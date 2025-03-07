Яндекс запустил платформу для монетизации контента блогеров

«Яндекс» запустил новую платформу, которая позволяет российским блогерам зарабатывать на рекламе, получив доступ к базе из 2,5 миллионов товаров рекламодателей «Яндекс Директа». Теперь авторы каналов на VK, Rutube, Telegram и YouTube с аудиторией от 1 000 подписчиков могут самостоятельно выбирать товары и бренды, соответствующие тематике их контента. Оплата начисляется за целевые действия пользователей без каких-либо ограничений по сумме.

От идеи до публикации за минуты: как работает новая платформа

Платформа обеспечивает прямое сотрудничество блогеров с рекламодателями. Главное преимущество — мгновенная регистрация в рекламной сети «Яндекса» прямо в интерфейсе, без заявок и ожидания одобрения.

Создателям контента доступны инструменты, существенно упрощающие работу:

Генератор текстов для создания рекламных постов в собственном стиле автора

Каталог официальных фотографий товаров для качественного визуального сопровождения

Быстрая модерация контента — всего несколько минут

Автоматическая регистрация рекламных креативов в операторе рекламных данных «Яндекса»

Как начать зарабатывать: пошаговая инструкция для блогеров

Чтобы присоединиться к программе монетизации, необходимо:

Зарегистрироваться в рекламной сети «Яндекса» для блогеров через интерфейс платформы Получить доступ к инструментам для создания рекламного контента Выбрать товары, соответствующие тематике канала и интересам аудитории Создать и опубликовать рекламный пост

Первым 1 000 блогерам, присоединившимся к платформе, «Яндекс» предлагает бонус — дополнительное вознаграждение за первые пять рекламных постов при достижении необходимого количества кликов и показов.

Реальные истории успеха: сколько зарабатывают блогеры

Дмитрий Сахтеров, руководитель направления по развитию Ecom-продуктов для B2B «Яндекса», развенчивает миф о необходимости огромной аудитории для заработка:

«Для заработка на контенте не требуется иметь сотни тысяч подписчиков. Важно понимать свою аудиторию и создавать интересные публикации. У нас есть пример, когда пост о косметическом средстве в канале с 5 000 подписчиков принёс автору 17 000 рублей».

По его словам, владельцы небольших каналов зачастую лучше понимают свою аудиторию и выбирают действительно интересные для неё товары.

Таша Чуд, автор Telegram-канала «Стилист Таша | Promenade_style», поделилась успешным опытом продвижения бренда LIMÉ, подчеркнув важность самостоятельного создания рекламных материалов с учётом предпочтений аудитории.

Александр Пантюхов, ведущий Telegram-канала

«Магия уютного дома», отметил впечатляющий результат: за первый месяц работы с рекламной сетью «Яндекса» он заработал сумму, равную половине всей прибыли от рекламы в блоге.

Для тех, кто только делает первые шаги в блогинге или хочет улучшить свои навыки, подборка лучших курсов для блогеров станет незаменимым ресурсом. Вы найдете программы от ведущих экспертов отрасли, которые помогут освоить не только основы создания контента, но и продвинутые стратегии монетизации, включая эффективную работу с новой платформой от «Яндекса». Инвестируя в свое образование сегодня, вы сможете максимально использовать все возможности, которые открываются перед российскими блогерами.