грамотно выстроить процессы в команде и снизить уровень стресса сотрудников, существуют специализированные курсы по управлению персоналом. Они помогут освоить современные методики работы с коллективом, организации рабочего процесса и создания здоровой корпоративной культуры.

Дата: 31 января 2025
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