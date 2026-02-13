Если вы учитесь в университете или планируете поступление, готовьтесь к серьёзным переменам. С сентября 2026 года может измениться сама суть того, как подтверждают квалификацию выпускника. Вместо двух экзаменов — государственной аттестации и отдельной профессиональной оценки — появится один. И это не просто бюрократическое упрощение: речь о том, что диплом начнут проверять не по учебным программам, а по реальным требованиям работодателей.

Владимир Путин поручил правительству объединить государственную итоговую аттестацию (ГИА) с независимой оценкой квалификации — экзаменом, который подтверждает готовность к работе по профессии. Предложения по изменению законодательства должны быть готовы к 1 сентября 2026 года. Если инициатива будет реализована, выпускники вузов смогут одновременно получить диплом и профессиональную квалификацию, признанную отраслью, — без второго экзамена.

Почему два экзамена — это проблема

Сейчас государственная аттестация проверяет, освоил ли студент учебную программу. Независимая оценка квалификации — соответствует ли он профессиональным стандартам конкретной отрасли. Это две разные процедуры, и часто между ними огромная пропасть.

Работодатели давно жалуются: диплом не гарантирует, что человек умеет работать. Выпускник может сдать госэкзамены на отлично, но на реальной должности оказаться беспомощным. Именно поэтому многие компании требуют дополнительные подтверждения квалификации или вводят собственные испытания при найме.

Новая система должна устранить этот разрыв. Вместо формальной проверки знаний по учебнику выпускники будут сдавать экзамен, ориентированный на требования рынка труда. По сути, диплом станет подтверждением не того, что вы выучили теорию, а того, что вы готовы работать.

Как это будет работать на практике

Детали пока прорабатываются, но логика понятна. Независимая оценка квалификации уже существует: её проводят на специальных аккредитованных площадках с участием экспертов от работодателей. Экзамен моделирует реальные производственные условия — как демонстрационный экзамен WorldSkills, где студенты выполняют практические задачи под контролем независимых оценщиков.

Если ГИА объединят с этой системой, выпускной экзамен в вузе превратится в профессиональное испытание. Вместо ответов на билеты или защиты диплома студенты будут решать кейсы, выполнять проекты или демонстрировать навыки в условиях, максимально приближенных к работе.

Главное преимущество: диплом перестанет быть просто бумажкой. Он станет подтверждением конкретных компетенций, признанных отраслью. Работодателю не придётся гадать, чему вас учили в вузе, — квалификация будет прозрачной и проверяемой.

Кого это коснётся и когда ждать изменений

Поручение президента касается всех, кто получает высшее образование. Срок разработки предложений — до 1 сентября 2026 года. Это значит, что первые изменения могут затронуть тех, кто поступит в вуз осенью 2026 года или будет выпускаться в 2027–2028 годах.

Для нынешних студентов старших курсов система, скорее всего, останется прежней. Но если вы только планируете поступление или находитесь на первых курсах, готовьтесь к новым правилам.

Эксперты предупреждают: переход потребует серьёзной перестройки. Нужно создать единые критерии оценки для разных специальностей, обеспечить достаточное количество аккредитованных центров и согласовать требования между вузами и работодателями. Это непростая задача, и реализация может растянуться на несколько лет.

Что это значит для рынка труда

Главное изменение — диплом перестанет быть формальностью. Сейчас работодатели часто игнорируют дипломы, требуя портфолио, тестовые задания или стажировки. С новой системой выпускник сможет сразу предъявить подтверждение квалификации, признанное отраслью.

Это особенно важно для молодых специалистов, которые сталкиваются с требованием «опыт работы». Если диплом будет включать профессиональную оценку, он фактически подтвердит готовность к работе — даже без стажа.

Для людей, планирующих смену профессии или второе высшее, это тоже хорошая новость. Рынок труда всё чаще переходит к модели skills-based hiring, где важны не годы обучения, а конкретные навыки. Объединение ГИА и профессиональной оценки ускоряет этот процесс.

Как подготовиться к новым правилам

Если вы планируете поступление в вуз или уже учитесь, стоит обратить внимание на практико-ориентированные программы. Выбирайте направления, где есть стажировки, проектная работа и связь с реальными работодателями. Чем больше практики, тем легче будет пройти профессиональную оценку.

Для тех, кто рассматривает переобучение или курсы новой профессии, важно искать программы, которые дают не только знания, но и возможность подтвердить квалификацию. Обращайте внимание на курсы для подготовки к ЕГЭ. Это даст конкурентное преимущество при поступлении в университет, особенно если система объединённых экзаменов станет нормой.

В долгосрочной перспективе инициатива может полностью изменить отношение к дипломам. Вместо «корочки» выпускник получит подтверждение конкретных компетенций. Для студентов это означает больше ответственности, но и больше ясности: диплом начнёт реально работать на рынке труда.