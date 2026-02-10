Узнайте, куда расти мобильному разработчику — митап Яндекса в Питере
Вы middle iOS-разработчик. Пять лет пишете код, знаете Swift как родной язык. И вдруг коллега за три часа с ChatGPT делает то, на что у вас уходил день. Первая мысль: «Меня заменят?» Вторая: «Куда расти дальше?» 28 февраля в Петербурге Яндекс собирает мобильных разработчиков, чтобы обсудить эти вопросы вживую — без сложных технических докладов, но с честным разговором о карьере, выгорании и том, что делать дальше.
Что это за митап
28 февраля в Санкт-Петербурге состоится Vertis Mobile meetup — офлайн-встреча для мобильных разработчиков, организованная командой Яндекс Вертикали.
В мероприятии примут участие представители вертикалей Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Аренда и Яндекс Путешествия.
Митап бесплатный, но количество мест для очного участия ограничено. Организаторы просят учитывать: посещение возможно только после подтверждения регистрации.
Почему это не обычный технический митап
Vertis Mobile meetup строится вокруг практических и карьерных вопросов. Организаторы сознательно отказались от сложных инженерных докладов.
Акцент — на обсуждении профессиональных вызовов, обмене опытом и неформальном общении между участниками.
О чём будут говорить
В центре программы — темы, актуальные для iOS- и Android-разработчиков с разным уровнем опыта.
- Влияние искусственного интеллекта на роль мобильного разработчика и скорость работы. ИИ заменит или усилит специалиста? Как меняется профессия прямо сейчас?
- Развитие T-Shape-экспертизы и выход за рамки узкой специализации. Когда знания только iOS или только Android становятся недостаточными?
- Управление временем, личными границами и профессиональным выгоранием. Как оставаться эффективным и не сгореть на работе?
- Поиск новых карьерных траекторий внутри и за пределами мобильной разработки. Куда идти после senior: в тимлиды, в архитектуру, в продукт или менять всё?
Формат предполагает активное участие слушателей: часть программы пройдёт в виде круглых столов, где можно обсудить вопросы с коллегами и спикерами.
Программа
Официальная часть стартует в 14:00 с регистрации участников.
Ключевые выступления
- «Как повышать свою эффективность и при этом оставаться в балансе» — Эрик Бурыгин, руководитель группы тестирования Яндекс Вертикалей. Опыт личной продуктивности и работы с выгоранием.
- «Как работать с большими задачами?» — Фёдор Соловьёв, руководитель группы iOS-разработки Яндекс Недвижимости. Практический взгляд на декомпозицию проектов, масштабируемые решения и типичные ошибки в мобильной разработке.
Совместное выступление экспертов Яндекс Вертикалей и Яндекс Путешествий о профессиональном росте в условиях технологических изменений.
Круглые столы
В рамках финальной части участники смогут присоединиться к обсуждениям:
- Формирование и развитие новых команд — как собрать команду, которая работает, а не конфликтует.
- Переход между Android и iOS-разработкой — реально ли сменить платформу, не начиная с нуля?
- Обесценивание узких навыков и развитие универсальной экспертизы — почему знать только Swift или Kotlin уже недостаточно.
- Использование ИИ для расширения профессиональных компетенций — как применять нейросети, чтобы стать сильнее, а не потерять работу.
- Завершится мероприятие неформальной афтерпати, где участники смогут продолжить общение в свободном формате.
Для кого это
Vertis Mobile meetup ориентирован на практикующих мобильных разработчиков — iOS и Android.
Участие будет полезно четырём категориям:
- Специалистам с опытом, которые задумываются о дальнейшем карьерном росте. Если вы middle или senior и думаете «что дальше» — этот митап для вас.
- Разработчикам, рассматривающим смену роли или платформы. Хотите с iOS на Android или из разработки в продакт-менеджмент? Здесь можно узнать, как это делают другие.
- Тимлидам и senior-инженерам, работающим с крупными задачами и командами. Обсуждение декомпозиции, управления людьми и процессами.
- Тем, кто интересуется влиянием ИИ на профессию и долгосрочными карьерными перспективами. ИИ — главная тема 2025-2026, и здесь о нём будут говорить честно.
Новичкам митап может быть интересен с точки зрения понимания карьерных треков и требований рынка, однако программа рассчитана в первую очередь на тех, кто уже работает в индустрии.
Практическая информация
- Формат: только офлайн. Онлайн-трансляции не будет. Это сделано для сохранения живого формата общения и вовлечённости участников.
- Место: бизнес-центр «Феррум», Свердловская набережная, 44, стр. 1, Санкт-Петербург.
- Дата и время: 28 февраля, начало в 14:00.
- Участие: бесплатное, но требует предварительной регистрации и подтверждения.
- Сертификаты: не предусмотрены. Основная ценность события — обмен опытом, обсуждение актуальных тем и профессиональные контакты.
Где готовиться
На странице курсов по мобильной разработке собраны программы по iOS, Android, Flutter и мультиплатформенной разработке. Если митап покажет, что вам нужно прокачать навыки или сменить стек — курсы помогут сделать это быстрее, чем самостоятельное обучение. От junior до senior уровня.
