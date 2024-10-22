Почему магистры в IT зарабатывают больше бакалавров

Свежее исследование подтвердило: степень магистра существенно влияет на зарплату в IT-сфере. Разбираемся в цифрах и причинах такой разницы.

Магистратура в цифрах: что показало исследование

Согласно данным, IT-специалисты с магистерской степенью зарабатывают в среднем 123,7 тыс. рублей в месяц. Это на 21% больше, чем у бакалавров, чья средняя зарплата составляет 102,1 тыс. рублей.

География имеет значение: где платят больше

Исследование выявило существенные региональные различия:

Москва и Санкт-Петербург: средняя зарплата IT-специалистов превышает 100 тыс. рублей

Северо-Кавказский федеральный округ: зарплаты начинаются от 39 тыс. рублей

Гендерный разрыв в IT: цифры и причины

В отрасли сохраняется заметное неравенство в оплате труда:

Мужчины зарабатывают в среднем на 46% больше женщин

Основная причина: мужчины чаще работают в высокооплачиваемых направлениях (разработка ПО, data science)

Женщины чаще выбирают IT-образование, где зарплаты традиционно ниже

Мнение эксперта: почему работодатели ценят магистров

«Магистратура не просто углубляет знания — она формирует навыки, востребованные современными компаниями: управление проектами и работу с большими данными», — отмечает Сергей Рощин, исследователь Высшей школы экономики.

Как повысить квалификацию: практические шаги

Если вы планируете продолжить образование:

Приём заявок в магистратуру открыт до 31 января 2024 года

Программы подходят как для студентов, так и для работающих специалистов

Ключевой вывод

Хотя диплом бакалавра открывает двери в IT, именно магистратура даёт значительное преимущество в зарплате и карьерных возможностях. Глубокие знания и специализированные навыки делают магистров особенно ценными для работодателей.

Магистратура — не единственный способ повысить свою ценность на рынке труда. Для тех, кто хочет быстрее войти в профессию или усилить практические навыки, существуют специализированные онлайн-курсы. На специальной подборке курсов программирования вы найдёте актуальные программы обучения по разным направлениям: от веб-разработки до data science. Такой формат обучения может стать хорошим дополнением к высшему образованию или отправной точкой для смены карьеры.