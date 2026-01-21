От дефицита кадров к стабильности — 40% надбавка для преподавателей регионов

В январе 2026 года в Государственную Думу РФ внесён законопроект о надбавках к зарплате преподавателей высших учебных заведений, работавших в одном регионе не менее 10 лет.

Законопроект зарегистрирован 19 января 2026 года и подготовлен депутатами ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предлагается внести изменения в статью 99 ФЗ «Об образовании в РФ».

Что предлагает законопроект

Преподаватели с региональным стажем работы 10 лет и более получат надбавку к окладу не менее 40%, которая может увеличиваться с ростом стажа. Порядок начисления выплат определит Правительство РФ.

Стаж считается в государственных и муниципальных вузах одного региона. Надбавка станет обязательной, а не разовой премией или грантом.

Почему это актуально

По данным пояснительной записки, российская система высшего образования сталкивается с серьёзным дефицитом педагогических кадров. За последние пять лет нехватка преподавателей увеличилась вдвое, особенно в регионах.

Причина — концентрация молодых учёных в Москве и Санкт-Петербурге. Это ведёт к ослаблению научно-педагогического потенциала региональных университетов и разрыву научных школ.

Новая надбавка направлена на создание стабильного механизма, способного удерживать преподавателей в университетах регионов и повышать престиж длительной педагогической деятельности.

Что говорят эксперты

Леонид Слуцкий, лидер фракции ЛДПР:

«Надбавки позволят укрепить научно-педагогические школы в регионах, повысить престиж профессии преподавателя и создать мотивацию для долгосрочной работы на местах. Без устойчивой материальной поддержки невозможно развитие системы высшего образования страны».

Эксперты рынка труда отмечают: повышение материального стимулирования может частично компенсировать отток квалифицированных кадров в крупные города и частный сектор, где зарплаты выше.

Однако экономисты предупреждают: одна надбавка не устранит структурные проблемы — низкие базовые оклады и недостаток инвестиций в научно-исследовательскую деятельность.

Что это значит для карьеры

Для тех, кто рассматривает карьеру в академической среде, инициатива открывает новые возможности: потенциально более высокие доходы для преподавателей регионов, стимулы для долгосрочной работы, устойчивая поддержка академического сообщества.

Выводы

19 января 2026 года в Госдуму внесён законопроект о надбавке не менее 40% для преподавателей вузов со стажем работы в регионе от 10 лет. Авторы — депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Цель: снизить дефицит педагогических кадров в регионах, который за пять лет увеличился вдвое. Удержать преподавателей, укрепить научно-педагогические школы.

Эксперты: надбавки могут частично компенсировать отток кадров в крупные города. Экономисты предупреждают: нужны и другие меры — повышение базовых окладов, инвестиции в науку.

Законопроект на этапе рассмотрения, точные механизмы реализации будут определены после принятия.