Вы давно думаете о новой должности, другой профессии или просто о чём-то большем — но всё никак. Оказывается, вы не одиноки: каждый второй россиянин признаётся, что главное, что держит его на месте — это не рынок, не деньги и не отсутствие вакансий. Это страх. Исследование Rabota.ru с участием более 3500 человек показало: барьеры карьерного роста в большинстве случаев живут внутри нас, а не снаружи.

Страх перемен оказался сильнее возраста и связей

47% участников опроса назвали главным карьерным барьером страх что-то менять в жизни. Это первое место в рейтинге — и отрыв от других факторов заметный.

На второй позиции — возрастные ограничения (43%). Убеждение «я уже слишком стар для этого» по-прежнему мешает десяткам тысяч специалистов даже пробовать. Третье место занимает отсутствие полезных связей — 40%.

Замыкают список:

неготовность брать ответственность — 37%.

лень или отсутствие дисциплины — 35%.

проблемы с коммуникацией — 32%.

неумение распределять время и силы — 31%.

отсутствие инициативы — 30%.

нет чётких целей — 28%.

сложные отношения с руководством — 25%.

Что объединяет большинство из этих пунктов? Всё это — не внешние обстоятельства, а внутренние установки. Рынок труда не виноват. Экономика не виновата. Чаще всего мешаем себе мы сами.

Кого это касается в первую очередь

Исследование особенно актуально для тех, кто:

застрял на одном месте больше 3–5 лет и не понимает, почему.

думает о смене профессии, но откладывает «до лучших времён».

считает себя «слишком старым» для нового старта.

чувствует, что карьера остановилась, но не знает, с чего начать.

В опросе участвовали более 3500 пользователей Rabota.ru из разных регионов России — выборка достаточно широкая, чтобы говорить о реальной картине.

Психологический барьер важнее профессионального

Эксперт по коммуникациям Седа Каспарова: «Образ мышления и внутренняя структура личности напрямую влияют на то, как человек проявляет себя в работе и какие результаты получает в карьере».

Специалисты по рынку труда добавляют: soft skills — умение общаться, брать ответственность, планировать время — становятся всё важнее. При этом именно эти навыки люди реже всего целенаправленно развивают.

Отдельный контекст: по данным Rabota.ru и СберПодбор, рынок труда сейчас проходит через фазу «охлаждения» — компании осторожнее нанимают. В такой момент выигрывают те, кто не ждёт идеального момента, а готовится заранее.

Что это значит для тех, кто хочет сменить профессию

Самый распространённый сценарий выглядит так: человек годами хочет перейти в новую сферу — но не делает ни шага, потому что «страшно», «поздно» или «не знаю, с чего начать».

Исследование фактически говорит: ваше ощущение — массовое. Но это не значит, что оно обоснованное.

Если страх перемен — главный барьер, первый реальный шаг — это не «найти хорошую вакансию», а получить конкретный навык, который даст уверенность. Маркетинг — одно из самых доступных направлений для входа в новую профессию: не требует технического образования, востребован в любой отрасли и позволяет начать зарабатывать ещё в процессе обучения. Подобрать программу под свой уровень и бюджет можно на KursHub — там собраны курсы по маркетингу от ведущих российских школ.

Что делать прямо сейчас

Если вы узнали себя в этих цифрах — это уже полезно. Осознание барьера — первый шаг к его преодолению.

Практический план простой:

Честно ответьте себе: что именно вас останавливает — страх, возраст, отсутствие контактов? Найдите одного человека в той сфере, куда хотите перейти — и поговорите с ним. Выберите один конкретный навык для развития и начните учиться — даже по 30 минут в день.

Большинство препятствий преодолимы. Особенно если перестать ждать «правильного момента» и начать с малого.