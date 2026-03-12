Почему вы до сих пор не сменили работу: 47% россиян назвали настоящую причину
Вы давно думаете о новой должности, другой профессии или просто о чём-то большем — но всё никак. Оказывается, вы не одиноки: каждый второй россиянин признаётся, что главное, что держит его на месте — это не рынок, не деньги и не отсутствие вакансий. Это страх. Исследование Rabota.ru с участием более 3500 человек показало: барьеры карьерного роста в большинстве случаев живут внутри нас, а не снаружи.
Страх перемен оказался сильнее возраста и связей
47% участников опроса назвали главным карьерным барьером страх что-то менять в жизни. Это первое место в рейтинге — и отрыв от других факторов заметный.
На второй позиции — возрастные ограничения (43%). Убеждение «я уже слишком стар для этого» по-прежнему мешает десяткам тысяч специалистов даже пробовать. Третье место занимает отсутствие полезных связей — 40%.
Замыкают список:
- неготовность брать ответственность — 37%.
- лень или отсутствие дисциплины — 35%.
- проблемы с коммуникацией — 32%.
- неумение распределять время и силы — 31%.
- отсутствие инициативы — 30%.
- нет чётких целей — 28%.
- сложные отношения с руководством — 25%.
Что объединяет большинство из этих пунктов? Всё это — не внешние обстоятельства, а внутренние установки. Рынок труда не виноват. Экономика не виновата. Чаще всего мешаем себе мы сами.
Кого это касается в первую очередь
Исследование особенно актуально для тех, кто:
- застрял на одном месте больше 3–5 лет и не понимает, почему.
- думает о смене профессии, но откладывает «до лучших времён».
- считает себя «слишком старым» для нового старта.
- чувствует, что карьера остановилась, но не знает, с чего начать.
В опросе участвовали более 3500 пользователей Rabota.ru из разных регионов России — выборка достаточно широкая, чтобы говорить о реальной картине.
Психологический барьер важнее профессионального
Эксперт по коммуникациям Седа Каспарова: «Образ мышления и внутренняя структура личности напрямую влияют на то, как человек проявляет себя в работе и какие результаты получает в карьере».
Специалисты по рынку труда добавляют: soft skills — умение общаться, брать ответственность, планировать время — становятся всё важнее. При этом именно эти навыки люди реже всего целенаправленно развивают.
Отдельный контекст: по данным Rabota.ru и СберПодбор, рынок труда сейчас проходит через фазу «охлаждения» — компании осторожнее нанимают. В такой момент выигрывают те, кто не ждёт идеального момента, а готовится заранее.
Что это значит для тех, кто хочет сменить профессию
Самый распространённый сценарий выглядит так: человек годами хочет перейти в новую сферу — но не делает ни шага, потому что «страшно», «поздно» или «не знаю, с чего начать».
Исследование фактически говорит: ваше ощущение — массовое. Но это не значит, что оно обоснованное.
Если страх перемен — главный барьер, первый реальный шаг — это не «найти хорошую вакансию», а получить конкретный навык, который даст уверенность. Маркетинг — одно из самых доступных направлений для входа в новую профессию: не требует технического образования, востребован в любой отрасли и позволяет начать зарабатывать ещё в процессе обучения. Подобрать программу под свой уровень и бюджет можно на KursHub — там собраны курсы по маркетингу от ведущих российских школ.
Что делать прямо сейчас
Если вы узнали себя в этих цифрах — это уже полезно. Осознание барьера — первый шаг к его преодолению.
Практический план простой:
- Честно ответьте себе: что именно вас останавливает — страх, возраст, отсутствие контактов?
- Найдите одного человека в той сфере, куда хотите перейти — и поговорите с ним.
- Выберите один конкретный навык для развития и начните учиться — даже по 30 минут в день.
Большинство препятствий преодолимы. Особенно если перестать ждать «правильного момента» и начать с малого.
