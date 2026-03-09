Полмиллиона рублей за нейроконтент: в Калининграде открылась регистрация на медиахакатон для ИИ-креаторов
Рынок наконец начал платить за умение работать с ИИ. Не через год, не «когда-нибудь» — прямо сейчас, в апреле, в Калининграде. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла регистрацию на медиахакатон для ИИ-креаторов: победители получат контракт на создание контента стоимостью до 500 000 рублей. Окно захлопнется 23 марта.
Что происходит и почему это не просто очередной конкурс
3 апреля 2026 года в Калининграде пройдёт очный медиахакатон в рамках «Первого кубка нейроконтента». Это не студенческая олимпиада и не выставка достижений — участники решают реальные задачи от индустриальных партнёров и создают медиапродукты, которые потом реально используются. Победители получают не грамоту, а контракт.
Проект реализуется при поддержке АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» и Института развития интернета (ИРИ) в рамках программы «Цифровой прорыв».
Кого зовут на хакатон
Участвовать могут специалисты от 14 до 35 лет, которые используют генеративный ИИ в работе:
- дизайнеры.
- разработчики.
- копирайтеры и редакторы.
- видеомейкеры.
- маркетологи.
Главное требование — вы уже работаете с нейросетями, а не только планируете начать.
Как устроен день хакатона
Формат интенсивный: один день, команда, реальный кейс. За несколько часов участники создают медиапродукт с использованием ИИ и защищают его перед экспертным жюри. Никаких домашних заготовок — только то, что создано на месте.
Работы лучших команд не оседают в папке «архив» — они могут выйти в крупных медиапроектах партнёров конкурса.
Цифры и условия
- 500 000 рублей — стоимость контракта для победителей.
- 3 апреля 2026 — дата проведения, Калининград.
- до 23 марта — дедлайн регистрации.
- от 14 до 35 лет — возрастной диапазон участников.
- 25 февраля — старт нового сезона и открытие приёма заявок.
Те, кто прошёл через нейромарафон — первый этап проекта — попадают на хакатон напрямую, без дополнительного отбора.
Что говорят организаторы
Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин:
«Мы вступаем в эру, где искусственный интеллект становится кистью в руках художника, а не самим художником. Нейросети помогают человеку кратно повышать эффективность и создавать новый цифровой контент».
Директор по маркетингу и аналитике платформы Михаил Гусев:
«География наших мероприятий постоянно расширяется. Если в прошлом году медиахакатоны проходили в Москве и Красноярске, то в этом сезоне мы впервые принимаем участников в Калининграде. Мы уверены, что участники привнесут свежие идеи и нестандартные решения».
Что это значит для тех, кто работает с ИИ
500 000 рублей — это не просто приз. Это сигнал: рынок готов платить за умение работать с нейросетями профессионально. Хакатон — шанс не только выиграть контракт, но и попасть в среду людей, которые уже монетизируют этот навык.
Если вы только осваиваете ИИ-инструменты или хотите систематизировать знания перед участием, на KursHub собраны курсы по нейросетям, промпт-инжинирингу и AI-контенту — от базового уровня до продвинутого. Подготовиться можно до 23 марта.
Что делать прямо сейчас
Зарегистрироваться на официальном сайте «Первого кубка нейроконтента» — до 23 марта 2026 года. После этой даты регистрация закрывается.
Как реально принимаются решения в высоконагруженных системах — Яндекс покажет изнутри
Яндекс 360 открывает архитектурную кухню: 26 марта эксперт по бэкенд-разработке разберёт реальную задачу проектирования высоконагруженной системы. Встреча пройдёт онлайн и доступна всем желающим. Редкий формат, где виден не только результат, но и путь к решению.
50 бесплатных тестов: узнайте свой реальный уровень перед тем, как платить за курс
Мы запустили бесплатные тесты для проверки навыков — более 50 направлений от программирования до дизайна. Три уровня сложности, результат сразу после прохождения. Помогают выбрать подходящий курс и подготовиться к собеседованию.
Бюджетная ординатура больше не «бесплатная»: готовы ли вы отработать 3 года или заплатить вдвое?
С 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре стали целевыми. Теперь бесплатное обучение связано с обязательной отработкой. Разбираем последствия и риски.
Каждый второй россиянин хочет сменить профессию — и вот что его останавливает
Каждый второй россиянин хочет изменить карьеру в 2026 году — и это уже не тренд, а массовое явление. Работа.ру и «Школа 21» выяснили, что движет людьми и какие навыки они собираются осваивать. Разбираемся, кого это касается и что делать, если вы тоже думаете о переменах.