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Каждый третий россиянин регулярно испытывает стресс на работе
Сервис Работа.ру провел исследование, которое показало: 34% работающих россиян часто раздражаются на рабочем месте. Главными причинами недовольства стали игнорирование мнения сотрудников, избыточная бюрократия и частые совещания.
Что больше всего раздражает сотрудников
- 45% опрошенных недовольны тем, что руководство не учитывает их аргументы в рабочих спорах
- 36% устали от чрезмерной отчетности и неоптимизированных задач
- 25% считают излишними многочисленные звонки и встречи
- 24% не могут взять отпуск в желаемое время
- 21% отвлекаются на шум от коллег
- 16% недовольны навязыванием личных разговоров и принудительным участием в офисной жизни
- 14% раздражают отвлеченные беседы в рабочее время
- 8% не хотят проводить время с коллегами вне работы
Возрастные различия в восприятии рабочих раздражителей
Молодые специалисты и старшее поколение по-разному реагируют на офисные раздражители:
- Сплетни больше беспокоят сотрудников старше 50 лет (44%) по сравнению с работниками 20-30 лет (38%)
- Громкие телефонные разговоры сильнее раздражают молодежь до 30 лет (35%) против 30% у сотрудников старше 50
Как решить проблему
По мнению психолога Анны Ивановой, пренебрежение мнением сотрудников и избыточная бюрократия могут вызвать профессиональное выгорание и демотивацию.
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