Если вы или ваш ребёнок планировали поступить на платное отделение — пора пересчитать бюджет. Минобрнауки предлагает запретить вузам устанавливать цену на обучение ниже того, во что обходится подготовка одного бюджетного студента. Проще говоря: дешевле, чем государство тратит на своих студентов, вуз брать не сможет. Для тех, кто выбирал университет в том числе по цене, — это серьёзное изменение правил игры.

Что происходит и почему это не просто новость для ректоров

Сегодня некоторые вузы, особенно региональные и частные, резко снижают стоимость обучения, чтобы набрать студентов. В отдельных случаях — до 30 000 рублей в год на медицинских программах. При средней стоимости по рынку около 225 000 рублей в год это выглядит как невероятная скидка. Но за ней, по мнению министерства, скрывается дешёвое оборудование, низкие зарплаты преподавателей и дипломы, которые мало что гарантируют.

Инициатива опубликована 9 марта 2026 года. Обсуждение идёт в рамках более широкой реформы платного приёма в российские вузы.

Кого это касается

Изменения затронут в первую очередь:

абитуриентов, которые выбирали вуз с прицелом на низкую стоимость;

студентов региональных и частных университетов на платных местах;

семьи с ограниченным бюджетом, для которых «доступный» вуз был единственным вариантом.

Параллельно с этим государство обсуждает сокращение около 45 000 платных мест — это примерно 13% от их общего числа. Рынок сжимается одновременно по двум параметрам: меньше мест и выше минимальный порог цены.

Как устроена новая логика ценообразования

Предложение простое по формуле, но серьёзное по последствиям: стоимость платного места не может быть ниже норматива финансирования бюджетного места на той же специальности. Университет обязан обеспечить полноценную подготовку — а значит, и финансировать её соответственно.

Ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко поддержал инициативу: «Стоимость платного обучения в ТулГУ никогда не была ниже стоимости подготовки студентов-бюджетников. Мы полностью разделяем обеспокоенность Министерства качеством подготовки кадров и считаем, что регулирование платного приёма защитит рынок образовательных услуг от недобросовестной конкуренции».

Что говорят эксперты

Мнения разделились. Сторонники реформы считают, что она уберёт с рынка «дипломные фабрики», где студентов формально учат, но фактически не готовят к профессии. Когда денег не хватает — экономят на лабораториях, практике, живых преподавателях.

Критики предупреждают об обратной стороне: рост минимальной цены сделает высшее образование менее доступным для абитуриентов из небогатых регионов. И здесь возникает вопрос: если государство закрывает дешёвый вход в университет, предлагает ли оно что-то взамен — стипендии, гранты, льготные кредиты?

Что делать, если планируете поступать в вуз

Для абитуриентов 2026–2027 годов реформа создаёт дополнительное давление: платное место станет дороже, мест меньше, а конкуренция за бюджетные — выше. В этой логике результат ЕГЭ или ОГЭ становится не просто формальностью, а реальным финансовым инструментом: чем выше балл — тем больше шансов попасть на бюджет и не платить вовсе.

Именно поэтому многие семьи уже сейчас инвестируют в подготовку к экзаменам заранее.