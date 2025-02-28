Почти половина российских работодателей оплачивает обучение сотрудников

Новое исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» выявило, что 45% компаний в России полностью покрывают расходы на обучение персонала, а еще 32% делают это время от времени. Опрос охватил более 400 представителей бизнеса со всей страны.

Зачем компании вкладываются в сотрудников

Главные причины, почему бизнес финансирует обучение:

79% — повышение квалификации работников

46% — подготовка к новым проектам

45% — соблюдение требований законодательства

35% — продвижение сотрудников на более высокие должности

34% — привлечение и удержание специалистов

Кто чаще оплачивает обучение: различия по отраслям

Практика финансирования обучения заметно варьируется в зависимости от сферы деятельности:

Строительство: 48% компаний всегда оплачивают обучение

Образование и наука: 43% организаций постоянно выделяют бюджет на развитие персонала

Производство и агропром: 42% всегда и 41% иногда берут расходы на себя

Транспорт и логистика: 31% всегда и 42% периодически оплачивают обучение

Ритейл и торговля: 33% всегда и 37% время от времени инвестируют в навыки сотрудников

Сколько сотрудников получают оплаченное обучение

Охват персонала корпоративным обучением существенно различается:

В 13% компаний ежегодно обучается более половины сотрудников

22% организаций обучают 25-50% персонала

43% компаний финансируют обучение менее 25% сотрудников в год

В 21% организаций оплачиваемое обучение — редкость, затрагивающая менее 5% работников за три года

Миллиарды на развитие: масштабы инвестиций

По данным Томского государственного университета, российские компании ежегодно направляют около 80 млрд рублей на корпоративное обучение. Эксперты прогнозируют рост этих расходов на 15-20% в ближайшие годы.

Такие гиганты как «Сбер», «РЖД», «КАМАЗ», «Северсталь» и «Сибур» отмечают, что экономический эффект от вложений в человеческий капитал превышает 30 млрд рублей.

Интересный подход практикуется в ГК «Корус Консалтинг».

«У нас много бесплатных обучающих программ. Если обучение платное, сотрудникам компенсируют от 10 до 50% от его общей стоимости. Это дополнительный стимул для приоритизации этой задачи, так как все бесплатное автоматически становится не таким важным», — отмечает Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора и партнер компании.

Шанс для тех, кто хочет сменить профессию

Для людей, планирующих перейти в новую профессиональную область, такая статистика открывает хорошие перспективы. Готовность работодателей инвестировать в обучение означает, что даже при смене специальности у вас есть шанс получить необходимые знания за счет компании.

Инвестиции в образование сотрудников не только повышают их ценность на рынке труда, но и создают конкурентные преимущества для самого бизнеса.

Для HR-специалистов и руководителей, желающих эффективнее управлять процессами обучения персонала, важно регулярно повышать и свою квалификацию. На курсах по управлению персоналом можно освоить современные методики оценки потребностей в обучении, планирования образовательных программ и измерения их эффективности. Такие навыки особенно ценны в условиях, когда почти половина компаний готова инвестировать в развитие сотрудников.