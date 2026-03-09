Рынок наконец начал платить за умение работать с ИИ. Не через год, не «когда-нибудь» — прямо сейчас, в апреле, в Калининграде. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла регистрацию на медиахакатон для ИИ-креаторов: победители получат контракт на создание контента стоимостью до 500 000 рублей. Окно захлопнется 23 марта.

Что происходит и почему это не просто очередной конкурс

3 апреля 2026 года в Калининграде пройдёт очный медиахакатон в рамках «Первого кубка нейроконтента». Это не студенческая олимпиада и не выставка достижений — участники решают реальные задачи от индустриальных партнёров и создают медиапродукты, которые потом реально используются. Победители получают не грамоту, а контракт.

Проект реализуется при поддержке АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» и Института развития интернета (ИРИ) в рамках программы «Цифровой прорыв».

Кого зовут на хакатон

Участвовать могут специалисты от 14 до 35 лет, которые используют генеративный ИИ в работе:

дизайнеры.

разработчики.

копирайтеры и редакторы.

видеомейкеры.

маркетологи.

Главное требование — вы уже работаете с нейросетями, а не только планируете начать.

Как устроен день хакатона

Формат интенсивный: один день, команда, реальный кейс. За несколько часов участники создают медиапродукт с использованием ИИ и защищают его перед экспертным жюри. Никаких домашних заготовок — только то, что создано на месте.

Работы лучших команд не оседают в папке «архив» — они могут выйти в крупных медиапроектах партнёров конкурса.

Цифры и условия

500 000 рублей — стоимость контракта для победителей.

3 апреля 2026 — дата проведения, Калининград.

до 23 марта — дедлайн регистрации.

от 14 до 35 лет — возрастной диапазон участников.

25 февраля — старт нового сезона и открытие приёма заявок.

Те, кто прошёл через нейромарафон — первый этап проекта — попадают на хакатон напрямую, без дополнительного отбора.

Что говорят организаторы

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин:

«Мы вступаем в эру, где искусственный интеллект становится кистью в руках художника, а не самим художником. Нейросети помогают человеку кратно повышать эффективность и создавать новый цифровой контент».

Директор по маркетингу и аналитике платформы Михаил Гусев:

«География наших мероприятий постоянно расширяется. Если в прошлом году медиахакатоны проходили в Москве и Красноярске, то в этом сезоне мы впервые принимаем участников в Калининграде. Мы уверены, что участники привнесут свежие идеи и нестандартные решения».

Что это значит для тех, кто работает с ИИ

500 000 рублей — это не просто приз. Это сигнал: рынок готов платить за умение работать с нейросетями профессионально. Хакатон — шанс не только выиграть контракт, но и попасть в среду людей, которые уже монетизируют этот навык.

Если вы только осваиваете ИИ-инструменты или хотите систематизировать знания перед участием, на KursHub собраны курсы по нейросетям, промпт-инжинирингу и AI-контенту — от базового уровня до продвинутого. Подготовиться можно до 23 марта.

Что делать прямо сейчас

Зарегистрироваться на официальном сайте «Первого кубка нейроконтента» — до 23 марта 2026 года. После этой даты регистрация закрывается.